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Сегодня на Метаметрике Кирилл Федоров – блогер и автор проекта «Война История Оружие»!

Как ущемляют права русских в Прибалтике? Как МИ-6 и спецслужбы Латвии отлавливают и пытают пророссийских активистов? Почему Прибалтика погрузилась в русофобию?

Как с помощью компьютерных игр переписывают историю? Почему нужно инвестировать в отечественный геймдев и сколько будет стоить нормальная российская игра? Сталин возрождал империю, а Путин возрождает СССР?

Таймкоды:

00:00 Метаметрика с новым выпуском

00:16 Кирилл Фёдоров в гостях

00:29 Путь домой? Из Латвии в Россию

04:30 Интеграция: молодые учителя Вологодчины

06:34 «Я работал с 15 лет», а стал блогером

11:11 Кирилл Федоров в YouTube с 2012 года

14:03 «17 февраля 2022 года я покинул Россию из-за визы»

18:13 Более 30 доносов на Кирилла Федорова

20:25 Как пытают и затыкают рот в ЕС

23:00 Нил Ушаков и другие предатели

28:01 «Из тюрьмы меня вытащили бывшие девушки»

33:35 Бегство из Латвии и «добрые люди» в России

36:51 Компьютерные игры могут приводить людей в армию

41:12 На Западе через игры переписывают историю

44:19 «Армия – это про высшие ценности»

46:23 Все готовятся к большой войне

49:46 Диссонанс российского общества: война и мир

53:16 Напутствие от гостя

54:15 Финал интервью

Кирилл Федоров:

Telegram – https://t.me/warhistoryalconafter

VK – https://vk.com/public220675925

RuTube – https://rutube.ru/u/kfedoroff/

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

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