Трамп и новая стратегия американского господства | Игорь Шишкин
Игорь Шишкин в своей лекции обсуждает новую стратегию США под руководством Дональда Трампа и её влияние на мировой порядок. В лекции рассматриваются ключевые моменты в политике США, от гегемонии до гибридных войн, а также стратегические действия Трампа, направленные на сохранение мировой власти Америки. Особое внимание уделяется роли России в этих процессах и вопросам международной безопасности
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00:00 Введение в БРИКС
00:54 Гегемония США
02:47 Британская империя и однополярный мир
06:28 Неустойчивость власти США
10:10 Странные президенты США
12:03 Америка как диктатор мира
14:51 Новая стратегия Обамы
21:18 Либеральный глобализм
24:05 Стратегия Байдена и гибридная война против России
25:01 Стратегическое поражение России и новый мировой порядок
26:54 Влияние американского кинематографа и пандемия
29:39 Возвращение Трампа и новая стратегия
34:17 Сделки Трампа и их неравноправный характер
36:07 Неуправляемость Трампа
37:04 Санкции против Китая
38:54 Перераспределение ресурсов
39:52 Проблема с Россией
41:45 Стратегия США
43:38 Мюнхенская речь
#Трамп #американскаягегемония #стратегияСША #гибриднаявойна #новыймировойпорядок #мироваягегемония #Россия #геополитика
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Тема обсуждения: Новая стратегия США под руководством Трампа для сохранения мирового господства, с акцентом на интересы России. Переговоры с Россией рассматриваются в контексте решения жизненно важных проблем США.
2. Отсутствие достоверной информации о переговорах: Никто, кроме узкого круга лиц в России и США, не знает реального содержания переговоров. Публичные вбросы информации служат для формирования общественного мнения.
3. Мощь США и их гегемония: США остаются самым мощным государством в экономическом, политическом и военном плане, несмотря на ослабление их гегемонии. Они — единственная держава, приблизившаяся к мировой гегемонии, что делает их первопроходцами в этой области.
4. Исторический контекст: Мировая гегемония США сформировалась после распада СССР в 1990-е годы, что стало неожиданным даже для самих США. Их успех был обусловлен не столько их мощью, сколько внутренним развалом СССР.
5. Проблемы гегемонии: Мировая власть дает огромные преимущества, но связана с колоссальной ответственностью и опасностью. США находятся в неустойчивом положении на вершине, что требует поиска новой стратегии.
6. Эволюция стратегий США:
- Буш-младший (2000-е): Концепция «Америка — диктатор мира». Попытка построить гиперимперию провалилась из-за антиамериканизма и недостатка ресурсов.
- Обама: Концепция «Америка — лидер мира». США отказались от прямого диктата, предложив «новую эру взаимодействия» и либерально-глобалистскую утопию. Эта стратегия также провалилась из-за отторжения ценностей.
- Байден: Продолжение линии Обамы с акцентом на либеральный глобализм и гибридную войну против России как главного препятствия для мирового порядка.
7. Стратегия Трампа:
- Новая концепция: США как «босс-мафия», а не лидер или диктатор. США — самая сильная держава, которой платят «ренту гегемона» за защиту и стабильность.
- Отказ от идеалов: Трамп не продвигает глобальные утопии, чтобы США не стали инструментом чужих интересов.
- Политика неравноправных сделок: США получают основную выгоду, но партнеры не остаются в проигрыше. Непредсказуемость Трампа усиливает давление на контрагентов.
- Цель: Реиндустриализация США, духовное и военное возрождение, для чего нужны ресурсы и время.
8. Роль России:
- Россия — единственное государство, способное противостоять США военным и экономическим путем. Неудача в нанесении стратегического поражения России в ходе СВО и санкций делает её ключевым фактором.
- Для реализации своей стратегии Трампу необходимо нейтрализовать «русский фактор», чтобы Россия не мешала собирать ресурсы с мира для реиндустриализации США.
9. Глобальные ставки:
- От исхода противостояния с Россией зависит мировой порядок XXI века. США стремятся сохранить гегемонию, но без решения «русского вопроса» это невозможно.
- Россия бросила вызов США ещё в 2007 году (Мюнхенская речь), что воспринимается как покушение на их гегемонию.
Дуня “съедет с катушек” и чёй-то натворит против желаний гебят.
Доня прежде всего бизнесмен и он умеет его(бизнес) вести ,учитывая историю семьи и умение проигрывать и подниматься.
Вчерашний спектакль на Мюнхенской конференции по безопасности -это ВАУ его технологам.
” Мистер Джей Ди Вэнс старательно зачёл по бумажке (с нужными паузами и сверкая оком на о…фонаревшую публику) потрясающую основы мироздания речь. Уже названную «В городе новый шериф», если следовать его же комментариям для прессы.
