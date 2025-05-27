Только что мы отметили 80-ю годовщину Великой победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Во многих публикациях и выступлениях по этому поводу вновь нам напоминали о том, что цена Победы была очень высокой. Невольно вспоминаются слова из песни Булата Окуджавы: «И, значит, нам нужна одна победа, // Одна на всех – мы за ценой не постоим» (песня из фильма «Белорусский вокзал», 1970).

Победы была куплена ценой крови, ран и жизней миллионов наших бойцов на фронте. Гибли люди на оккупированных фашистами территориях. Раньше положенного уходили из жизни те, кто напряженно трудился на Победу в тылу. Гибли в результате бомбардировок. Про людские потери скажу кратко: на долю СССР пришлось почти 50% людских потерь всех стран, участвовавших во второй мировой войне (61 государство, в которых проживало около 80 процентов всего населения Земли). Официальная цифра наших потерь, полученная в 1990 году в результате оценок специальной комиссии Генштаба и Госкомстата СССР, – 26,6 млн человек (и это без учёта косвенных демографических потерь – тех, кто не родился из-за войны).

В цену Победы также следует включить наши гигантские материальные потери. Назову официальные цифры: разрушено 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, крова лишились около 25 миллионов человек. Было уничтожено около 32 тысяч промышленных предприятий, 84 тысячи школ и других учебных заведений, разрушили и разграбили 98 тысяч колхозов. Кроме того, ими было уничтожено 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч предприятий связи, 6 тысяч больниц, 33 тысячи поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 82 тысячи начальных и средних школ, 1520 средних специальных учебных заведений, 334 высших учебных заведения, 43 тысячи библиотек, 427 музеев и 167 театров.

Более детальные цифры можно найти в книге тогдашнего Председателя Госплана СССР Николая Вознесенского «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» (1948). Материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками СССР, по расчетам специальной правительственной комиссии, составил около 30% его национального богатства, а в районах, подвергшихся оккупации, – около 67%.

Кроме того, в расчетах цены войны надо учесть косвенные ущербы (потери, вызванные прекращением или сокращением производства товаров). Они также приведены в книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». За базу расчёта взяты объемы производства разных видов продукции в 1940 году. Например, было не произведено 90 тыс. металлорежущих станков, не добыто 307 млн т угля, не сгенерировано 72 млрд. кВтч электроэнергии и т.д. Суммарная величина косвенных потерь продукции в стоимостном выражении, по официальным оценкам, составила 1890 млрд рублей.

В цену Победы надо включить и прямые военные расходы. Здесь наиболее полными и надежными являются оценки западногерманского экономиста Б. Эндрукса, который постарался привести бюджетные расходы на военные цели воюющих стран к «общему знаменателю» в долларах США (в ценах военного времени и по валютному курсу 1938 года). И вот какие цифры получились (млрд долл.): СССР – 357; Германия – 272; Великобритания – 120; Франция – 15; США – 275; Италия – 94; Япония – 56. Итак, на антифашистский блок пришлось 767 млрд долл. А на страны «Оси» – 422 млрд долл. Явное преимущество на стороне антифашистского блока. В этом блоке на СССР пришлось 46,5%.

К сожалению, по многим странам, участвовавшим во Второй мировой войне, отсутствуют оценки косвенных материальных потерь. Но можно провести сопоставление по странам суммарных показателей военных расходов и прямых материальных ущербов. И вот как выглядит «цена войны» по основным участникам (в ценах 1938 года или ценах времен войны, млрд долл.): СССР – 485; Германия – 320; Великобритания – 126,8; США – 275. В «большой тройке» антифашистского блока на Советский Союз пришлось примерно 55% суммарной «цены войны», а на англосаксонских союзников – остальные 45%. И это при том, что в «цене войны» не учтены косвенные потери. С их учетом доля СССР в суммарной «цене войны» «большой тройки» антифашистского блока была бы намного выше.

