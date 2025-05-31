«Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь». Это из романа «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова.

Не шутка, поскольку когда человека рвёт – это защитная реакция организма на токсичные вещества, которые могут привести к мучениям, а то и смерти.

Так же и для семьи, племени, государства, планеты в целом, поскольку Земля – прекрасно сделанная Творцом планета для счастливой жизни Человека, как сотворца в дальнейшей эволюции Мироздания. Организм! Обратная связь необходима для любой Живой Системы, чтобы она сохранялась и развивалась.

Что бы там ни говорили, ни писали учёные про «объективные законы рынка», экономика в своей сути – всего-навсего сфера деятельности Человека. В семье за благополучие отвечает отец, от него начинается субъектная деятельность. Дальше аналогию можете продолжить сами, от социального организма до космических систем. Открытая Живая Система – аналоговая, в ней нет и не может быть энтропии. Это доказали Советские учёные. Их много, но назову только одно имя - последнего системного Генерального конструктора СССР - Побиска Кузнецова. Именно он оставил завещание, которое было зачитано в Госдуме в 1999 году, но замолчано и скрыто от народа. В 2003 году опубликована статья П. Г. Кузнецова «О смысле жизни человечества». И что? Каков смысл действий людей, отвечающих за нашу Жизнь? В весенние месяцы 2023 года в России начался и по сию пору держится рост промышленного производства. Начальство отчитывается о том, что экономика РФ едва ли не самая цветущая в Европе. Но глянем на «локомотив», который тянет эту гордость. Прежде всего - производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство прочих транспортных средств и оборудования. Не надо быть экспертом, чтобы увидеть: всё это на военные нужды. Одни беспилотники, где электроники и оптики напичкано полно, чего стоят! В ВПК люди работают в три смены.

«Революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах», как написал весной 2024 года руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Одним из ключевых триггеров этого процесса он назвал приход в вооруженные силы трудоспособных граждан с их повышенным денежным довольствием и форсирование оборонных производств. «Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, хотя бы из соображений удержания занятых», — заявил Белоусов. «Военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей компенсацией, в результате чего экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду», прогнозировал он.

Главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин об этом же: «Учитывая, что инфляция находится в районе 9%, получается рост реальной зарплаты примерно на 10% за год, что значительно быстрее роста ВВП и производительности труда». ВВП России в первом квартале этого года вырос на 5,4%. А индекс производительности труда начал снижаться ещё по итогам 2022 года. Интересно, что растет доля доходов от собственности, включающих проценты по вкладам. Банки увеличивали за последнее время ставки по депозитам на фоне роста ключевой ставки. За счет какого труда растем?

Пропагандисты в официальных СМИ трубят о новом «прорывном» успехе российской статистики: по ее данным, в текущем году отечественная промышленность впервые превысит уровень выпуска 1990 года, финала СССР. По прогнозам если удастся сохранить зафиксированный прирост промышленного производства (на 3,3%), уровень 33-летней давности будет превышен аж на 2,3%.

Но в 1990 году РСФСР, как и Советский Союз в целом, уже были в состоянии экономического спада. В частности, промышленное производство сократилось по сравнению с 1989 годом на 2,4%. Напомню и уровень Советской цивилизации, достигнутый в 1988—1989 годах, когда доля только Союза, без социалистических стран, в мировом производстве составляла почти 20%. При сохранении темпов развития СССР к настоящему времени промышленное производство России превосходило бы уровень 1990 года не на 2,3%, а втрое больше. По сравнению с советскими временами реальное производство упало катастрофически.

Избегаю цифр потому, что там умопомрачительный хаос. Вот что пишет об этой «кухне» доктор экономических наук, специалист в области экономики и финансов мирового уровня, Валентин Катасонов: «Я уже неоднократно затрагивал такую деликатную тему, как статистические цифры, которые озвучивает глава государства. Несколько лет я наблюдал за выступлениями президента, и у меня сложилось следующее представление о «статистической кухне». Наши экономические ведомства (Минэкономразвития, Росстат, иногда Минпром) имеют удивительную автономию по части макроэкономической статистики. Вернее, по части экономических прогнозов и оценок. Прогнозные и оценочные цифры разных ведомств почти никогда не совпадают». В результате на стол президента перед его выступлениями ложатся несколько вариантов цифры. Глава государства, естественно, выбирает самую понравившуюся. Потом ведомства приводят свои цифры к общему знаменателю. Никто оспорить уже не может, а точна ли эта цифра - вопрос. Но все ведомства строят работу по этим «исходникам».

