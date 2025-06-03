Диверсионный удар, нанесённый по России украинской разведкой, имеет стратегический характер, он направлен на ядерную триаду России, которая обеспечивает существование Государства Российского. Этот удар по его замыслу и виртуозности исполнения превосходит взрыв газопроводов «Северный поток», который лишил Россию углеводородного рынка и заставил страну совершить титанический бросок всей своей углеводородной индустрии с запада на восток. Синхронный подрыв двух составов под Брянском и Курском, обстрел дронами стратегических аэродромов, расположенных по обе стороны Уральского хребта – эти операции задумали виртуозные разработчики.

Диверсии на стратегических объектах России были совершены не в интересах Украины, а в интересах НАТО. Ибо никто не собирался посылать бомбовозы с ядерными бомбами на Киев или Харьков. Эту акцию готовили военные интеллектуалы Америки и Европы. И о ней, вероятно, знал Трамп.

Не один месяц операцию тайно отрабатывали и репетировали на закрытых полигонах Украины, привлекали к её исполнению космическую разведку Европы и Америки. И оценка этой операции, нанесённый ею ущерб, требует незамедлительной и глубокой проработки всеми структурами воюющей России: разведкой, армией, политическими организациями, информационными ресурсами.

Недопустимы панические оценки случившегося. Нельзя поддаваться мощнейшей информационной атаке врага. Недопустима безответственная истерическая критика в адрес государства. Война тех масштабов, в которых она ведётся, требует консолидации народа и власти. И подрыв этой консолидации есть одна из целей нанесённого украинцами удара. Интеллектуальный уровень этой операции сопоставим с той, которую осуществила израильская разведка против Хезболлы, уничтожив мусульманских лидеров пейджерами со взрывчаткой. Такие операции совершаются штабами, находящимися в глубинах мировых разведок. Их осуществляют офицеры высшего класса.

Эту операцию нельзя рассматривать в отрыве от мучительного начавшегося в Стамбуле переговорного процесса между Россией и Украиной, где стремятся заключить мир на выгодных для каждой страны условиях. Параметры этих условий, зыбкая черта предстоящих соглашений зависят от противоборства дипломатов, политических лидеров, сражающихся на фронте частей, готовности населения вести изнурительную войну. Вылетающие из фур украинские дроны, направленные в сторону стратегических авиабаз России, – это часть переговорного процесса, который в Стамбуле пахнет вкусным кофе из фарфоровых чашек. А в Курске и Брянске, Благовещенске, Иркутске и Оленегорске пахнет гарью подожжённых самолётов и пылью взорванных мостов.

В сталинское время диверсии подобного рода, направленные против существующего строя, вызывали у власти радикальную реакцию, которая приводила к огромным сдвигам в государственной политике, в структурах, в составе элит. Убийство Кирова повлекло грандиозные чистки, появление новой политической реальности, которая в конце концов помогла стране выиграть Великую Отечественную. Атака на ядерную триаду – святая святых российской государственности – по своему значению намного превосходит убийство Кирова.

Неспособность русской разведки предотвратить диверсии побудит исследовать эффективность силовых структур, создание в их недрах новых подразделений, чистки их рядов, подобные тем, что ведутся в армии. Ибо коммерческие интересы, возникающие у разведчика, делают его не разведчиком, а коммерсантом, не сыном Отечества, а коррупционером.

Наша пропаганда годами занималась диффамацией противника, занижала его возможности, давала искажённый, карикатурный образ врага. Поэтому эксцессы, подобные случившемуся, вызывают у людей шок, демобилизуют население в периоды, когда требуется предельная мобилизация всего общества, которое сегодня, увы, делится на тех, кто сидит в окопах, и тех, кто сидит в роскошных ресторанах. Пусть окопы пройдут по ресторанным залам, а участники «голых вечеринок» пусть переместятся в траншеи под Сумами и Харьковом.

В войне, которую ведёт сегодня Россия, участвуют не только армия и разведка. В ней участвует весь народ. И удары по военной составляющей этой схватки сопровождаются ударами по глубинным народным кодам, делающим русский народ народом-победителем, народом-стоиком, народом мистической веры в неизбежность русской победы. Удары по этим сокровенным кодам наносятся не дронами, а культурными и эстетическими диверсиями, в которых замешаны русофобы от литературы, музыки, живописи. Атаки на русскую культуру, на русскую веру, на русское самосознание – это стратегическое оружие противника массового поражения, защита от которого возложена на русских художников, писателей и философов. Как зеницу ока нам следует охранять не только подступы к аэродромам и ракетным базам, но и русские святыни, божественные русские храмы – хранители кодов русского бессмертия. Духовная, военная, организационная мобилизация российского общества будет ответом на совершённую украинцами диверсию.

Бесстрашие – драгоценный код русского народа, сберегающий его среди мировых катастроф.