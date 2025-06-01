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О невыученных уроках

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Переслано от: Рыбарь

О невыученных уроках

Произошедшее сегодня — не первый удар по местам базирования стратегической авиации небольшими дронами: летом 2023 года украинские формирования атаковали аэродром Сольцы в Новгородской области.

Тогда это было выполнено с помощью сбросов боеприпасов с квадрокоптеров даже без применения спутниковой связи. В результате сгорел бомбардировщик Ту-22М3, причем потерю даже официально признали в Минобороны России.

Тогда мы указывали на то, что случившееся — следствие отсутствия укрытий для самолетов, которые стояли на открытых площадках без всякой защиты, уязвимые для FPV-дронов, сбросов и других подобных атак.

❗️Прошло два года. Если для оперативно-тактической авиации укрытие с горем-пополам где-то возвели, то для стратегических бортов — нет. Хотя они давно сняты с производства, и потери компенсироваться не могут.

На вопрос «что дешевле — укрытие или потерянный самолет» в ближайшее придется отвечать многим лицам, которые не хотели задавать его два года назад.

БЛА #Россия #Украина

⭐️@rybar

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Повторение атак на стратегическую авиацию: Украина провела атаку на места базирования стратегической авиации России с использованием небольших дронов, что не является новым явлением. Летом 2023 года подобная атака уже была проведена на аэродром Сольцы в Новгородской области.

2. Характеристика атаки 2023 года: Атака в Сольцах осуществлялась с помощью квадрокоптеров, сбрасывающих боеприпасы, без использования спутниковой связи. В результате был уничтожен бомбардировщик Ту-22М3, что официально признали в Минобороны России.

3. Причина уязвимости: Основная причина успешных атак — отсутствие укрытий для самолетов. Стратегические бомбардировщики стоят на открытых площадках, что делает их уязвимыми для FPV-дронов и других атак.

4. Отсутствие прогресса за два года: Несмотря на уроки 2023 года, укрытия для стратегической авиации так и не были построены, в отличие от оперативно-тактической авиации, где некоторые меры были приняты.

5. Критическая ценность самолетов: Стратегические бомбардировщики больше не производятся, и их потери невосполнимы, что делает проблему отсутствия укрытий особенно острой.

6. Экономический аспект: Статья подчеркивает, что стоимость строительства укрытий значительно ниже стоимости потерянных самолетов, но этот вопрос не был решен вовремя.

Вывод:


Атака Украины на стратегическую авиацию России выявляет системные проблемы в обеспечении безопасности аэродромов. Несмотря на предыдущий опыт (атака в Сольцах в 2023 году), уроки не были учтены, и стратегические бомбардировщики остаются уязвимыми из-за отсутствия укрытий. Это приводит к невосполнимым потерям дорогостоящей техники, подчеркивая необходимость срочных мер по защите авиации и переоценки приоритетов в военной инфраструктуре. Игнорирование проблемы два года назад теперь оборачивается серьезными последствиями, которые требуют ответа от ответственных лиц.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/rybar/70914
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