Скрытые угрозы человечеству
Одной из наиболее актуальных угроз современному обществу является проблема стремительного истощения и исчезновения почв, что уже привело к появлению множества тяжких болезней, а также к бесплодию миллиардов людей по причине отсутствия критически важных микро – и макро элементов в продуктах питания, и уже в скором будущем это грозит катастрофой планетарного уровня.
Подробнее об этом – в докладах участников круглого стола «Единое здоровье: здоровье почв, человека, растений, животных», который прошел по инициативе АНО «Возрождение Земли» на Всероссийском форуме
«Здоровье нации – основа процветания России» 16 мая 2025 года (Гостиный двор, Москва).
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Содержание видео:
00:03:51 – Негативное влияние вспашки на здоровье населения.
00:22:59 – В чём важность почвосберегающего земледелия.
00:34:13 – Микробиологические аспекты концепции единого здоровья.
00:38:27 – Новые биологические угрозы в 21 веке для здоровья человека.
00:41:03 – Современные особенности проблемы устойчивости к антибиотикам.
00:54:03 – Как здоровье почвы влияет на здоровье человека.
01:00:49 – Зависимость здоровья растений от состояния почв. Коровы и плодородие почв.
01:08:28 – Замена химических удобрений на органические.
Докладчики:
1) Людмила Владимировна Орлова, президент НП «Национальное движение сберегающего земледелия», кандидат экономических наук. Название доклада:
«Здоровые почвы – основа единого здоровья»
2) Артем Викторович Лямин, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры медицинской микробиологии и иммунологии, врач-медицинский микробиолог, директор Научно-образовательного профессионального центрального генетических и лабораторных технологий Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.
Название доклада:«Микробиологические аспекты концепции единого здоровья»
3) Тамара Мухтаровна Гелеханова – президент БФ «Планета коров», Омск.
Название доклада:«Зависимость здоровья растений от состоянияпочв. Коровы и плодородие почв»
4) Максим Вячеславович Абрамов – советник по науке союза производителей органических удобрений и бионутриентов.
5) Ведущий и модератор – Александр Евгеньевич
Усанин: писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества,
генеральный директор АНО «Возрождение Земли; сайт организации: ВозрождениеЗемли.РФ
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
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#здоровье #экология #Усанин
Комментарий редакции
Основные вопросы, поднятые в докладах участников конференции «Единое здоровье: здоровье почв, человека, растений, животных»
1. Деградация почв и её последствия:
- Ежегодные потери плодородных земель: 20 млн га по данным ООН, 15 млрд тонн чернозёма в России, 75 млрд тонн чернозёма в мире.
- Причина: устаревшие технологии (вспашка, химическое земледелие), разрушающие микробиом почвы и органический углерод, что приводит к эрозии, опустыниванию и снижению плодородия.
- Прогноз: через 60 лет плодородные земли могут исчезнуть, угрожая продовольственной безопасности.
2. Влияние здоровья почв на здоровье человека, растений и животных:
- Деградация почв приводит к снижению содержания микро- и макроэлементов в продуктах питания (на 78–93% за 17 лет по данным ВОЗ), вызывая «скрытый голод» у 2 млрд человек.
- Недостаток питательных веществ связан с репродуктивными проблемами (каждая четвёртая молодая семья бесплодна), рождением детей с признаками старения и ослабленным иммунитетом.
- Растения на деградированных почвах становятся уязвимыми к болезням, что требует применения химических средств защиты, усугубляющих проблему.
3. Антибиотикорезистентность и её связь с сельским хозяйством:
- Использование антибиотиков в животноводстве приводит к накоплению генов резистентности в почвах, продуктах питания и организме человека, усиливая патогенность микроорганизмов.
- Антибиотики в кормах и навозе разрушают микробиом почвы и делают продукты питания опасными, способствуя росту заболеваний, связанных с микробиотой.
4. Проблемы современных технологий земледелия:
- Традиционная вспашка разрушает микробиом почвы, убивая аэробные и анаэробные микроорганизмы, что снижает плодородие.
- Химические удобрения и гербициды усиливают деградацию почв и способствуют накоплению токсинов в экосистеме.
- Глобализация и укрупнение хозяйств ведут к утрате традиций и снижению качества продукции.
5. Решения: почвосберегающее и органическое земледелие:
- Переход к беспахотным технологиям, прямому посеву, использованию покровных культур и органических удобрений (навоз, торф, сапропель).
- Примеры успешного применения: восстановление почв на 700 га в Омске с помощью коровьего навоза, повышение урожайности в Африке в 2–4 раза благодаря органическим удобрениям.
