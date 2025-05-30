Обидчивый человек — это человек, которому всё время кажется, что с ним поступили несправедливо, обошли вниманием, напрасно поругали или покритиковали. Мне кажется, обидчивость в какой-то степени притягивает к себя неприятности. И человеку, который помнит все обиды, тяжело жить на белом свете.

Порой поговоришь с кем-то, а он такие подробности тебе припомнит, вплоть до точной даты и времени суток. Он, как архивариус, делает зарубки на своём деревянном сердце. И носит в себе эту обиду и живёт с ней. Вы только представьте, какой кошмар!

Противоположность этому — душа, которая умеет забывать и умеет прощать. Есть такое красивое слово «проехали». Проехали и живём дальше.

Понаблюдайте за собой. Если вы — обидчивый человек, то это признак затаившейся в вас гордости. Это значит, что вы хотите себе уважения, почёта, прославления. И очень болезненно реагируете на противоположное.

Как написано в притчах Соломоновых, к гордому прикоснёшься, а он орёт, что шкуру дерут. Всего-то, может быть, чуть-чуть прикоснулись, а он об этом всем миру готов раструбить.

Вообще обиженный человек — это некрасивый в нравственном отношении человек. Мы должны быть безобидными и беззлобными.