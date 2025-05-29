Для политики много мозгов не надо | Сергей Савельев
Профессор, нейробиолог Сергей Савельев об особенностях людей, находящихся у власти, людях занимающихся политиков и строении мозга человека, способного управлять.
Ведущий: Илья Бокатов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Мозг правителей:
- Мозг правителей, таких как Ленин и Сталин, не отличается выдающимися характеристиками. Например, мозг Ленина весил 1,33 кг, что не указывает на гениальность.
- Исследование мозга Ленина привело к созданию Института мозга в Москве, где изучались мозги выдающихся личностей, но значимых открытий в этом направлении не было.
2. Функциональность мозга правителей:
- Правители не обладают сверхспособностями, их мозг функционален, но не гениален. Успешные правители воспринимают страну как свою собственность или большую семью, заботясь о ней на биологическом уровне.
- Гениальность связана с гиперспециализацией (музыка, искусство), а правление требует традиционной ответственности, масштабированной на уровень страны.
3. Политика как биологический процесс:
- Политика не требует творчества или гениальности, а основана на функциональной биологии и стандартных поведенческих алгоритмах.
- Успешный правитель действует, исходя из биологических критериев: минимизация потерь и максимизация приобретений.
4. Критика гуманизма и демократии:
- Гуманизм, по мнению Савельева, используется как инструмент для торможения научного прогресса (например, в медицине через этические комитеты) в интересах западных спецслужб и фармацевтических компаний.
- Демократия названа "деремократией" — способом обмана населения, особенно в слаборазвитых странах. Истинной демократии, по его мнению, не существует, она исторически сопровождалась рабством.
5. Выбор правителей:
- Всенародное голосование неэффективно, так как лишь 1 из 1000 человек способен сделать осознанный выбор. Савельев предлагает отбирать выборщиков с помощью неинвазивных методов, чтобы выявить здравомыслящих людей.
- Правители приходят к власти через групповые манипуляции и социальные "шайки", что считается нормальным и эффективным.
6. Мировое управление:
- Мирового правительства не существует, власть распределена между группами, которые действуют скрытно и выбирают "наёмных гладиаторов" (например, Трампа).
- Управление миром основано на биологических и эволюционных процессах самоорганизации, а не на явных рычагах или группировках.
7. Критика масонства и других структур:
- Масоны и подобные организации — это "модные занятия", не имеющие реального влияния. Их обряды и ритуалы не связаны с реальной властью.
- Современные ритуалы (например, на открытии европейского туннеля) не добавляют влияния участникам, которые остаются "мелкими чиновниками по найму".
8. Пример влияния:
- Савельев утверждает, что даже незначительные действия (например, его ролик про Пола Накасонэ) могут запускать биологические процессы, приводящие к значительным изменениям, таким как отставка высокопоставленных лиц.
Вывод:Сергей Савельев рассматривает управление страной и миром через призму биологических и эволюционных процессов, отрицая роль гениальности или сверхспособностей в политике. Правители действуют на основе функционального мозга, воспринимая страну как личную собственность или семью. Политика — это не творчество, а набор стандартных поведенческих алгоритмов. Демократия и гуманизм критикуются как инструменты манипуляции, а власть в мире распределена между скрытыми группами, действующими через биологические механизмы самоорганизации. Выбор правителей должен быть ограничен здравомыслящими выборщиками, а не всенародным голосованием, которое неэффективно из-за низкой компетентности большинства.