- Экономия: внедрение почвосберегающих технологий может сэкономить до 20 трлн руб. на восстановлении почв, сократить выбросы CO2 и снизить затраты на технику и топливо.
6. Необходимость междисциплинарного подхода:
- Отсутствие взаимодействия между аграрной наукой, медициной и ветеринарией затрудняет решение проблем антибиотикорезистентности и деградации почв.
- Нужны комплексные исследования микробиома почвы, разработка единых методик и финансирование практических исследований.
7. Социально-экономические и политические барьеры:
- Отсутствие закона о сохранении почв в России, лоббирование интересов крупного бизнеса, игнорирование мелких фермерских хозяйств.
- Низкая рентабельность сельского хозяйства из-за пошлин и высоких банковских ставок, что препятствует внедрению новых технологий.
- Недостаток современных программ обучения в аграрных вузах, сохраняющих устаревший подход к вспашке.
8. Экологические и климатические аспекты:
- Создание лесозащитных полос для защиты от эрозии, как в сталинском плане преобразования природы (1949–1953), который увеличил урожайность на 30%.
- Разработка углеродных полигонов (например, в Самарской области) для сохранения органического углерода и получения доходов от углеродных единиц.
9. Культурные и образовательные вызовы:
- Утрата традиций мелких семейных хозяйств, которые поддерживают национальные ценности и устойчивое развитие.
- Необходимость изменения парадигмы в образовании и повышения осведомлённости общества о важности здоровья почв.
Вывод
Конференция подчёркивает глобальную проблему деградации почв как угрозу продовольственной безопасности, здоровью человека, растений и животных. Основные причины кризиса — устаревшие технологии земледелия, чрезмерное использование химии и антибиотиков, а также отсутствие междисциплинарного подхода и государственной поддержки. Решение лежит в переходе к почвосберегающему и органическому земледелию, восстановлении микробиома почвы, использовании лесозащитных полос и развитии мелких хозяйств. Россия обладает уникальным опытом и научным потенциалом для решения этой проблемы, но необходимы законодательная поддержка, финансирование исследований и изменение образовательных программ. Объединение усилий науки, бизнеса, государства и общества способно предотвратить экологический, продовольственный и демографический кризис, обеспечив устойчивое развитие и здоровье будущих поколений.
…PriveTT…
1. Да,Землю (почву)- Человечество “НАСИЛУЕТ”…
а Земля (В-ОТВЕТ)- “благодарит” – и социум ДЕГРАДИРУЕТ…
Человечество ПОВСЕМЕСТНО – Уже М У Т И Р У Е Т…
* Человечество Х И Р Е Е Т – как ВИД…
:-( Вирус МУТАЦИИ…в Человечестве “СИДИТ”…
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2. …поСМОТРИте На Западный “ЦВЕТУЩИЙ-сад”…
…в-том,что он ВЫГЛЯДИТ “вот-ТАК” – он САМ и Виноват…
…НЕ только ВНЕШНОСТИ там ПОВСЕМЕСТНО “иные”…
…но и ПСИхологически…там МАССА – “ИНЫХ-рабят”…
…а ведь ТО – “ЧТО” едят…”ТАК” и ВЫГЛЯДЯТ,,,,,
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3.Про РАЗНЫЕ АЗИАТские РЕГИОНЫ – и речи НЕТ…
“ОНИ”,своими “ДОСТИЖЕНИЯМИ” – Причиняют Природе Лишь ВРЕД!
Уничтожение ЗЕМЕЛЬНЫХ угодий – Основа ВСЕХ там`ошнИХ БЕД…
“ОНИ” – главные УНИЧТОЖИТЕЛИ Природы – ТАМошние народы…
*** В итоге:”БЛАГОДАРНОСТЬ” (по-разному)им – ОТ Природы,,,,,
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= А вот в России – Есть ШАНС Сохраниться…
= Т.К.не-смотря НИ-НА-ЧТО Она – Чуть НЕ-ТАК – к Природе Относится…
(при ВСЕХ Отрицательных Примерах – Там Природа НЕ озлобляется…..)
= да,в РФ примеров МНОГО – КАК Природа разрушается…
= но НИКАКИХ примеров КАК с:”АЗИАТскими-тиграми” – НЕ приходится…
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! Природу Нужно Защищать!
! Ведь Она Живая,и Это – Пора Уже Понять!
! а ГДЕ идёт Разрушения Природы,ТАМ – МУТИРУЮТ “народы”…
! ЧТОБЫ Русь Сохранить,НУЖНО разрушать Природу ПРЕКРАТИТЬ!
! И,что Наиважнейшее: завозить ЧУЖ`ИХ — ПРЕКРАТИТЬ!!!!!
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“паранжи”==НИКi снимайте И дискутируйте…
– Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 28-5-25