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Ответы на вопросы (26.05). Протоиерей Андрей Ткачёв

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Переслано от: Протоиерей Андрей Ткачев

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Также: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Канал Царьград: https://tsargrad.tv

Каналы отца Андрея:
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
YouTube: https://www.youtube.com/@ПротоиерейАндрейТкачёв
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

Комментарий редакции

Основные вопросы и краткие ответы отца Андрея Ткачёва:


1. Вопрос (Марина): Объясните Послание к Евреям, глава 13, стих 16, о благотворении и общительности.
Ответ: Благотворение — это дела любви, направленные на помощь нуждающимся (материальная, духовная поддержка), а общительность — радушное общение, особенно с братьями по вере, которое разрушает уныние и тоску. Эти действия являются жертвой, угодной Богу, так как помогают людям и укрепляют веру.

2. Вопрос (Татьяна): Как относиться к словам отца: «Ну и чёрт с вами», сказанным между делом? Является ли это родительским проклятием?
Ответ: Такие слова — не проклятие, а проявление грязной речи, и они не сбудутся, если человек живёт праведно. Родительское проклятие действительно страшно, но в данном случае это просто необдуманная фраза. Главное — жить достойно Бога, чтобы быть недостойным проклятия.

3. Вопрос (Наталья): Не грешно ли думать, что множество законов в Пятикнижии дано евреям, чтобы занять их и предотвратить грех?
Ответ: Такое рассуждение не грешно. Множество законов действительно могло служить педагогической мерой, чтобы занять человека и отвлечь от греха. Однако избыток заповедей перегружает, лишая радости и свободы, которую принёс Христос, призывая к любви к Богу и ближнему.

4. Вопрос (Светлана): Почему Иоанн Креститель спрашивает Иисуса: «Ты ли Тот, который должен прийти?» (Мф. 11:2–6), если он уже признал Его? И как понимать слова Иисуса, что Иоанн — это Илья? (Мф. 11:14)
Ответ: Иоанн мог послать учеников, чтобы они сами убедились в мессианстве Иисуса, а не из-за собственных сомнений. Иисус отвечает цитатой из Исаии, указывая на исполнение пророчеств. Иоанн — не Илья буквально, но действует в его духе как предтеча первого пришествия Христа, тогда как сам Илья придёт перед вторым пришествием.

5. Вопрос (Ольга): Как понимать слова Иисуса: «Отцом себе не называйте никого на земле» (Мф. 23:9), если священников называют «отец»?
Ответ: Иисус предостерегает от стремления к духовной власти и гордыне, а не отменяет уважение к родителям или духовным наставникам. Называть священников «отец» оправдано, если они привели к вере, как Павел называл себя отцом для обращённых. Это духовное отцовство не противоречит Писанию, если сохраняется смирение.

6. Вопрос (Анна): Объясните Послание Иакова, глава 2, стихи 12–13, о суде по закону свободы и милости.
Ответ: Суд по закону свободы означает, что человек отвечает за свои свободные поступки: сделал или не сделал, сказал или промолчал. Суд будет без милости к тем, кто сам не проявлял милости. Милость выше суда, и Бог желает помиловать, но строго судит тех, кто жил без сострадания.

Вывод:

Отец Андрей Ткачёв в своих ответах подчёркивает важность духовной свободы, милосердия и искреннего общения с Богом и людьми. Он интерпретирует Писание, акцентируя внимание на любви, смирении и избегании формализма в вере. Его разъяснения направлены на то, чтобы помочь верующим применять библейские принципы в повседневной жизни, избегая гордыни, осуждения и уныния, а также стремясь к радости спасения и проповеди Евангелия.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/bfeebd2062aadb6e3880d979c421b3f5/
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 30736 28624
    жора шапов два часа назад

      “Он интерпретирует Писание, акцентируя внимание на любви, смирении и избегании формализма в вере.”
      Вот именно, что “интерпретирует”, как и все 20 тыс.(данные инета) “христианских” конфессий.
      А если интерпретация, значит нет однозначности, а есть возможность морочить головы.

      1
      1
    • 2063 1751
      Valeriy Bondarik 10 мин. назад

        ,,,pRRRiveTT,,,

        …..ЧТО базарит ЭТОТ поп….. :

        -> cont.ws/@pulikk/3051435 <-

        "В долг живём":Священник НАЗВАЛ трутнями россиян,
        которые не ушли на СВО (28-5-25. 09:46)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        …ГОВОРЯТ…

        - Что Андрей Ткачёв – НА СВО(на-фронт)СОБИРАЕТСЯ…
        - Туда,где ПОПовская "БРАТИЯ" – ДАВНО сражается…
        - да-вот БЯДА:главный ПОП – НЕ-пускает-его–ТУДА…
        - ГОВОРЯТ,что КОТОРЫЙ-год,андрюша – "ЧЕЛОМ-бьёт"…
        - "МАЛЯВЫ" Туда "ПОСЫЛАЕТ" – но Главный поп НЕ-реагирует,,,,,
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        "паранжи"==НИКi cнимайте И дискутируйте…

        – Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 28-5-25

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