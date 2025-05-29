“Политическая катастрофа осенью 1990 – весной 1991 гг.”. Выпуск №163. Е.Ю.Спицын “История СССР
Опубликовано на канале День ТВ 6 января 2019 г.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Обострение политического кризиса (осень 1990 – весна 1991):
- Политический кризис в СССР усилился из-за противостояния союзного центра и руководства РСФСР во главе с Борисом Ельциным.
- Создание движения «Демократическая Россия» (октябрь 1990) с радикальными либеральными лидерами (Юрий Афанасьев, Галина Старовойтова и др.), выступавшими за суверенитет РСФСР и национализацию союзной собственности.
2. Действия РСФСР против союзного центра:
- Верховный Совет РСФСР принял законы о верховенстве российских законов над союзными и об экономической основе суверенитета РСФСР (конец октября 1990).
- Подтверждена реализация программы «500 дней», что означало радикальный курс на разрыв с союзным центром.
3. Реакция союзного руководства:
- Михаил Горбачёв созвал Президентский совет, где Вадим Бакатин предлагал компромисс через «круглый стол», но большинство поддержало жёсткую позицию Анатолия Лукьянова о создании «оперативного штаба с диктаторскими функциями».
- Встреча Горбачёва с Ельциным, Силаевым и Хасбулатовым (начало ноября 1990) привела к созданию совместной комиссии по разделу собственности, приватизации и другим вопросам. Горбачёв согласился согласовывать законы с республиками и рассмотреть коалиционное правительство.
4. Программа Горбачёва и её критика:
- В ноябре 1990 Горбачёв представил программу «8 пунктов» для выхода из кризиса, включающую реформу Совета Федерации, создание Совета Безопасности, усиление контроля над правоохранительными органами, ускорение работы над новым союзным договором и др.
- Программа была воспринята как слабая, что вызвало ультиматум либеральных деятелей (Тенгиз Абуладзе, Юрий Афанасьев и др.) с требованием решительных действий или отставки Горбачёва.
5. Конституционные изменения и противостояние:
- Публикация противоречащих проектов новой конституции РСФСР и союзного договора (ноябрь 1990) усилила конфронтацию.
- Второй съезд народных депутатов РСФСР (декабрь 1990) узаконил верховенство российских законов.
- Четвёртый съезд народных депутатов СССР (декабрь 1990) ознаменовался скандалом: Сажю Умалатова предложила выразить недоверие Горбачёву, но предложение не прошло.
6. Ключевые события на четвёртом съезде СССР:
- Ельцин заявил о переносе реформ в республики и потребовал невмешательства союзного центра.
- Встреча Назарбаева, Ельцина, Кравчука и Дементея обсуждала создание нового союза четырёх республик, что стало попыткой демонтажа СССР.
- Эдуард Шеварнадзе неожиданно подал в отставку, объявив о «надвигающейся диктатуре», что, возможно, было связано с его политическими амбициями в Грузии.
- Внесены изменения в Конституцию СССР: создан Кабинет министров, Совет Безопасности, учреждена должность вице-президента (Геннадий Янаев).
7. Референдум и кризис в Прибалтике (зима–весна 1991):
- Референдум 17 марта 1991 показал поддержку сохранения СССР (76% в 9 республиках), но либеральная оппозиция призывала к бойкоту.
- В Прибалтике (январь 1991) сепаратистские провокации подорвали авторитет союзного центра. Горбачёв, под давлением Запада, отказался от введения прямого президентского правления.
- Экономический кризис усугубился: внешний долг вырос, валютные резервы упали, золотой запас сократился, дефицит бюджета достиг 65 млрд рублей.
8. Попытки отставки Горбачёва и Ельцина:
- В РСФСР коммунистическая фракция пыталась сместить Ельцина, но Александр Руцкой расколол фракцию, поддержав Ельцина.
- В апреле 1991 на пленуме ЦК КПСС оппозиция Горбачёву перешла в наступление, и он заявил о возможной отставке, но вопрос был снят после переговоров.
9. Ново-Огарёвский процесс:
- Встреча руководителей 9 республик (апрель 1991) признала необходимость нового союзного договора, но фактически Горбачёв согласился на передачу власти республикам, оставив центру координирующие функции.
10. Экономические инициативы:
- Горбачёв поддержал идею совместной экономической реформы с Западом (Евлинский, Гарвард), что стало частью программы помощи от западных стран.
Вывод:Лекция описывает ключевой этап распада СССР, характеризующийся углублением политического и экономического кризиса. Противостояние между союзным центром (Горбачёв) и РСФСР (Ельцин) достигло пика, что проявилось в принятии РСФСР законов о суверенитете, создании оппозиционных движений («Демократическая Россия») и попытках демонтажа союзных структур. Горбачёв пытался стабилизировать ситуацию через компромиссы, реформы и новый союзный договор, но его действия были противоречивыми и неэффективными, что усиливало позиции республик и радикальных сил. Экономический кризис и внешнее давление (особенно из США) дополнительно подрывали позиции союзного руководства. К весне 1991 года стало очевидно, что СССР находится на грани распада, а инициативы вроде Ново-Огарёвского процесса лишь формализовали передачу власти республикам, что предопределило события августа и декабря 1991 года.