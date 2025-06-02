Для чего нужна была подмена бога Ветхозаветного на Новозаветного?
Читая комментарии к последнему видео я понял, что многие не понимают для чего была проделана такая огромная "работа" для подмены старого Бога новым. Этим видео я объясню вам главную причину этой подмены. Это по истине "гениальное" решение ВЛИЯНИЯ или УПРАВЛЕНИЯ людскими массами.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Подмена Ветхозаветного Бога на Новозаветного:
- Процесс замены Ветхозаветного Бога (основанного на законе Моисея) на Новозаветного (Иисуса Христа) был частью глобальной структуры управления.
- Подмена сопровождалась кровопролитными религиозными войнами в Европе (Тридцатилетняя война, инквизиция) и борьбой с ересью в России (жидовствующие, раскольники).
2. Роль иезуитов:
- Общество Иисуса (иезуиты) сыграло ключевую роль в переписывании истории, внедрении образа Иисуса Христа и создании новой религиозной концепции.
- Иезуиты способствовали интеграции Нового Завета в официальные хроники и летописи.
3. Цензура и уничтожение информации:
- Для внедрения Нового Завета уничтожались старые книги, содержащие информацию о Ветхом Завете, и заменялись новыми, отредактированными текстами.
- Введение предварительной цензуры на книги духовного содержания началось в XV веке (Сикст IV, 1471 год).
- В России при Петре I (1722 год) из монастырей изымались хроники и хронографы для приведения их в соответствие с официальной историей (например, Радзивиловская летопись).
4. Изменение календаря:
- В Европе и России произошла смена календарей: с ветхозаветного (от сотворения мира) на новозаветный (от Рождества Христова).
- В России календарь изменился при Петре I, а в Европе — с введением григорианского календаря.
5. Введение догматов Нового Завета:
- На Тридентском соборе (1563 год) утверждены ключевые догматы: Троица, чистилище, первородный грех, рай и ад.
- Чистилище стало главным отличием Нового Завета от Ветхого, где не упоминаются бессмертная душа, первородный грех или загробная жизнь.
- Первородный грех и крещение использовались как инструмент для привлечения людей в христианскую церковь.
6. Индульгенции:
- Индульгенции (разрешительные грамоты) использовались как инструмент контроля и управления, позволяя «выкупать» грехи.
- В православной церкви также существовали индульгенции, несмотря на отрицание этого факта официальными богословами.
- Примеры: разрешительные грамоты в России в XV–XVII веках, напечатанные для патриархов (например, Никона и Макария).
7. Церковь как система управления:
- Церковь использовала концепции ада, чистилища и первородного греха для контроля над обществом.
- Исповедь, литургия и индульгенции усиливали зависимость людей от церкви, которая становилась инструментом управления массами.
- Экономическая выгода: церковь аккумулировала богатства через пожертвования, индульгенции и паломничества.
8. Исторические примеры:
- Радзивиловская летопись (найдена в Пруссии, 1697 год) стала основой для официальной истории крещения Руси и норманнской теории.
- Никоновские реформы и гонения на старообрядцев в России способствовали внедрению Нового Завета и уничтожению следов Ветхого Завета.
- Ветхозаветные символы (например, звезда Давида, семисвечник) сохранялись в русской культуре, но были адаптированы под новую идеологию.
9. Философия vs. вера:
- Ветхий Завет ассоциировался с философией (любовь к мудрости, София), тогда как Новый Завет акцентировал слепую веру, что упрощало управление массами.
- Языческие верования сельских жителей (культ солнца, природы) были заменены христианскими догматами, чтобы привлечь их в церковь.
10. Экономический и политический контекст:
- Великие географические открытия (Колумб, Васко да Гама) усилили экономические связи и приток золота, что способствовало развитию системы индульгенций.
- Церковь стремилась к теократии, концентрируя богатства и политическую власть.
Вывод:
Подмена Ветхозаветного Бога Новозаветным была сложной и целенаправленной операцией, направленной на установление контроля над обществом через церковь. Эта трансформация включала изменение календарей, уничтожение старых текстов, внедрение новых догматов (чистилище, первородный грех) и использование индульгенций как экономического и управленческого инструмента. Иезуиты и церковные реформы (например, Тридентский собор, Никоновские реформы) сыграли ключевую роль в переписывании истории и утверждении Нового Завета. Основная цель заключалась в создании системы управления, которая через страх ада, чистилища и надежду на спасение обеспечивала духовный, экономический и политический контроль над населением, заменяя философский подход Ветхого Завета слепой верой и зависимостью от церкви.
Попроще.
Ветхий Завет сплошь и рядом – инструкция для жизни и грязная история избганного Сатаной (библейским Господом Богом) народа.
Понятно, чтобы не “резало глаза” явное ж/долюбие, для гойского стада придумали Новый Завет. Где кровью впихнули в моск “христианскую” дух-овность.
Господь Бог (Сатана) постоянно пытался свой божий народ повернуть к себе, но он пр-ал, распорошив их по зоопарку, так как они ценили больше то, что у их в карманах с собой. Потому и распяли посланника – спасателя, чтобы не мешал выпасать Золотого Тельца.