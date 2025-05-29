Вчера Путин встречался не просто с предпринимателями, как прозвучало это в СМИ, а с промышленными предпринимателями, которые вопреки инертности госкорпораций толкают импортозамещение. Советую всем просмотреть эту встречу внимательно или прочитать стенограмму, там масса интересной конкретики из первых уст.

Перечислю только некоторые из озвученных фактов:

▪️ Иван Демченко, компания «Новосталь-М». Я представляю как раз отрасль электрометаллургии. Нас называют «зелёной» металлургией. По факту мы переработчики металлолома. То есть это совершенно другой принцип производства, чем у любой классической технологии. Наши выбросы в целом в пять-шесть раз меньше, чем у любых классических металлургов.

▪️ А.Канунников: Я представляю Курский электроаппаратный завод. Мы основаны 6 ноября 1945 года. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций российской экономики, является крупнейшим в России изготовителем низковольтного оборудования. Почти 2500 сотрудников развивают группу компаний «КЭАЗ», создают новые высокопроизводительные рабочие места. За последние 3 года численность персонала выросла на 70 процентов, за этот же период оборот компании увеличился в 3 раза.

Начиная с 2015 года «КЭАЗом» принята программа по локализации, развитию собственных компетенций по разработке, испытаниям и производству электротехнического оборудования на территории России…

Сейчас уровень локализации аппаратуры достигает 96 процентов по отдельным видам продукции, причём не просто на уровне деталей для нашей продукции, но и на уровне собственного сырья, в том числе уникальных для России композитных материалов.

За последние три года вместо одного центра разработок создано пять, где трудятся 160 разработчиков, программистов и конструкторов. По инициативе «КЭАЗ» в городе Курске создан промышленный технопарк «Союз». За восемь лет введено в эксплуатацию 78 тысяч квадратных метров…

▪️ С.Терентьев: Компания «Семаргл» 15 лет работает на рынке. Мы начинали свою работу с поставки иностранного оборудования, здесь – пусконаладка, поддержка, сервис и интеграция в современные машиностроительные предприятия.

В Санкт-Петербурге тоже реализовали один очень крупный, прям хороший проект, который недавно сдали под ключ, – «Обуховский завод». Там как раз мы показали все наши системы в действии – от проекта до его реализации.

В итоге сейчас результаты нашей компании: в 2023 году мы закончили с очень скромным оборотом – 300 миллионов рублей, 2024-й год – миллиард 50 миллионов, 2025-й сейчас мы заканчиваем с оборотом 3 миллиарда 800 миллионов рублей. То есть у нас рост 3,6 раза по отношению к прошлому году, если взять 2023-й, то 14 раз.

Компания «Семаргл» сейчас – это 251 человек, это системообразующее предприятие, высокотехнологичное малое предприятие России. Очень хорошая команда инженеров, которую мы развиваем, продолжаем делать все наши НИОКРы.

▪️ Я.Центер: Группа «УЗТМ-Картэкс» – один из ведущих поставщиков тяжёлого оборудования для горнодобывающей и металлургической промышленности и судостроения. Основные заводы группы – это легендарный «Уралмашзавод» и ижорский завод «Картэкс».

Сегодня на предприятиях группы трудятся 7,5 тысячи человек. Акционером группы является Газпромбанк. Санкционное давление последних лет стало стимулом для увеличения объёмов производства. За три года наша выручка выросла в 2,5 раза и достигла 74 миллиардов рублей, а инвестиции в обновление основных средств превысили 20 миллиардов рублей.

Что удалось сделать за последние три года? Разработаны и изготовлены новые модели больших карьерных экскаваторов с объёмом ковша до 80 тонн, выпущены первые гидравлические эскалаторы, спроектированы и изготовлены новые крупноразмерные мельницы, дробильные комплексы, флотационные машины, шахтоподъёмное оборудование. Никогда ранее в России такое оборудование не производилось…

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Таким образом, работа по импортозамещению идёт. Да, возможно не теми темпами, которые хотелось бы, но люди работают и создают реальную экономику.

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