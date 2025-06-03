Александр Проханов: Россия бесстрашная
Диверсионный удар, нанесённый по России украинской разведкой, имеет стратегический характер, он направлен на ядерную триаду России, которая обеспечивает существование Государства Российского. Этот удар по его замыслу и виртуозности исполнения превосходит взрыв газопроводов «Северный поток», который лишил Россию углеводородного рынка и заставил страну совершить титанический бросок всей своей углеводородной индустрии с запада на восток. Синхронный подрыв двух составов под Брянском и Курском, обстрел дронами стратегических аэродромов, расположенных по обе стороны Уральского хребта – эти операции задумали виртуозные разработчики.
Диверсии на стратегических объектах России были совершены не в интересах Украины, а в интересах НАТО. Ибо никто не собирался посылать бомбовозы с ядерными бомбами на Киев или Харьков. Эту акцию готовили военные интеллектуалы Америки и Европы. И о ней, вероятно, знал Трамп.
Не один месяц операцию тайно отрабатывали и репетировали на закрытых полигонах Украины, привлекали к её исполнению космическую разведку Европы и Америки. И оценка этой операции, нанесённый ею ущерб, требует незамедлительной и глубокой проработки всеми структурами воюющей России: разведкой, армией, политическими организациями, информационными ресурсами.
Недопустимы панические оценки случившегося. Нельзя поддаваться мощнейшей информационной атаке врага. Недопустима безответственная истерическая критика в адрес государства. Война тех масштабов, в которых она ведётся, требует консолидации народа и власти. И подрыв этой консолидации есть одна из целей нанесённого украинцами удара. Интеллектуальный уровень этой операции сопоставим с той, которую осуществила израильская разведка против Хезболлы, уничтожив мусульманских лидеров пейджерами со взрывчаткой. Такие операции совершаются штабами, находящимися в глубинах мировых разведок. Их осуществляют офицеры высшего класса.
Эту операцию нельзя рассматривать в отрыве от мучительного начавшегося в Стамбуле переговорного процесса между Россией и Украиной, где стремятся заключить мир на выгодных для каждой страны условиях. Параметры этих условий, зыбкая черта предстоящих соглашений зависят от противоборства дипломатов, политических лидеров, сражающихся на фронте частей, готовности населения вести изнурительную войну. Вылетающие из фур украинские дроны, направленные в сторону стратегических авиабаз России, – это часть переговорного процесса, который в Стамбуле пахнет вкусным кофе из фарфоровых чашек. А в Курске и Брянске, Благовещенске, Иркутске и Оленегорске пахнет гарью подожжённых самолётов и пылью взорванных мостов.
В сталинское время диверсии подобного рода, направленные против существующего строя, вызывали у власти радикальную реакцию, которая приводила к огромным сдвигам в государственной политике, в структурах, в составе элит. Убийство Кирова повлекло грандиозные чистки, появление новой политической реальности, которая в конце концов помогла стране выиграть Великую Отечественную. Атака на ядерную триаду – святая святых российской государственности – по своему значению намного превосходит убийство Кирова.
Неспособность русской разведки предотвратить диверсии побудит исследовать эффективность силовых структур, создание в их недрах новых подразделений, чистки их рядов, подобные тем, что ведутся в армии. Ибо коммерческие интересы, возникающие у разведчика, делают его не разведчиком, а коммерсантом, не сыном Отечества, а коррупционером.
Наша пропаганда годами занималась диффамацией противника, занижала его возможности, давала искажённый, карикатурный образ врага. Поэтому эксцессы, подобные случившемуся, вызывают у людей шок, демобилизуют население в периоды, когда требуется предельная мобилизация всего общества, которое сегодня, увы, делится на тех, кто сидит в окопах, и тех, кто сидит в роскошных ресторанах. Пусть окопы пройдут по ресторанным залам, а участники «голых вечеринок» пусть переместятся в траншеи под Сумами и Харьковом.
В войне, которую ведёт сегодня Россия, участвуют не только армия и разведка. В ней участвует весь народ. И удары по военной составляющей этой схватки сопровождаются ударами по глубинным народным кодам, делающим русский народ народом-победителем, народом-стоиком, народом мистической веры в неизбежность русской победы. Удары по этим сокровенным кодам наносятся не дронами, а культурными и эстетическими диверсиями, в которых замешаны русофобы от литературы, музыки, живописи. Атаки на русскую культуру, на русскую веру, на русское самосознание – это стратегическое оружие противника массового поражения, защита от которого возложена на русских художников, писателей и философов. Как зеницу ока нам следует охранять не только подступы к аэродромам и ракетным базам, но и русские святыни, божественные русские храмы – хранители кодов русского бессмертия. Духовная, военная, организационная мобилизация российского общества будет ответом на совершённую украинцами диверсию.