Внутренние расчеты не совпадают с международными. Здесь более точны расчеты МВФ, как бы странно это ни показалось. В 1992 году доля России в мировом ВВП (расчет МВФ на основе паритета покупательной способности рубля к доллару) равнялась 4,86%. А вот в 2023 году она упала до 2,89%. России Фонд прочит долю в мировом ВВП в 2028 году, равную всего лишь 2,61%. Впереди нее окажется Индонезия (с долей 2,75%). Тут я, чтобы не мудрствовать, предлагают прочитать статью Катасонова: «Заданная более трех десятков лет назад траектория движения России к пропасти сохранилась».

Данные Росстата фактически дезорганизуют деятельность ведомств, которые вынуждены ориентироваться на них. Правительство Мишустина разработало Стратегию развития системы государственной статистики до 2030 года. Одна из целей - укрепление позиций российской статистики в мире. Мероприятия по развитию отечественной статистики будут осуществляться в рамках национального проекта «Экономика данных». Для реализации стратегии разработано 17 прикладных проектов. Как тут опять не обратиться к Катасонову. После «блестящего» отчета Мишустина по национальным проектам Валентин Юрьевич вгляделся в цифры. Что за ними?

Исключительно «освоение» средств в рублях. Особенно шикарно выглядит реализация проекта «Безопасные качественные дороги». Один квадратный метр обошёлся в 20 миллионов рублей! Я эту цифру в статьях повторяю уже в третий раз. Один из читателей в комментариях приложил смету, где заложены затраты на строительство дороги. Квадратный метр получается 3 тысячи рублей! Ну да, сметы разные: по природному гравию ты ведёшь дорогу, или по болотистой местности. По каким же болотам деньги в РФ зарывали? «Российская Федерация с момента её рождения сразу же «подсела на иглу» той статистической методологии, которая в западном мире стала господствующей уже с 50-х годов прошлого века. Вместе с этой методологией Россия получила испорченный компас под названием «ВВП» (показатель валового внутреннего продукта), который повёл страну в болото экономической отсталости и колониальной зависимости от Запада». Это опять Катасонов. Честные экономисты уже тридцать лет доказывают, что считать ВВП в рублях – очковтирательство, за которым воровство, безнаказанность.

Важнейшей методологической основой советской статистики было то, что она базировалась на делении всех видов человеческой деятельности, труда на две основные группы: 1) производительный труд; 2) непроизводительный труд.

Производительный труд – тот, который создаёт общественный продукт (в советской статистике он измерялся с помощью показателя «валовой общественный продукт» – ВОП). Это труд работников тех отраслей, которые мы сегодня назвали бы реальным сектором экономики: сельское и лесное хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь (частично). В основном ВОП имел материальное наполнение. Услуги в показатель ВОП не включались. А непроизводительный труд – все остальные виды деятельности. За словом «непроизводительный» тоже очень нужный труд, общественно необходимый, полезный. Это образование, культура, здравоохранение, государственное управление, оборона, охрана общественного порядка, наука, торговля, финансы, коммунальное хозяйство и т.д. Тут не всё идеально, поскольку исходник марксистский: базис и надстройка. Бытие определяет сознание. Как ещё раз не напомнить теорию русского учёного, современника и оппонента Маркса и Энгельса, с которыми он вживую делился окрытиями. Убеждал классиков, что двигателем прогресса будет не борьба классов, а ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ трудовая деятельность, направленная на накопление энергии для удовлетворения растущих потребностей общества. Подолинский заложил основы новой теории труда как экономической, естественно-исторической и - нравственной категории. Есть труд положительный и есть ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Милитаризация, производство роскоши – отрицательный труд, ведший к энтропии, пустой утилизации солнечной энергии. Положительный труд человека увеличивает КПД солнца в разы, что видно в первую очередь на сельскохозяйственной деятельности. «Труд человека и его отношение к распределению энергии» - важнейшая из работ Сергея Андреевича тщательно замолчана в советское время. Причина в идеологии, хотя именно здесь заложены теоретические основы Жизни вечной на Земле, созидательной и счастливой. Не случайно сам Владимир Вернадский считал Подолинского своим идеологическим предшественником в открытии учения о ноосфере. Кстати, и этого великого учёного не очень жаловали как в Империи, так и в сегодняшней РФ. Дело в том, что при взгляде на учение о Живом веществе, на суть Ноосферы, мы увидим, что так называемые «природные» катастрофы – результат отрицательной, паразитической деятельности человека. Это обратная связь не только от Природы, но и Космоса. Тошнит!

