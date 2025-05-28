Одной из наиболее актуальных угроз современному обществу является проблема стремительного истощения и исчезновения почв, что уже привело к появлению множества тяжких болезней, а также к бесплодию миллиардов людей по причине отсутствия критически важных микро – и макро элементов в продуктах питания, и уже в скором будущем это грозит катастрофой планетарного уровня.

Подробнее об этом – в докладах участников круглого стола «Единое здоровье: здоровье почв, человека, растений, животных», который прошел по инициативе АНО «Возрождение Земли» на Всероссийском форуме

«Здоровье нации – основа процветания России» 16 мая 2025 года (Гостиный двор, Москва).

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Содержание видео:

00:03:51 – Негативное влияние вспашки на здоровье населения.

00:22:59 – В чём важность почвосберегающего земледелия.

00:34:13 – Микробиологические аспекты концепции единого здоровья.

00:38:27 – Новые биологические угрозы в 21 веке для здоровья человека.

00:41:03 – Современные особенности проблемы устойчивости к антибиотикам.

00:54:03 – Как здоровье почвы влияет на здоровье человека.

01:00:49 – Зависимость здоровья растений от состояния почв. Коровы и плодородие почв.

01:08:28 – Замена химических удобрений на органические.

Докладчики:

1) Людмила Владимировна Орлова, президент НП «Национальное движение сберегающего земледелия», кандидат экономических наук. Название доклада:

«Здоровые почвы – основа единого здоровья»

2) Артем Викторович Лямин, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры медицинской микробиологии и иммунологии, врач-медицинский микробиолог, директор Научно-образовательного профессионального центрального генетических и лабораторных технологий Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.

Название доклада:«Микробиологические аспекты концепции единого здоровья»

3) Тамара Мухтаровна Гелеханова – президент БФ «Планета коров», Омск.

Название доклада:«Зависимость здоровья растений от состоянияпочв. Коровы и плодородие почв»

4) Максим Вячеславович Абрамов – советник по науке союза производителей органических удобрений и бионутриентов.

5) Ведущий и модератор – Александр Евгеньевич

Усанин: писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества,

генеральный директор АНО «Возрождение Земли; сайт организации: ВозрождениеЗемли.РФ

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

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Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

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