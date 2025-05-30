Обидчивый человек — это человек, которому всё время кажется, что с ним поступили несправедливо,…
Обидчивый человек — это человек, которому всё время кажется, что с ним поступили несправедливо, обошли вниманием, напрасно поругали или покритиковали. Мне кажется, обидчивость в какой-то степени притягивает к себя неприятности. И человеку, который помнит все обиды, тяжело жить на белом свете.
Порой поговоришь с кем-то, а он такие подробности тебе припомнит, вплоть до точной даты и времени суток. Он, как архивариус, делает зарубки на своём деревянном сердце. И носит в себе эту обиду и живёт с ней. Вы только представьте, какой кошмар!
Противоположность этому — душа, которая умеет забывать и умеет прощать. Есть такое красивое слово «проехали». Проехали и живём дальше.
Понаблюдайте за собой. Если вы — обидчивый человек, то это признак затаившейся в вас гордости. Это значит, что вы хотите себе уважения, почёта, прославления. И очень болезненно реагируете на противоположное.
Как написано в притчах Соломоновых, к гордому прикоснёшься, а он орёт, что шкуру дерут. Всего-то, может быть, чуть-чуть прикоснулись, а он об этом всем миру готов раструбить.
Вообще обиженный человек — это некрасивый в нравственном отношении человек. Мы должны быть безобидными и беззлобными.
Комментарий редакции
Характеристика обидчивого человека:
- Постоянно чувствует несправедливое отношение к себе
- Помнит все обиды до мельчайших подробностей (даты, время)
- Носит обиды в себе как "зарубки на деревянном сердце"
Негативные последствия обидчивости:
- Притягивает неприятности
- Делает жизнь тяжёлой
- Создаёт внутренний "кошмар" существования
Корень проблемы:
- Обидчивость — признак скрытой гордости
- Желание уважения, почёта и прославления
- Болезненная реакция на критику или невнимание
Альтернативный подход:
- Умение забывать и прощать
- Принцип "проехали" — не зацикливаться на негативе
- Стремление быть безобидным и беззлобным
Вывод:
Отец Андрей рассматривает обидчивость как духовный недуг, порождённый гордостью и эгоцентризмом. Автор призывает к освобождению от груза обид через развитие способности прощать и отпускать негативные переживания. Истинная духовная зрелость, по его мнению, заключается в умении "проезжать мимо" обид и жить с лёгким сердцем, не накапливая в душе отрицательные эмоции.
Дополнительный вывод: Христианская мудрость о памяти и забвении
Отец Андрей справедливо указывает на необходимость освобождения от груза обид и развивает важную мысль о том, что обидчивость является признаком скрытой гордости. Однако христианская духовная традиция, опираясь на опыт святых отцов и старцев, предлагает ещё более глубокий и на первый взгляд парадоксальный принцип работы с памятью, который кардинально отличается от простого "забывания" обид.
Истинная христианская мудрость предполагает селективную реорганизацию памяти: забывание чужих обид к нам при одновременном сохранении и даже усилении памяти о собственных прегрешениях. Этот принцип диаметрально противоположен естественной человеческой логике, которая склонна коллекционировать чужие проступки, запоминая их до мельчайших подробностей, и при этом легко забывать или оправдывать собственные падения.
Такой подход к памяти рождает удивительные плоды для духовной жизни. Постоянная память о собственных грехах не даёт развиться духовной гордости и поддерживает здоровое покаянное состояние души. Когда человек помнит свои падения, он естественным образом развивает эмпатию и сострадание к другим, видя в каждом собрата по несовершенству. Более того, память о прошлых ошибках становится не источником самоистязания, а реальным инструментом духовного роста, помогающим предотвращать повторные падения и работать над исправлением характера.
Однако такая радикальная перестройка внутреннего устроения возможна только через переход от эгоцентричной к теоцентричной системе координат. Именно здесь кроется фундаментальная точка поворота, где высшее "Я" противопоставляется низшему эгоизму. В эгоцентричной системе человеческое эго является центром вселенной и высшей судебной инстанцией. Оно естественным образом присваивает себе право на самооправдание, воспринимает обиды как нарушение своего "царского" достоинства и поэтому запоминает их, но при этом легко забывает или рационализирует собственные грехи, рассматривая их как досадные недоразумения.
Когда же в систему координат вводится Бог, происходит коренная трансформация. Эго перестаёт быть последней инстанцией и становится подчинённым, подотчётным высшему божественному закону. В этой новой иерархии человек утрачивает право на самооправдание, но одновременно освобождается от непосильного бремени быть судьёй других. Обиды перестают восприниматься как личные оскорбления "царского достоинства" и начинают пониматься как проявления общей человеческой немощи, достойные прощения. Собственные же грехи, напротив, получают подлинную серьёзность как нарушения объективного божественного порядка, требующие не самооправдания, но покаяния и исправления.
Особую силу этому принципу даёт созерцание личности и подвига Христа. В свете безгрешности Сына Божьего, принявшего крестные страдания за весь мир, человеческие обиды действительно теряют свою кажущуюся грандиозность. Логика становится простой и неоспоримой: если Христос прощает распинающих Его, произнося с креста "не знают, что делают", то как можно не простить гораздо меньшие обиды? Одновременно собственные грехи в свете Голгофы не могут быть "списаны" или оправданы — только Бог имеет право простить их, и память о них служит постоянным напоминанием о необходимости обращения к божественной милости.
Получается удивительная формула духовной жизни: максимальное снисхождение к другим по образу Христову и максимальная строгость к себе перед лицом Божиим. Это не подавление личности, а её подлинное освобождение от непосильного бремени быть богом самому себе. Смирение здесь понимается не как унижение, а как духовный реализм — признание истинного положения вещей в мироздании.
Таким образом, христианская духовность предлагает не просто психологическую технику избавления от обид, но целостную трансформацию внутреннего человека. Эта трансформация становится возможной благодаря обращению к высшим ценностям, которые обретают реальную преобразующую силу только в свете божественной благодати. Введение вертикального измерения отношений с Богом парадоксальным образом оздоравливает все горизонтальные отношения между людьми, создавая внутреннюю экосистему, где прощение становится не волевым усилием, а естественной необходимостью, рождающейся из правильного понимания своего места в божественном мироздании.
“Мы должны быть безобидными и беззлобными” – Андрей Ткачёв.
Беззлобными – да.
Безобидными – нет.
Безобидные – это покорные рабы, из которых можно вить верёвки, унижать, или Слабые. Отвечать нужно – без злобы, но для вразумления Злобного. И Сильный должен заступаться за Безобидного, если тот сам не может ответить Злобному.
Иначе Злобный станет Безнаказанным, видя перед собой Безобидного.
Почему Андрей Ткачёв в одном случае вспоминает Ветхий Завет, где “око за око и зуб за зуб”, а в другом случае Новый Завет, где “ударили по правой щеке, подставь левую”? Где правильно? В Ветхом или в Новом?