…Примечательно, что именно в СССР-России родилась и тоже тщательно замолчана «сверху» Концепция Общественной Безопасности. Здесь подчеркнём только одну деталь. КОБ строго разделяет потребности человека на демографически обусловленные и деградационно-паразитарные. Это прекрасно сочетается с Концепцией Подолинского, разделением труда на положительный и отрицательный, нравственной основой деятельности человека.

И очень знаменательно, что концепция ВВП родилась в Англии. Там же, где теория происхождения человека от обезьяны, банковская система, колониальная система и знаменитый «призрак». Первые попытки посчитать ВВП в конце XVII века предпринял британский экономист сэр Уильям Петти. А современная концепция ВВП была разработана американским экономистом Саймоном Кузнецом в 1934 году и принята в качестве основного показателя экономики страны на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. Сталин решения этой конференции не ратифицировал! Окончательно глобальным показателем ВВП стал в 1993 году. Российская Федерация вписалась сюда с 1993 года. Полностью легла под систему паразитов. А вот Гималайское королевство Бутан с 1972 года применяет иной инструментарий оценки благополучия своих граждан. Вместо ВВП оценивает валовое национальное счастье, концепция которого подразумевает одновременный прогресс и сохранение традиционных ценностей — семьи, культуры, природы и религии.

А наше европейское «счастье» куется статистикой просто. Сотнями летят смертоносные дроны на нашу территорию, отвечаем тем же, а то и круче. А ВВП тут и там растёт! Растут и доходы в паразитической финансовой, биржевой сферах. Пузырь, который не может не лопнуть тут и там.

Крупнейший источник доходов бюджета Европейского союза, который окрысился на Россию – валовой национальный доход, который составляет около 70% от общего объёма финансирования. Но процент «услуг» в экономике стран этого Союза ещё выше. Долго они продержатся?

Союз Союзу рознь. Вписавшись в европейскую систему, мы потеряли трёхконтурную денежную систему СССР. Сегодня ЕС, несмотря на евро, как и РФ с рублём, на международной арене всё равно пляшут под доллар. Переводной рубль, который использовался в нашем Союзе для международных расчётов, валюта, полученная от экспортных операций, забыта. Но моё поколение помнит, что доллар на мировой арене при той системе был 97 копеек. Был и безналичный рубль для расчётов внутри страны между предприятиями. Тут и разгадка, на каких болотах и куда строили дороги РФ по 20 млн. за квадратный метр. Безналичный рубль не украдешь. Его можно было только освоить или не освоить, получив за последнее наказание. Когда паразиты всё свалили в кучу, стало выгодно осуществлять только крупные проекты. Чем дороже, тем менее заметно воровство. Ну, и наличный рубль — для граждан, которым выплачивали зарплату и которым расплачивались в магазинах. Он ещё есть, но скоро заставят забыть…

В предыдущей статье я перечислял все составляющие любого Проекта. Но забыл

про «сторонних наблюдателей». Так вот, разница между Проектом Сталина и тем, что делается сегодня (кто назовёт, что за проект?) в том, что все народы при «сталинизме» были сознательными участниками реализации Проекта. Отсюда и фантастические успехи. А сегодня все – сторонние наблюдатели. Даже на СВО, несмотря на пропаганду, «сторонних» большинство.

Кроме желудка и ума, у каждого человека есть душа. Она-то и не принимает ни ВВП, ни многое из того, что делается под флагом Ильина-Власова-Ельцина…

Закончу тоже строками Айтматова из того же романа про манкуртов: «Добро отберут у тебя — не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь».

Эдуард Наипов,

Кострома