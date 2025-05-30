ФЕДОРОВ про пытки спецслужб Латвии, МИ-6, русофобию в Прибалтике, Сталина и возрождение Империи
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Сегодня на Метаметрике Кирилл Федоров – блогер и автор проекта «Война История Оружие»!
Как ущемляют права русских в Прибалтике? Как МИ-6 и спецслужбы Латвии отлавливают и пытают пророссийских активистов? Почему Прибалтика погрузилась в русофобию?
Как с помощью компьютерных игр переписывают историю? Почему нужно инвестировать в отечественный геймдев и сколько будет стоить нормальная российская игра? Сталин возрождал империю, а Путин возрождает СССР?
Таймкоды:
00:00 Метаметрика с новым выпуском
00:16 Кирилл Фёдоров в гостях
00:29 Путь домой? Из Латвии в Россию
04:30 Интеграция: молодые учителя Вологодчины
06:34 «Я работал с 15 лет», а стал блогером
11:11 Кирилл Федоров в YouTube с 2012 года
14:03 «17 февраля 2022 года я покинул Россию из-за визы»
18:13 Более 30 доносов на Кирилла Федорова
20:25 Как пытают и затыкают рот в ЕС
23:00 Нил Ушаков и другие предатели
28:01 «Из тюрьмы меня вытащили бывшие девушки»
33:35 Бегство из Латвии и «добрые люди» в России
36:51 Компьютерные игры могут приводить людей в армию
41:12 На Западе через игры переписывают историю
44:19 «Армия – это про высшие ценности»
46:23 Все готовятся к большой войне
49:46 Диссонанс российского общества: война и мир
53:16 Напутствие от гостя
54:15 Финал интервью
Кирилл Федоров:
Telegram – https://t.me/warhistoryalconafter
VK – https://vk.com/public220675925
RuTube – https://rutube.ru/u/kfedoroff/
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
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Комментарий редакции
Тезисы беседы с Кириллом Фёдоровым:
1. Биография и переезд в Россию:
- Кирилл Фёдоров, военный обозреватель и блогер, переехал в Россию из Латвии в марте 2023 года, спасаясь от политического преследования.
- В Латвии он подвергался пыткам и аресту со стороны местных спецслужб (СГБ) и британской разведки (МИ-6) из-за своих пророссийских взглядов.
- Его задержание произошло 17 марта 2022 года, после чего он находился в Рижской центральной тюрьме, где его содержали с уголовниками по тяжким статьям.
- Выход под залог был организован благодаря друзьям и родственникам, собравшим значительную сумму. Окончательное освобождение произошло после компромисса с властями, включая признание вины по двум тяжким статьям и выплату штрафа в 27 280 евро.
2. Преследование в Латвии:
- Фёдоров утверждает, что его преследовали за пророссийскую позицию и контент в Telegram и YouTube, где у него были сотни тысяч подписчиков.
- Власти Латвии и МИ-6 предлагали ему сотрудничество, от которого он отказался, что привело к усилению давления, включая пытки (электрошок, избиения).
- Доносы на него поступали как из Латвии, так и из других стран, включая Россию. Слежка велась активно, но он смог бежать, воспользовавшись сменой графика наблюдения.
3. Жизнь до переезда:
- До переезда Фёдоров жил обеспеченно в Латвии, владел домом у моря, квартирами и тремя машинами. Он посетил 47 стран и не считает, что бежал в Россию за "цивилизацией".
- С 15 лет он работал (включая лепку гамбургеров, официантом, на стройке), что сформировало его уважение к труду.
- Его интерес к военной истории начался в детстве с чтения книги Жукова, что позже привело к созданию контента о военной технике и истории.
4. Блогерская деятельность:
- Фёдоров стал известен как топ-блогер по игре War Thunder и военно-исторической тематике, совмещая просветительский контент с игровым.
- Он начал вести YouTube-канал в 2012 году, бросив юридический факультет, несмотря на сопротивление родителей.
- Его контент вдохновил многих подписчиков, некоторые из которых стали военными (лётчиками, танкистами), что подчёркивает влияние игр на воспитание.
5. Русофобия в Прибалтике:
- В Латвии усиливается антироссийская политика: с 2025 года запрещено изучение русского языка в школах даже как второго иностранного; снесены памятники; преследуются пророссийские активисты.
- Фёдоров упоминает случаи предательства среди местных политиков, включая мэра Риги, который ранее поддерживал русскоязычное население, но затем перешёл на антироссийскую позицию.
6. Роль компьютерных игр:
- Игры, такие как War Thunder, могут быть мощным инструментом патриотического воспитания и привлечения молодёжи в армию. Фёдоров отмечает, что значительный процент лётчиков ВКС России играли в эту игру.
- Он считает, что Россия должна инвестировать в игровую индустрию как инструмент мягкой силы. Для создания глобально конкурентной игры требуется около 1 млрд долларов, для локального рынка — около 100 млн долларов.
- Запад использует игры (например, Call of Duty) для пропаганды, что влияет на восприятие истории и формирование армейских кадров, хотя пацифизм и комплекс вины (особенно в Германии) сдерживают милитаризацию.
7. Имперские настроения и Сталин:
- Фёдоров отмечает популярность имперского и советского флагов на фронте, связывая это с идеей сильного государства. Он считает, что Сталин возрождал империю, что вызывает симпатии у части россиян.
- Запад воспринимает такие настроения как угрозу и обвиняет Россию в стремлении восстановить СССР, что усиливает милитаризацию Европы.
8. Ситуация в России и прогноз:
- Фёдоров видит разделение в обществе: часть живёт в "мире", часть — в "войне". Он считает, что тотальная мобилизация (включая экономику и промышленность) маловероятна из-за консенсуса властей и общества.
- Он предлагает активнее вовлекать граждан в поддержку армии (например, через небольшие пожертвования), что могло бы значительно усилить военный потенциал.
- Прогноз на 5 лет: Россия станет "дикообразом в стальных иголках" — укрепит военный потенциал, но без полной мобилизации.
Вывод:Беседа с Кириллом Фёдоровым раскрывает его драматичный путь от популярного блогера в Латвии до беглеца в России, подчёркивая политическое преследование за пророссийские взгляды. Его история иллюстрирует жёсткую антироссийскую политику в Прибалтике, включая пытки и подавление свободы слова. Фёдоров акцентирует важность компьютерных игр как инструмента воспитания и мягкой силы, призывая Россию инвестировать в эту сферу. Он видит в имперских идеях и фигуре Сталина символы сильного государства, популярные среди части россиян, но отмечает, что такие настроения провоцируют Запад на милитаризацию. Прогноз Фёдорова для России — укрепление военного потенциала без тотальной мобилизации, но с необходимостью большей вовлечённости общества в поддержку армии. Его рассказ подчёркивает контраст между свободой слова в России и репрессиями в ЕС, а также важность культурных и медийных инструментов в геополитической борьбе.