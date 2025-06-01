О невыученных уроках

Произошедшее сегодня — не первый удар по местам базирования стратегической авиации небольшими дронами: летом 2023 года украинские формирования атаковали аэродром Сольцы в Новгородской области.

Тогда это было выполнено с помощью сбросов боеприпасов с квадрокоптеров даже без применения спутниковой связи. В результате сгорел бомбардировщик Ту-22М3, причем потерю даже официально признали в Минобороны России.

Тогда мы указывали на то, что случившееся — следствие отсутствия укрытий для самолетов, которые стояли на открытых площадках без всякой защиты, уязвимые для FPV-дронов, сбросов и других подобных атак.

❗️Прошло два года. Если для оперативно-тактической авиации укрытие с горем-пополам где-то возвели, то для стратегических бортов — нет. Хотя они давно сняты с производства, и потери компенсироваться не могут.

На вопрос «что дешевле — укрытие или потерянный самолет» в ближайшее придется отвечать многим лицам, которые не хотели задавать его два года назад.

БЛА #Россия #Украина

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