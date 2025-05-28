Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению

Значимость техник йоги и слушания звука ОМ. Парамханса Йогананда

30 0

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография йога") рассказывает о том, как правильно жить, чтобы выполнять своё предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы


О правильном подходе к йоге:
- Йогические техники должны выполняться с благоговейной сосредоточенностью на Боге, а не механически
- Путь йоги - лишь средство достижения божественной цели, а не самоцель
- Опасность превращения в "бессердечного робота", когда техника становится важнее богообщения

О непрерывности практики:
- Серьезная практика йоги подобна цветению дерева перед появлением плода боговедения
- Самонадеянные ученики ошибочно прекращают практику, вообразив, что уже постигли Бога
- Истинно освобожденные продолжают практику даже после полного воссоединения с Богом

Об условиях освобождения:
- Освобождение достигается через: искренние усилия ученика + помощь духовного учителя + милость Бога
- Бог жаждет любви своих детей даже больше, чем они стремятся к Нему
- Практика должна осуществляться с полной самоотдачей и божественной благодатью

О священном звуке АУМ:
- Постоянная фиксация внимания на звуке АУМ - высший метод познания и поклонения Богу
- Через правильную медитацию на АУМ каждый может познать Бога
- В медитации сознание расширяется до космического звука АУМ
- АУМ - первое проявление Бога во Вселенной, источник силы, энергии, радости и мудрости

Вывод


Парамаханса Йогананда подчеркивает, что йога без духовной устремленности и любви к Богу превращается в бессмысленную механическую практику. Истинная цель йоги - не овладение техниками, а воссоединение с Божественным через постоянное памятование о Боге и медитацию на священный звук АУМ.

Ключевое послание: техника служит духу, а не наоборот. Только сочетание искренней практики, руководства учителя и божественной милости приводит к подлинному освобождению, которое требует смирения и непрерывного духовного устремления, даже после достижения высоких состояний сознания.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A9bR8SOOufo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ЖИЗНЬ ГРИБОВ ГЛАЗАМИ ЙОГА И БИОЛОГА
Внутренний и внешний путь самореализации (Крийя йога). Парамаханса Йогананда
Вначале было слово и это было Русское слово
А. Драгункин о русском языке, национализме и научном консерватизме
Йога дервишей для здоровья и долголетия (2010/DVDRip)
Соответствия понятий русского и амхарского языков
СВЕТЛЕНА. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru