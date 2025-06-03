Да, действительно, ничего мегафантастического в технологии нет. От слова совсем
Да, действительно, ничего мегафантастического в технологии нет. От слова совсем. Про уникальные разработки – больше заголовки газетчиков.
Однако, как и с убийством русского генерала и другими терактами и диверсиями в глаза бросается креативность исполнителей и широкое использование простых бытовых технологий – ip-камер, каршеринга и т д. С одной стороны, это все делает нашу жизнь удобной, но очень уязвимой.
Наши спецы тоже смекалистые, но за 8 лет, что прошли после присоединения Крыма и событий на Донбассе, между тылом двух наших стран произошла большая разница.
Украина методично вела зачистку любых пророссийских активистов. Многие люди пропадали, их в буквальном смысле больше нет. Потому что Банковая готовилась воевать. И когда говорят про несчастную Украину-жертву, на которую не с того ни с сего напали… не смешите мои тапочки.
В Россию же за эти годы не прекращался поток трудовых рук, в том числе из Украины. Кого-то ловили, но противник готовился играть в долгую. В Украину же из России уезжали в основном оппозиционеры, радикалы разного толка. А делать там в плане заработка денег широким массам было нечего.
Собственно, когда Зеленский говорил про 1,5 года подготовки к операции, то видится, что это время было потрачено прежде всего на создание логистической фирмы, её действительно легальную работу, которая не привлекает внимания и т п. В общем, создание спящей автономной ячейки, которая ждёт своего часа X.
Когда я слышу, что через всю Россию провезли дроны и это выдается за что-то там мегауникальное, мне становится смешно. Да через любую страну это можно сделать, особенно, если иметь промежуточные точки и запас времени на разведку. Как и нет в мире границы, которую невозможно пересечь. Посмотрите на те же Штаты и Мексику.
Кстати возможно, большинство компонентов для дронов были заказаны и куплены совершенно легально. Зачем изобретать велосипед. Вот боевая часть – это да, хотя и там прежде всего террористам нужна была прежде всего взрывчатка. Остальное могли доделать в этом цеху или где-то ещё.
В общем, тут в чем прежде всего проблема для нас и преимущество Украины. Не в том, что использованы супер-пупер технологии. А именно в сети "спящих", которая была раскинута очень давно. Наша, уверен, тоже есть и работает. Но ее сильно трепали, причем натурально терроризируя и убивая потенциальных сторонников, кто может присоединиться. И не без помощи западных спецслужб, что давно обосновались в Киеве.
А что до "спящих" – они есть и никуда не денутся. Борьба будет и после войны, вспомните тех же бандеровцев, сидящих по лесам после ВОВ. И это только про них речь. А сколько закинуто диверсантов с потоком миграции – тут мне и думать не хочется.
С. Шилов
Комментарий редакции
1. Технологическая простота атаки: Использованные в атаке дроны не представляют собой уникальных или сложных технологий. Их производство было организовано в России с использованием простых бытовых решений.
2. Креативность исполнителей: Успех атаки обусловлен не технологическим превосходством, а изобретательностью и использованием повседневных технологий, которые делают жизнь удобной, но уязвимой.
3. Различия в подготовке сторон:
- Украина за 8 лет после 2014 года систематически зачищала пророссийских активистов, готовясь к долгосрочному конфликту.
- Россия, напротив, принимала трудовых мигрантов, в том числе из Украины, что создало возможности для внедрения "спящих" агентов.
4. Логистическая подготовка: Атака готовилась около 1,5 лет, включая создание легальной логистической фирмы, которая не вызывала подозрений и обеспечивала прикрытие для транспортировки дронов.
5. Отсутствие уникальности в транспортировке: Перевозка дронов через Россию не является чем-то исключительным. Это возможно в любой стране при наличии времени, разведки и промежуточных точек.
6. Легальность компонентов: Большинство деталей для дронов, вероятно, закупались легально. Ключевая часть — взрывчатка — могла быть изготовлена в подпольных условиях.
7. Проблема "спящих" ячеек: Главное преимущество Украины — сеть "спящих" агентов, созданная заранее. Россия также имеет подобные сети, но они подвергались репрессиям, в том числе с помощью западных спецслужб, обосновавшихся в Киеве.
8. Долгосрочная угроза: "Спящие" агенты и диверсанты останутся проблемой даже после окончания конфликта, как это было с бандеровцами после Второй мировой войны.
Вывод:
Атака дронами на стратегическую авиацию России демонстрирует не технологическое превосходство, а стратегическую подготовку и креативное использование простых технологий. Украина выстроила сеть "спящих" агентов, эффективно используя время и ресурсы для подготовки диверсий, в то время как Россия оказалась уязвима из-за слабого контроля за миграцией и недостаточной зачистки потенциальных угроз. Проблема "спящих" ячеек и диверсантов останется актуальной и после войны, требуя от России усиления контрразведки и мер безопасности.