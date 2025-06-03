Да, действительно, ничего мегафантастического в технологии нет. От слова совсем. Про уникальные разработки – больше заголовки газетчиков.

Однако, как и с убийством русского генерала и другими терактами и диверсиями в глаза бросается креативность исполнителей и широкое использование простых бытовых технологий – ip-камер, каршеринга и т д. С одной стороны, это все делает нашу жизнь удобной, но очень уязвимой.

Наши спецы тоже смекалистые, но за 8 лет, что прошли после присоединения Крыма и событий на Донбассе, между тылом двух наших стран произошла большая разница.

Украина методично вела зачистку любых пророссийских активистов. Многие люди пропадали, их в буквальном смысле больше нет. Потому что Банковая готовилась воевать. И когда говорят про несчастную Украину-жертву, на которую не с того ни с сего напали… не смешите мои тапочки.

В Россию же за эти годы не прекращался поток трудовых рук, в том числе из Украины. Кого-то ловили, но противник готовился играть в долгую. В Украину же из России уезжали в основном оппозиционеры, радикалы разного толка. А делать там в плане заработка денег широким массам было нечего.

Собственно, когда Зеленский говорил про 1,5 года подготовки к операции, то видится, что это время было потрачено прежде всего на создание логистической фирмы, её действительно легальную работу, которая не привлекает внимания и т п. В общем, создание спящей автономной ячейки, которая ждёт своего часа X.

Когда я слышу, что через всю Россию провезли дроны и это выдается за что-то там мегауникальное, мне становится смешно. Да через любую страну это можно сделать, особенно, если иметь промежуточные точки и запас времени на разведку. Как и нет в мире границы, которую невозможно пересечь. Посмотрите на те же Штаты и Мексику.

Кстати возможно, большинство компонентов для дронов были заказаны и куплены совершенно легально. Зачем изобретать велосипед. Вот боевая часть – это да, хотя и там прежде всего террористам нужна была прежде всего взрывчатка. Остальное могли доделать в этом цеху или где-то ещё.

В общем, тут в чем прежде всего проблема для нас и преимущество Украины. Не в том, что использованы супер-пупер технологии. А именно в сети "спящих", которая была раскинута очень давно. Наша, уверен, тоже есть и работает. Но ее сильно трепали, причем натурально терроризируя и убивая потенциальных сторонников, кто может присоединиться. И не без помощи западных спецслужб, что давно обосновались в Киеве.

А что до "спящих" – они есть и никуда не денутся. Борьба будет и после войны, вспомните тех же бандеровцев, сидящих по лесам после ВОВ. И это только про них речь. А сколько закинуто диверсантов с потоком миграции – тут мне и думать не хочется.

С. Шилов