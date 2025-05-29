Игорь Шишкин в своей лекции обсуждает новую стратегию США под руководством Дональда Трампа и её влияние на мировой порядок. В лекции рассматриваются ключевые моменты в политике США, от гегемонии до гибридных войн, а также стратегические действия Трампа, направленные на сохранение мировой власти Америки. Особое внимание уделяется роли России в этих процессах и вопросам международной безопасности

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00:00 Введение в БРИКС

00:54 Гегемония США

02:47 Британская империя и однополярный мир

06:28 Неустойчивость власти США

10:10 Странные президенты США

12:03 Америка как диктатор мира

14:51 Новая стратегия Обамы

21:18 Либеральный глобализм

24:05 Стратегия Байдена и гибридная война против России

25:01 Стратегическое поражение России и новый мировой порядок

26:54 Влияние американского кинематографа и пандемия

29:39 Возвращение Трампа и новая стратегия

34:17 Сделки Трампа и их неравноправный характер

36:07 Неуправляемость Трампа

37:04 Санкции против Китая

38:54 Перераспределение ресурсов

39:52 Проблема с Россией

41:45 Стратегия США

43:38 Мюнхенская речь

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