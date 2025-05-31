Премия (1974)
Великолепный фильм, тема поднятая в фильме видимо всегда будет актуальна, но есть одно но! В СССР то что происходит в фильме было действительно возможно, а теперь попробуйте представить эту же ситуацию в нынешнее время.
Действие фильма разворачивается в течение полутора-двух часов в одной комнате, где проходит не совсем обычное заседание парткома строительного треста. В повестке дня — отказ целой бригады строителей от премии за «липовые» трудовые достижения!
Комментарий редакции
Притча о потере субъектности: от диктатуры пролетариата к диктатуре номенклатуры
Фильм «Премия» (1974, реж. Сергей Микаэлян) представляет собой глубокую притчу, раскрывающую трагедию утраты субъектности рабочего класса в позднем СССР, где провозглашённая диктатура пролетариата постепенно сменилась диктатурой номенклатуры, что в конечном итоге предопределило крах пролетарского государства. Через конфликт бригады Потапова с руководством строительного треста фильм обнажает системные пороки, моральные компромиссы и разложение социалистических идеалов, которые подтачивали основы советского проекта.
Суть конфликта в фильме
В центре сюжета — бригада рабочих под руководством бригадира Потапова, которая отказывается от премии, полученной за якобы перевыполнение плана. Эту премию, можно сравнить с «тридцатью серебренниками», так как она становится символом морального предательства: она выдаётся не за реальный труд, а за искусственное снижение плана, что позволяет тресту отчитаться о мнимых достижениях. Конфликт разворачивается на заседании парткома, где Потапов, опираясь на собственные расчёты, доказывает, что первоначальный план был вполне выполним, если бы не организационные провалы: простои из-за отсутствия бетона, неправильные чертежи, нехватка материалов. Эти проблемы, по его мнению, вызваны не объективными обстоятельствами, а безответственностью и некомпетентностью руководства.
Рабочие, представленные бригадой Потапова, выступают как носители честности и профессионализма, верящие в идеалы социалистического труда. Они отказываются принимать премию, видя в ней не награду, а насмешку над их усилиями, ведь из-за простоев они потеряли в заработке гораздо больше (например, 400 рублей за год против 40 рублей премии). Потапов, как представитель старой школы, настаивает на возвращении премии в госбанк, подчёркивая, что она незаслуженна и незаконна. Его позиция — это попытка вернуть рабочему классу субъектность, право быть хозяином своего труда и государства.
Однако руководство треста, олицетворяющее номенклатуру, сопротивляется этой инициативе. Управляющий Павел Емельянович и другие члены парткома боятся последствий: признание ошибок угрожает их репутации перед главком и может повлечь санкции. Они предпочитают сохранить видимость успеха, даже если это означает сокрытие правды. Часть рабочих, не веря в возможность изменений, всё же принимает премию, что подчёркивает раскол в коллективе и утрату веры в справедливость. Финальное голосование на парткоме, где предложение Потапова принимается минимальным большинством, выглядит как редкий триумф правды, но оставляет ощущение, что этот протест — лишь одиночный голос в пустыне бюрократической системы.
Аналогия с государством и философское размышление
Конфликт в «Премии» — это микрокосм позднего СССР, где идеалы социализма, основанные на диктатуре пролетариата, были подменены диктатурой номенклатуры. Рабочий класс, провозглашённый хозяином государства, на деле оказался лишён реальной власти. Как и в фильме, где бригада Потапова сталкивается с бюрократической машиной, игнорирующей их голос, пролетариат в позднем СССР стал объектом манипуляций, а не субъектом исторического процесса. Премия, выданная за мнимые достижения, символизирует шире распространённую практику: номенклатура создавала иллюзию прогресса, скрывая реальные проблемы — дефицит, неэффективность, коррупцию.
Философски этот процесс можно осмыслить как утрату диалектической связи между трудом и властью. Марксистская идея диктатуры пролетариата предполагала, что рабочий класс, как движущая сила истории, будет контролировать производство и государственные институты. Однако в позднем СССР эта связь была разорвана. Номенклатура, подобно руководству треста в фильме, присвоила себе право определять планы, распределять ресурсы и оценивать результаты, отстранив рабочих от принятия решений. Премия, выдаваемая за подтасованные достижения, становится метафорой этой подмены: вместо реального признания труда рабочим предлагается символическая компенсация, которая лишь маскирует их бесправие.
Когда пролетариат утратил возможность диктатуры, пролетарское государство лишилось своей силы. В фильме это видно в разочаровании молодых рабочих, таких как Колька, который скептически замечает, что «коммунизм не скоро построится». Это отражение более широкого кризиса веры в социалистические идеалы, который охватил общество в 1970–1980-е годы. Номенклатура, сосредоточив власть в своих руках, подорвала доверие рабочих к системе, что сделало государство уязвимым. Как и в фильме, где трест рискует потерять поддержку рабочих из-за их неверия в справедливость, СССР, лишённый активной поддержки пролетариата, оказался неспособен противостоять внутренним и внешним вызовам.
Философски, утрата субъектности пролетариата — это не просто политический или экономический кризис, но и экзистенциальный. Рабочий, лишённый права определять смысл своего труда, теряет связь с историческим процессом, становясь пешкой в чужой игре. Потапов, с его тетрадями расчётов и апелляцией к ленинским принципам честности, представляет собой последний всплеск этой субъектности — попытку вернуть рабочему классу голос. Однако его борьба, как и борьба многих реформаторов в позднем СССР, оказывается обречённой в системе, где номенклатура предпочитает стабильность правде. Этот конфликт предвещает неизбежный крах: государство, утратившее связь со своим фундаментом — пролетариатом, — не могло выстоять, подобно стройке, где фундамент разрушается из-за безответственности и хаоса.
Заключение
«Премия» — это не только драма о производственном конфликте, но и философская притча о судьбе пролетарского государства. Отказ бригады Потапова от «тридцати серебренников» — это символ сопротивления номенклатурной машине, которая подменяет реальный труд формальными достижениями. Однако этот протест, как и попытки сохранить социалистические идеалы в позднем СССР, остаётся гласом вопиющего в пустыне. Утрата пролетариатом своей диктатуры, его превращение из субъекта в объект, привело к ослаблению государства, которое, лишённое поддержки своего главного класса, было обречено на развал. Фильм оставляет горькое послевкусие, напоминая, что без честности, доверия и реальной власти рабочих социалистический проект теряет свою силу и смысл.