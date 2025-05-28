Ответы на вопросы (26.05). Протоиерей Андрей Ткачёв
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Комментарий редакции
Основные вопросы и краткие ответы отца Андрея Ткачёва:
1. Вопрос (Марина): Объясните Послание к Евреям, глава 13, стих 16, о благотворении и общительности.
Ответ: Благотворение — это дела любви, направленные на помощь нуждающимся (материальная, духовная поддержка), а общительность — радушное общение, особенно с братьями по вере, которое разрушает уныние и тоску. Эти действия являются жертвой, угодной Богу, так как помогают людям и укрепляют веру.
2. Вопрос (Татьяна): Как относиться к словам отца: «Ну и чёрт с вами», сказанным между делом? Является ли это родительским проклятием?
Ответ: Такие слова — не проклятие, а проявление грязной речи, и они не сбудутся, если человек живёт праведно. Родительское проклятие действительно страшно, но в данном случае это просто необдуманная фраза. Главное — жить достойно Бога, чтобы быть недостойным проклятия.
3. Вопрос (Наталья): Не грешно ли думать, что множество законов в Пятикнижии дано евреям, чтобы занять их и предотвратить грех?
Ответ: Такое рассуждение не грешно. Множество законов действительно могло служить педагогической мерой, чтобы занять человека и отвлечь от греха. Однако избыток заповедей перегружает, лишая радости и свободы, которую принёс Христос, призывая к любви к Богу и ближнему.
4. Вопрос (Светлана): Почему Иоанн Креститель спрашивает Иисуса: «Ты ли Тот, который должен прийти?» (Мф. 11:2–6), если он уже признал Его? И как понимать слова Иисуса, что Иоанн — это Илья? (Мф. 11:14)
Ответ: Иоанн мог послать учеников, чтобы они сами убедились в мессианстве Иисуса, а не из-за собственных сомнений. Иисус отвечает цитатой из Исаии, указывая на исполнение пророчеств. Иоанн — не Илья буквально, но действует в его духе как предтеча первого пришествия Христа, тогда как сам Илья придёт перед вторым пришествием.
5. Вопрос (Ольга): Как понимать слова Иисуса: «Отцом себе не называйте никого на земле» (Мф. 23:9), если священников называют «отец»?
Ответ: Иисус предостерегает от стремления к духовной власти и гордыне, а не отменяет уважение к родителям или духовным наставникам. Называть священников «отец» оправдано, если они привели к вере, как Павел называл себя отцом для обращённых. Это духовное отцовство не противоречит Писанию, если сохраняется смирение.
6. Вопрос (Анна): Объясните Послание Иакова, глава 2, стихи 12–13, о суде по закону свободы и милости.
Ответ: Суд по закону свободы означает, что человек отвечает за свои свободные поступки: сделал или не сделал, сказал или промолчал. Суд будет без милости к тем, кто сам не проявлял милости. Милость выше суда, и Бог желает помиловать, но строго судит тех, кто жил без сострадания.
“Он интерпретирует Писание, акцентируя внимание на любви, смирении и избегании формализма в вере.”
Вот именно, что “интерпретирует”, как и все 20 тыс.(данные инета) “христианских” конфессий.
А если интерпретация, значит нет однозначности, а есть возможность морочить головы.
Всем сестрам по серьге.
В нос.
,,,pRRRiveTT,,,
…..ЧТО базарит ЭТОТ поп….. :
-> cont.ws/@pulikk/3051435 <-
"В долг живём":Священник НАЗВАЛ трутнями россиян,
которые не ушли на СВО (28-5-25. 09:46)
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…ГОВОРЯТ…
- Что Андрей Ткачёв – НА СВО(на-фронт)СОБИРАЕТСЯ…
- Туда,где ПОПовская "БРАТИЯ" – ДАВНО сражается…
- да-вот БЯДА:главный ПОП – НЕ-пускает-его–ТУДА…
- ГОВОРЯТ,что КОТОРЫЙ-год,андрюша – "ЧЕЛОМ-бьёт"…
- "МАЛЯВЫ" Туда "ПОСЫЛАЕТ" – но Главный поп НЕ-реагирует,,,,,
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"паранжи"==НИКi cнимайте И дискутируйте…
– Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 28-5-25