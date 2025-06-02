Почему (на самом деле) одни страны богатые, а другие бедные // Олег Комолов
По многочисленным просьбам рассказываем, что не так с трудами Аджемоглу и Ко, и от чего на самом деле завит благосостояние стран.
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции Олега Комолова о причинах глобального экономического неравенства:
1. Нобелевская премия 2024 года:
- Нобелевскую премию по экономике получили Аджимоглу, Робинсон и Джонсон за исследования причин глобального неравенства.
- Их работа сосредоточена на роли общественных институтов в экономическом развитии, разделяя их на инклюзивные (способствующие развитию через сменяемость власти, защиту частной собственности, независимые суды и рыночные свободы) и экстрактивные (поддерживающие контроль узкой элиты над ресурсами, препятствующие конкуренции и инициативе).
2. Критика выводов лауреатов:
- Идея о том, что инклюзивные институты гарантируют экономический успех, не универсальна. Эмпирические данные (например, исследование Ручира Шармы) показывают, что 48% стран с устойчивым экономическим ростом во второй половине XX века имели авторитарные режимы.
- Объяснение экономического развития только через институты игнорирует экономический базис (материальные факторы), который является первичным по сравнению с надстройкой (общественными отношениями).
3. Неэквивалентный обмен как причина неравенства:
- Современная рыночная экономика основана на неэквивалентном обмене, при котором стоимость, созданная трудом, не соответствует рыночной цене.
- Неэквивалентный обмен проявляется в истории (рабство, феодальная рента, колониальные отношения) и в современных условиях, где богатые страны извлекают выгоду за счет бедных через торговлю.
4. Механизм превращения стоимости в рыночную цену:
- Стоимость (трудовые затраты) трансформируется в рыночную цену через несколько этапов:
- Цена производства: включает издержки и среднюю норму прибыли, отклоняясь от стоимости из-за различий в капиталоемкости и трудоемкости отраслей.
- Рыночная цена производства: учитывает монопольную ренту (например, доступ к ресурсам, технологиям).
- Рыночная цена: зависит от краткосрочных факторов (спрос, предложение, политические события).
- В результате богатые страны с капиталоемкими отраслями получают больше прибыли, чем трудоемкие экономики бедных стран.
5. Каналы передачи стоимости:
- Дифференциальная рента (межотраслевой обмен):
- Различия в органическом строении капитала: капиталоемкие отрасли (например, машиностроение) извлекают стоимость из трудоемких (например, сельское хозяйство).
- Межотраслевые различия в оплате труда: в бедных странах избыток рабочей силы снижает зарплаты, что уменьшает издержки и цены.
- Различия в ценах: сырьевые товары дешевеют быстрее, чем промышленные, усиливая неравенство.
- Абсолютная рента (внутриотраслевой обмен):
- Институциональные факторы: сильные профсоюзы и трудовое законодательство в развитых странах повышают зарплаты и цены.
- Монополии: транснациональные корпорации и политическое доминирование (например, французская система Франкфа) позволяют завышать цены.
6. Формула трансфера стоимости:
- Формула: ТС = (UE_X + UE_GVC) × (1 − 1/ERDI), где:
- UE_X: неэквивалентный обмен в межотраслевой торговле (конечные товары).
- UE_GVC: неэквивалентный обмен в глобальных цепочках стоимости (промежуточные товары).
- ERDI: индекс отклонения валютного курса от паритета покупательной способности.
- Если ERDI < 1 (валюта недооценена), страна теряет стоимость; если ERDI > 1 (валюта переоценена), страна выигрывает.
7. Случай России:
- Россия ежегодно теряет значительную часть стоимости (около 50–60% ВВП) из-за неэквивалентного обмена.
- В 2017–2018 годах средний россиянин терял около 6000 долларов в год в пользу торговых партнеров.
- Причины: слабый рубль, низкая производительность труда, сырьевая экономика, зависимость от мировых цен на ресурсы.
8. Глобальное неравенство и рыночная экономика:
- Рыночная экономика усиливает неравенство, так как богатые страны извлекают стоимость из бедных через технологическое превосходство и институциональные преимущества.
- Глобализация не сокращает разрыв, несмотря на включение всех стран в мировой рынок.
9. Решение проблемы:
- Институциональные изменения (экспорт инклюзивных институтов) недостаточны для преодоления неравенства.
- Необходим переход к плановой экономике, где перераспределение стоимости подчинено общественным целям (индустриализация, борьба с бедностью, освоение новых территорий), а не рыночным интересам.
Самое главное – титульная нация у власти, посторонняя диаспора, или колониальная администрация, это может быть коммунизм, капитализм, инклюзия и всё что угодно.
Олежка пропетлял и напустил туману.
Бг-г-г.
Лауреаты получили премию именно потому, что не сказали пгавду. И никогда не скажут.