Бесстрашие – драгоценный код русского народа, сберегающий его среди мировых катастроф.
Теги события:
передовая специальная военная операция теракт геополитика война бесстрашие государство российское диверсия переговоры спецслужбы разведка русские коды обществоАлександр Проханов
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Стратегический характер диверсии:
- Диверсионный удар Украины по ядерной триаде России (синхронные подрывы поездов в Брянске и Курске, атаки дронов на стратегические аэродромы) имеет стратегическое значение, сравнимое с подрывом «Северного потока».
- Цель — ослабить военный и экономический потенциал России, направить её ресурсы с запада на восток.
2. Роль НАТО:
- Диверсии совершены в интересах НАТО, а не Украины, с участием военных интеллектуалов США и Европы.
- Подготовка операции велась на закрытых полигонах Украины с привлечением космической разведки Запада.
3. Информационная война:
- Удар сопровождается мощной информационной атакой, направленной на подрыв консолидации российского общества.
- Паника и критика государства недопустимы, требуется единство народа и власти.
4. Сравнение с историческими прецедентами:
- Атака на ядерную триаду по значению превосходит убийство Кирова, которое в сталинские времена вызвало радикальные изменения в политике и элитах.
- Нынешние диверсии требуют пересмотра эффективности силовых структур, создания новых подразделений и чисток.
5. Недооценка противника:
- Российская пропаганда годами занижала возможности врага, что привело к шоку от подобных атак и демобилизации общества.
- Необходима максимальная мобилизация всех слоёв населения, включая тех, кто избегает участия в конфликте.
6. Переговорный процесс:
- Диверсии связаны с переговорами в Стамбуле, где Россия и Украина пытаются достичь мира на выгодных условиях.
- Атаки дронов — часть давления на Россию в рамках этого процесса.
7. Культурная и духовная война:
- Удары наносятся не только по военным объектам, но и по русской культуре, вере и самосознанию через «эстетические диверсии» русофобов.
- Русские святыни, храмы и культурные коды нуждаются в защите, как и военные объекты.
8. Ответ России:
- Требуется духовная, военная и организационная мобилизация общества.
- Бесстрашие — ключевой код русского народа, обеспечивающий его выживание в кризисах.
Вывод:
Статья рассматривает диверсии Украины как часть стратегической операции НАТО, направленной на ослабление России через удары по её ядерной триаде, экономике и общественной консолидации. Эти действия связаны с переговорами в Стамбуле и сопровождаются информационной и культурной войной против русских ценностей. Россия должна ответить всеобщей мобилизацией — военной, духовной и организационной, опираясь на «бесстрашие» как ключевой национальный код. Необходимы реформы в силовых структурах, усиление защиты культурных ценностей и консолидация общества для противостояния внешним и внутренним угрозам.
Во пафосу нагнетает. Ну чисто Гомер с Илиадой. Ему бы героический эпос о величии побед писать, мог бы любой народ сделать великим в веках, такой талант пропадает.
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…”Башнями” ДАНА команда И -
…Озвучена – ПОЛИТическая ПРОПАГАНДА…
…ЭСКАЛАЦИЮ патриотизма – “башни” ЗАКАЗали…
…и вот ИСПОЛНИТЕЛИ(Проханов)- ОЗВУЧИВАТЬ начали…
:-(это В-ТОТ-МОМЕНТ когда “Стратеги” – ещё ДОГОРАЛИ…
:-(“ЭТО” единству – способствует ЕДВА-Li….
! и НЕ надо – LЖЕ-патриотiческix “ТРАЛИ–ВАЛИ”…
:-( Уже и-так,слишком МНОГО наПРОПАГАНДИРОВАЛИ!
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- у НЫНЕшней “власти” И населения – НЕТ единения!
- Ведь ВО–”власти”(в РФ)ЧУЖИЕ – ТАКОЕ в России Мнение!
