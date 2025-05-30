ЗАПРЕТНЫЕ ФАКТЫ О ЗУБАХ – Большой Документальный Фильм – О чём молчат СТОМАТОЛОГИ?
Зубы могут само-восстанавливаться специальной пропитывающей жидкостью.
Бактерии на самом деле не вызывают кариес.
Крупы в чистом виде опасны не только для зубов, но и для всего организма.
Зубные пасты с фтором на самом деле не лечат, а калечат.
Всё это похоже на какую-то чушь, скажете вы? И будете не правы. В этом документальном фильме мы посмотрим на самые шокирующие факты о современной стоматологии.
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Тайм-коды:
00:00 - Начало
00:30 - Эволюция зубов
00:40 - Фигурные зубы тюленей крабоедов
01:48 - Самые удивительные зубы в природе
01:55 - Человеческие зубы у рыбы
01:58 - Второй набор челюстей у мурен
02:10 - Зубы кожистой черепахи
02:18 - Зубы миног
02:44 - Зубы слона
02:50 - Зубы улитки
03:35 - Зубы кита
04:58 - Зубы это атавизм?
09:54 - Стоматологии будущего - нейросеть ставит диагноз
13:20 - Вся правда о кариесе, которую вы точно не знали
13:30 - Бактерии не вызывают кариес
15:47 - Сквозь зубы циркулирует дентальная лимфа, которая восстанавливает эмаль
17:43 - Крупы в чистом виде опасны для зубов
19:39 - Влияние витамина С на здоровье зубов
22:00 - Многоступенчатая обработка зерновых уничтожает растительные токсины
24:15 - Исследования доктора Вестона Прайса
25:43 - Почему среди аборигенов нет вегетатианцев?
26:45 - Проблема питания современного человека
27:36 - Фтор - глобальный зубной обман
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Уникальные зубы в природе:
- Зубы тюленя-крабоеда имеют фестончатую форму, служат фильтром для процеживания криля, а не для питания крабами. Аналогичная структура наблюдается у морского леопарда.
- У мурен есть дополнительный набор челюстей в горле, напоминающий сцены из фильмов ужасов.
- Рот кожистой черепахи и миног с роговыми зубами также имеет устрашающий вид; миноги питаются кровью и тканями рыб.
- Улитки обладают около 25 000 зубов на хитиновой ленте, которые быстро изнашиваются, но регенерируются.
- Зубы акул и пираний обновляются целыми отделами челюстей.
2. Эволюция зубов у китов:
- Древние киты имели острые передние зубы для охоты и задние для фильтрации воды, подобно тюленям-крабоедам.
- Современные усатые киты заменили зубы китовым усом из кератина для фильтрации пищи.
- Эволюция китов от наземных млекопитающих до морских гигантов остается загадкой, особенно в части развития китового уса.
3. Человеческие зубы и эволюция:
- Зубы человека могут быть эволюционным атавизмом из-за уменьшения челюстей, вызванного переходом к мягкой, термически обработанной пище.
- Аномалии прикуса встречаются у 37–90% населения, особенно в сельской местности (до 80%), где ортодонтическая помощь ограничена.
- У 58% людей отсутствуют зачатки некоторых постоянных зубов (третьи моляры, вторые резцы), что может компенсировать уменьшение челюстей.
- В будущем возможно исчезновение зубов из-за генной инженерии и изменения рациона.
4. Современные стоматологические технологии:
- Используются 3D-сканеры, цифровое моделирование, фотополимерные 3D-принтеры и титановые детали для ортодонтии.
- Нейросети анализируют КТ-снимки и цифровые слепки с точностью 98%, выявляя патологии за 5 минут.
- Технологии позволяют планировать лечение, минимизируя ошибки человеческого фактора.
5. Кариес: мифы и реальность:
- Теория кариеса, предложенная доктором Миллером в 1883 году, подчеркивает, что кариес начинается с деминерализации зубов, а не только из-за бактерий.
- Современная стоматология ошибочно фокусируется на бактериях, игнорируя питание как ключевой фактор.
- Дентальная лимфа, циркулирующая по дентинным канальцам, реминерализует зубы, но плохое питание нарушает этот процесс.
- Фитиновая кислота в зерновых, орехах и бобовых блокирует усвоение минералов (магний, медь, железо, марганец), способствуя кариесу.
6. Питание и здоровье зубов:
- Цельные зерновые опасны из-за фитиновой кислоты, вызывающей цингу и рахит при недостатке витаминов C и D.
- Традиционные общества избегали проблем с зубами благодаря сложной обработке зерна (ферментация, помол, выпечка) и богатому минералами рациону (молочные продукты, рыба, моллюски).
- Доктор Вестон Прайс показал, что коренные народы, питающиеся традиционно (молоко, внутренние органы, ферментированные продукты), не страдали от кариеса и ортодонтических проблем.
- Современная пища бедна жирорастворимыми витаминами (A, D, K2), а почвы истощены, что ухудшает качество продуктов.
7. Фторирование воды: скрытая угроза:
- Идея фторирования воды возникла в 1930-х годах при поддержке алюминиевой промышленности для защиты от исков о вреде фтора.
- Фториды связаны с нейротоксичностью, костным раком (остеосаркомой), повреждением почек, щитовидной железы и шишковидной железы.
- Исследования показывают, что фториды вызывают хрупкость костей, генетические повреждения и даже рак (до 10 000 смертей в год в США).
- Эдвард Бернейс, «отец пиара», продвигал фторирование, убеждая стоматологов в его пользе.
- Большинство стран отказались от фторирования, но в США и Ирландии оно продолжается.
Есть люди, которые не могут жить без зубов.
Это стоматологи.