В ролике обсудили новость ТАСС: «Бастрыкин рассказал, что с использованием ИИ были раскрыты резонансные преступления — убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Кроме того, ИИ помог выявить лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего Владимира Соловьева»

Разобрались в теме, развеяли некоторые мифы об ИИ и многом другом

Ведущая: Александра Троцкая, руководитель проекта «Клуб Кибердеда»

Гость: Андрей Масалович, он же Кибердед – эксперт в области кибербезопасности, специалист по конкурентной разведке, подполковник КГБ в отставке.

Клуб Кибердеда

https://t.me/deedcoin_club

Канал Клуба Кибердеда

https://t.me/deedcoin_club

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:

https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

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