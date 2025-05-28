Как искусственный интеллект расследует преступления или ИИ на страже государства | Андрей Масалович
В ролике обсудили новость ТАСС: «Бастрыкин рассказал, что с использованием ИИ были раскрыты резонансные преступления — убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Кроме того, ИИ помог выявить лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего Владимира Соловьева»
Разобрались в теме, развеяли некоторые мифы об ИИ и многом другом
Ведущая: Александра Троцкая, руководитель проекта «Клуб Кибердеда»
Гость: Андрей Масалович, он же Кибердед – эксперт в области кибербезопасности, специалист по конкурентной разведке, подполковник КГБ в отставке.
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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Использование ИИ в криминалистике:
- Искусственный интеллект (ИИ) применяется в расследованиях преступлений, включая резонансные случаи (убийства Дари Дугиной, Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина и Владимира Соловьёва).
- Официально ИИ в криминалистике начали использовать с 2013 года (например, в английской полиции), хотя попытки внедрения были ещё раньше (распознавание лиц террористов в США).
- ИИ помогает в распознавании лиц, почерка, улучшении качества изображений, а также в выявлении скрытых закономерностей в больших объёмах данных.
2. Проблемы и ограничения ИИ:
- ИИ — это классификатор с двумя типами ошибок: пропуск цели (ошибка первого рода) и ложное срабатывание (ошибка второго рода). Идеальная настройка невозможна.
- Ранее (20–30 лет назад) допускалась погрешность до 5%, что для правоохранительных органов было неприемлемо. Сейчас точность значительно улучшена.
- ИИ не может заменить человека, а лишь выступает инструментом-подсказчиком. Он не способен решать этические или юридически сложные задачи.
3. Примеры применения ИИ:
- Выявление паттернов поведения (например, предпочтения террористов в прокате машин, времени активности, местах отдыха).
- Анализ больших данных (например, выявление сообщников террористов через анализ СОРМ — системы прослушки).
- Обнаружение подозрительных запросов в интернете (например, «как спрятать труп»), что помогает раскрывать преступления.
- Восстановление портрета человека по ДНК — новая технология, способная создавать фотороботы.
- Выявление мошеннических схем (например, подменные звонки с использованием симбоксов).
4. Этика и правовые аспекты:
- ИИ не обладает субъектностью, этикой или совестью. Это адаптивный алгоритм, и ответственность за его использование лежит на людях (разработчиках и операторах).
- Правоохранительные органы и спецслужбы часто работают в «серой зоне» этики, что требует контроля со стороны других структур (например, отделов внутренних расследований).
- Законодательство об ИИ пока не развито, но обсуждается необходимость маркировки продуктов, созданных ИИ, с указанием ответственного лица.
- Вопросы приватности данных в антитеррористических расследованиях вторичны, так как спецслужбы имеют доступ к необходимой информации.
5. Применение ИИ в бизнесе:
- В бизнесе (например, в торговых сетях) ИИ используется для распознавания паттернов поведения, а не только лиц (например, кража в магазине фиксируется по действиям, а не по идентификации лица).
- Системы видеонаблюдения с ИИ требуют тщательной настройки для учета различных сценариев (например, подозрительные действия у автомобилей).
- Пример: торговая сеть Target в США вычислила беременность девушки по изменению её покупательского поведения, что вызвало скандал.
- Бизнесы собирают больше данных, чем правоохранители, и могут выявлять скрытые закономерности (например, здоровье, планы человека).
6. ИИ и преступления:
- ИИ может использоваться для планирования преступлений (например, хакерских атак), но идеальное преступление сложно, так как человек всегда оставляет следы.
- ИИ помогает раскрывать старые преступления, анализируя ранее необрабатываемые улики (например, ДНК).
- Моделирование сценариев преступлений позволяет находить уязвимости и предотвращать их.
7. Работа правоохранителей:
- ИИ не заменяет следователей и оперативников, а лишь автоматизирует рутинные процессы (например, анализ билетов, бронирований, транзакций).
- Ошибки ИИ могут приводить к задержанию невиновных, что требует человеческого контроля.
- Правоохранители в России в 2013–2015 годах были лучше подготовлены к использованию ИИ, чем их западные коллеги.
8. Практическое применение ИИ для правоохранителей:
- ИИ может упрощать бумажную работу (например, написание отчётов), что экономит время.
О,да! ИИ это очень удобно-все свои косяки можно будет свалить на него,а с ИИ,взятки гладки.Красота.
Такое впечатление, что Дуне (Трямпу) уже никакой ИИ не поможет. Языком , как помелом , метёт.
Он фанат прививок,с его слов: принимал “спасительную” инфузию от ковида,наверное не врал.А ежели так то в любой момент может”ласты склеить”.