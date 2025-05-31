Нагаев: Израиль начал мстить Западу, ИИ отберет у людей электричество, ультиматум украинским олигархам
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Новый Папа Римский и религиозные вопросы:
- Новый Папа Римский (Лев XIV) встречался с Зеленским, но их разговоры неизвестны.
- Предыдущий Папа (Франциск) осуждал религиозные гонения, включая ситуацию на Украине (захват храмов, запрет русского языка, превращение Киево-Печерской лавры в столовую).
- Новый Папа, вероятно, не поднимает эти вопросы, что указывает на кризис католической церкви.
- Возможная цель встречи — гарантии безопасности для Зеленского и обсуждение «крестового похода» на Россию.
2. Геополитические конфликты и роль Ватикана:
- Ватикан поддерживает интересы европейской аристократии, исторически направлявшей силы против России.
- Европа готовит планы блокировки Финского залива, но США (Трамп) не поддерживают конфронтацию с Россией.
- Трамп дистанцируется от европейских дел, подчеркивая, что они не касаются США.
3. Экономические и военные аспекты:
- Россия наращивает производство беспилотников, включая реактивные и обманки, и планирует обучить миллион операторов дронов к 2030 году.
- Российская экономика устойчива, несмотря на санкции, но сталкивается с проблемами из-за высоких кредитных ставок и отсутствия единой экономической политики.
- Западные компании переоценены, а российские — недооценены из-за особенностей бухгалтерского учета.
4. Энергетический кризис и экологические вопросы:
- Энергетический кризис в Европе (Испания, Португалия, Франция) связан с диверсиями на энергосистемах.
- Возможный «израильский след» или действия глобалистов, стремящихся сократить население.
- Европа не готова к переходу на электромобили из-за дефицита материалов и высоких затрат.
- Уголь и газ остаются основой генерации энергии, несмотря на «зеленую» риторику.
5. Демографический кризис:
- Население Земли превысило 8 миллиардов, но в развитых странах (Япония, Южная Корея) наблюдается старение и снижение рождаемости.
- Городская жизнь снижает рождаемость: меньше физического труда, меньше потребности в детях как помощниках.
- Высокая конкуренция и стресс в развитых странах приводят к депрессиям и снижению рождаемости.
- Решение: комплексный подход, включающий доступное жилье (одноэтажные дома), образование, медицину и возможность для женщин заниматься детьми.
6. Политические и юридические аспекты:
- Юридически СССР не был ликвидирован, что может быть использовано для пересмотра законов и приватизаций на Украине.
- России предлагает украинским олигархам «сдаться по-хорошему», чтобы сохранить собственность.
- Трамп и его реформы направлены на устранение перекосов в экономике США, что может быть примером для России.
7. Религиозные и культурные тенденции:
- В США растет интерес к православию среди молодежи из-за его консерватизма.
- Европа отказалась от христианских ценностей, что привело к росту влияния ислама и мечетей.
- Новый президент Румынии проигнорировал патриарха православной церкви, что отражает страх перед православием.
8. ИИ и энергетика:
- Искусственный интеллект требует значительных объемов электроэнергии, что может привести к дефициту для населения.
- «Зеленая» энергетика не способна обеспечить стабильное энергоснабжение для ИИ и промышленности.
Вывод:Лекция затрагивает широкий спектр глобальных проблем: от религиозных и геополитических конфликтов до экономических, демографических и энергетических вызовов. Основной акцент сделан на кризисе западной модели управления, утрате христианских ценностей и попытках глобалистов манипулировать мировой политикой и экономикой. Россия позиционируется как устойчивая сила, способная противостоять санкциям и наращивать военный потенциал, но сталкивающаяся с внутренними экономическими проблемами. Демографический кризис в развитых странах связан с урбанизацией и изменением образа жизни, а его решение требует комплексного подхода, включая поддержку семьи и традиционных ценностей. Энергетический кризис и рост влияния ИИ подчеркивают необходимость возврата к традиционным источникам энергии, несмотря на «зеленую» риторику. Лекция отражает тревогу за будущее мировой стабильности и призывает к переосмыслению текущих подходов к управлению обществом и экономикой.