” Не буду занимать место заголовками западной помойной прессы, она укладывается в ёмкое замечание новостного агрегатора «Axios»:
«Дональд Трамп со своей администрацией за три дня одной недели ошеломил, задушил и унизил Европу».Обоснование телетайпное:
- США начали переговоры с Россией напрямую, без участия Украины или других европейских государств;
- глава Пентагона потребовал, чтобы Европа взяла на себя все вопросы по личной обороноспособности и поддержке Киева (если очень чешется);
- любая попытка поиграть с Америкой в «тарифные войны» закончится плохо;
- главная угроза для Европы исходит не от Китая или России, а от внутреннего разложения Старого Света, поправшего фундаментальные ценности и принципы конкурентной демократии;
- Еврокомиссия превратилась в советских «комиссаров», душит волеизъявление европейцев цензурой, культурой отмены, запретом правых партий, легализацией извращений и тд…
Худший кошмар
Ответить мистеру Вэнсу прямо в зале конференции решился только президент Германии герр Франк-Вальтер Штайнмайер, брезгливо бросив опешившей публике: «не ведите себя как олени, попавшие под свет фар, беззаконие не должно стать моделью для нового мирового порядка».
п.с. сопротивлялись и немного пыжились только немцы -один плакал по глобализму .другой грозился помощью Киеву -9васе таки 404 основное оружие их ,но оплачиваемое США )..Итог подвела..очаровательная пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт:
«Канцлер, вам следует тщательно подбирать слова. Единственное место, которого заслуживает Германия на этих переговорах, – это скамья подсудимых».американцы требуют «ответить за базар» последних дней, прислать в Госдеп ответы на простые вопросы касаемо «безудержной поддержки Украины». В письменном виде. Дабы США понимали, какие именно «гарантии безопасности» Киеву европейские немочи собираются давать. Списком. Числом солдат, военной техники, другими видами поддержки. А поскольку Брюссель с фюрершой Урсулой в числе адресатов «демарша» не значатся, мистер Трамп собирается иметь на руках не трескучую здешнюю демагогию, а полный отчёт возможностей каждой страны НАТО.
Хороший ход, в духе жёстко организованной корпорации со строгой отчётностью. А чтобы жизнь стаду оленей ягелем не казалась, новый шериф Града-на-Холме исполнил давний коронный номер с плетью, заявил о возможном сокращении оборонного бюджета США … вдвое. Если диалог с Россией и Китаем о разрядке напряжённости пойдёт конструктивно.В США потребовали:американцы требуют «ответить за базар» последних дней, прислать в Госдеп ответы на простые вопросы касаемо «безудержной поддержки Украины». В письменном виде. Дабы США понимали, какие именно «гарантии безопасности» Киеву европейские немочи собираются давать. Списком. Числом солдат, военной техники, другими видами поддержки. А поскольку Брюссель с фюрершой Урсулой в числе адресатов «демарша» не значатся, мистер Трамп собирается иметь на руках не трескучую здешнюю демагогию, а полный отчёт возможностей каждой страны НАТО.
Хороший ход, в духе жёстко организованной корпорации со строгой отчётностью. А чтобы жизнь стаду оленей ягелем не казалась, новый шериф Града-на-Холме исполнил давний коронный номер с плетью, заявил о возможном сокращении оборонного бюджета США … вдвое. Если диалог с Россией и Китаем о разрядке напряжённости пойдёт конструктивно.В переводе три последних события означают, что Гегемон входит в стадию жесточайшего аудита своего карнавала невиданной щедрости. Ни Россия, ни Китай военной угрозы не представляют в том виде, как десятилетиями пели пропагандисты-ястребы. Европе пора расплачиваться за 70 лет беззаботной жизни под зонтиком США, «Если американская демократия смогла пережить десять лет критики Греты Тунберг, то вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев критики Илона Маска». Да благословит вас Господь, до свиданья».
” Стадо обязательно потрепыхается, вытопчет немало газонов и культурных посевов, но примет неизбежное. Как мудро предрёк наш Верховный: выстроятся у ног Хозяина, будут преданно махать хвостиком. После «ревизорской сказки» покорно обозначат собственные ничтожные военно-технические и финансовые «гарантии безопасности Украине», будут поставлены в стойло обязательств по их исполнению. Мистер новый шериф надысь милостиво разрешил стаду покупать американское оружие для поддержки Киева, раз своего нет.
П.П.С. Шоу удалось ,как и задумывалось..Он даже перещеголял Путина там же в 2007г..
А Корона притихла ,денег и армии нет ,но есть многовековой опыт интриг и Ж/бандеровское ,управляемое МИ 6 руководство в Киеве и они попытаются еще раз сорвать любой Стамбул.У Короны «украинский кейс» последнее, что осталось для сохранения собственного третьесортного величия, именно британскими диверсиями можно сорвать любые переговоры или будущие соглашения Москвы и Вашингтона. Срочная ревизия военного ведомства Оловянных Островов выявила неприглядную картину, Лондон не в состоянии отправить через Канал даже десятитысячный экспедиционный отряд. Но успешный опыт колониальных спецопераций накоплен колоссальный, потому нас ждут непростые времена на Балтике и Чёрном море, диверсии по всему периметру границ, террор внутри страны, провокации на выморочных землях Малороссии.
П.С.История мчится вперед ,а Шишкины и Спицыны остались в обозе.
-”сегодня-завтра подъедут новости из Парижа и Саудовской Аравии, тогда станет понятно, куда со скоростью курьерского состава спешит мистер Трамп. Для чего гремела его дешёвая ложь о «встрече высокопоставленных представителей России и Украины при посредничестве США» на Мюнхенской конференции, почему столь беспомощно и жалко там выглядел глава МИД Китая товарищ Ван И, истерил на грани наркотического обморока пан просроченный гетман и … (может быть) раскроется причина ироничного молчания Владимира Владимировича. Многоточие…https://mikle1.livejournal.com/15377134.html
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