- НЫНЕ в России:ОДНИ в ресторанах – ИКРОЙ обжираются…
- а В-ЭТОЖЕ время Другие – на-Передовых – УТИЛизируются…
- ну а “ОКОРМИТЕЛИ” LЖЕ-патриотizмом – “НАДРЫВАЮТСЯ”…
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= В России “ПРОГНИЛА” – “козырная”(правящая)”масть”…
= она Ошибочно именуется – “российская-власть”…
= в-итоге “Стратегов” настигла – ПЕЧАЛЬНАЯ участь…
== В России Нужно – “козырных” МЕНЯТЬ…
=== В России Нужно Власть – Русским ВОЗВРАЩАТЬ…!!!
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“паранжи”==НИКi снимайте И – Дискутируйте…
– Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 03-6-25
“В войне, которую ведёт сегодня Россия, участвуют не только армия и разведка. В ней участвует весь народ.” – Санёк, а ты в РФ ? “Весь народ” – это кто ?
Война согласно междунагодному пгаву кому объявлена ?
не понятно, знал ли Трамп об атаке,
тут какая-то путаница образовалась,
“В США исправили статью об осведомленности Трампа о подготовке Киева к атакам 1 июня”
https://lenta.ru/news/2025/06/02/zayavivshee-o-preduprezhdenii-trampu-ob-atake-vsu-izdanie-otredaktirovalo-statyu/
и такой авторитетный товарищ как экс-советник Трампа Флинн тоже в непонятках ” “Не просто нарушение”. Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США” https://1prime.ru/20250602/zelenskiy-858130012.html…
И ,,,,и теперь Стив Бэннон, только что получивший в свое распоряжение ведомство Маска и поддерживаемый большинством простых республиканцев, требует в ответ на атаку дронов немедленно прекратить любую поддержку Киева !!!
п.с.А где наш знаменитый Маск со своими проектами ??Поиспользовали и ушли ,не той крови ???
понятно, что пишут “зеленский”, а имеют в виду кукловодов из Лондона
однако сам факт такой атаки за гранью фола — и да, фактически атаки лондонских на политическую роль США как лидера Евроатлантики — уже свидетельство полного отчаяния в Лондоне
хотя блефовать и повышать ставки готовы до конца, именно потому что терять уже нечего — если переговоры в текущем режиме неспешного слива Киева Трампом продолжаются, то для лондонских все кончено — причем не только в Восточной Европе, но и на Ближнем Востоке
еще в начале года комментировал, что самым надежным индикатором проигрыша лондонских трампистам станут выборы в Польше — всегда тонко улавливающие политическую конъюнктуру поляки держали интригу фифти-фифти до последнего часа подсчета голосов
видимо лондонские им обещали, что сумеют все исправить и переломить тренд на слив Киева, но по итогам терактов и диверсий 1 июня ничего у них не вышло
поэтому и победил протрамповский кандидат..
п.с. Вот что значит быть политологом ,просто писать то,что нужно
И конечно не весь народ участник сегодня.И ведь не скажет ,что хохлов уничтожает СИОНИЗМ с Сарой во главе ,которая брезгливо бросила на землю хлеб в аэропорту ,нарушив традицию и не смутившись при этом -Хозяйка потому что..
АСП обидится опять,но что поделаешь,любит он Проханова и внемлет но, -это хотя бы не обвинение в предательстве и тем более не станет науськивать др.к абструкции ,как больной хохол
А с Польшей вообще все всё знали и предсказывали и ведь проанглийская прости/ка поставила на Трампа ,впрочем ,как всегдаУ меня есть еще один вопрос:
-Трамп сказал Навроцкому в США – “вы выиграете эти выборы”
- Вчера в 9 вечера после первых результатов Навроцкий немного проигрывал, но сказал – “мы выиграем эти выборы сегодня вечером”
- Сегодня утром Урсула фон дер Ляйен первой поздравила. Она дала сигнал либералам в Польше, что принимает результат
Похоже, все было заранее обговорено Трампом. Может ли это быть так? Что он мог дать взамен?
ну так еврокомиссары сами показали пример в Румынии и Молдавии, как выиграть за счет зарубежных участков при примерном равенстве сил
оказалось, что в США поляков тоже много и их можно “мобилизовать” на выборы против ЕС в любом нужном для результата количестве)))
хотя важнее влияние на избиркомы и польские посольства, наверняка какой-то сигнал по системе прошел, что попытки набросать в пользу либералов чреваты персональными санкциями, пусть и не публичными
Урсула — вообще-то изначально проамериканская фигура, точнее — от правых глобалистов, а они пока в альянсе с трампистами..
п.с. везде власть продажная