Несколько подробнее о том, как формировался государственный бюджет СССР накануне и в годы войны. После начала Второй мировой войны Советский Союз стал осуществлять программу масштабной и ускоренной модернизации вооруженных сил. В 1939 году в СССР на национальную оборону было направлено 39,3 млрд советских рублей или 25,6% от объема расходной части бюджета. В 1940 году расходы по данной статье увеличились до 56,9 млрд рублей – почти треть бюджетных расходов. В 1941 году военные расходы увеличились до 86,9 млрд рублей, их доля в расходной части бюджета выросла до 45,4 процента. Бюджет был сведен с дефицитом в 14,5 млрд рублей.Военные расходы продолжали расти и в абсолютном, и в относительном выражении. В 1943 году доля военных расходов государственного бюджета СССР достигла 67,9% и оставалась примерно на том же уровне до конца войны.

Согласно расчетам финансистов, за всю войну прямые затраты Советского Союза на ведение боевых действий составили 586 млрд советских рублей или 388 млн рублей за каждый день войны.

В 1943 году бюджет удалось уже почти сбалансировать. А начиная с 1944 года он стал сводиться с профицитом. В 1944 году профицит составил 4,7 млрд рублей, в 1945 году – 3,4 млрд рублей.

Для увеличения доходной части бюджета пришлось повысить налоги. Уже 3 июля 1941 года устанавливаются надбавки на сельскохозяйственный и подоходный налоги на период военного времени. Сельскохозяйственный налог удваивался, а размер надбавки на подоходный зависел от величины дохода и мог достигать 200 процентов. В конце ноября того же года был введен налог на холостяков, одиноких и бездетных – 5% от заработка. С 1942 года надбавки на сельскохозяйственный и подоходный налоги заменены единым военным налогом. Если в 1940 году граждане заплатили в союзный бюджет 19 млрд рублей, то в 1942 году – уже 45 млрд рублей.

Конечно, для покрытия военных расходов пришлось включить «печатный станок», задействовать такой неофициальный налог как инфляция. Но у нас она в годы войны была ниже, чем у многих других воюющих стран. Так, советский рубль за 1941-1945 годы обесценился в 4 раза, а германская рейхсмарка за это же время – в 6 раз.

Важным источником пополнения бюджета стало привлечение средств населения с помощью государственных займов и военных лотерей. В 1941-1945 гг. были размещены облигации пяти государственных займов и проведены четыре денежно-вещевых лотереи. Выигрыши по лотереям были как денежные, так и вещевые (шубы, меха, ткани, костюмы, обувь, часы и прочие дефицитные товары). На лотерейных билетах были надписи «Участием в денежно-вещевой лотерее ты помогаешь фронту», «Всё для фронта, всё для разгрома врага, всё для победы!». Чистый доход государства от лотерей составил 10,44 млрд рублей.

Что касается государственных займов, то, выражаясь современным языком, они имели отрицательную доходность. И граждане это прекрасно понимали. Скорее это была форма добровольной помощи государству с его обещанием частичной компенсации в будущем. По ходу отмечу, что к облигационным займам прибегали также в США, Великобритании, Германии и других воюющих странах. Но условия займов были таковы, что граждане их воспринимали как возможность инвестиций с реальной доходностью.

За счет займов в бюджет СССР поступило 76,0 млрд рублей. А с учетом лотерей в бюджет в годы войны поступило от граждан в общей сложности 86,44 млрд рублей.

Но этим не ограничивалось участие советских граждан в финансировании войны против фашистской Германии. В Наркомфин с первых дней после начала Великой отечественной войны стали поступать письма от граждан с предложениями о создании специального фонда для целевого финансирования военных расходов. Куда можно было бы делать добровольные взносы. Через месяц после начала войны в газете «Правда» была опубликована заметка «Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». И уже 1 августа 1941 года Фонд обороны был создан. Деньги можно было вносить в любые отделения Госбанка на счёт союзного бюджета по 40-му разделу.

Народ моментально отозвался на призыв вносить свои пожертвования в Фонд обороны. Были коллективные взносы, когда трудовые коллективы вносили однодневный заработок. Были индивидуальные взносы граждан как за счет заработка, так и за счет денежных сбережений. Наконец, были взносы «натурой» – в виде драгоценных металлов и ювелирных изделий. В общей сложности в Фонд обороны было внесено 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, а также разных драгоценностей на сумму 1,7 миллиардов рублей.

Пожертвования в Фонд обороны вносили рабочие, колхозники, интеллигенция, государственные служащие, военные, комсомольцы, студенты. Едва успела прийти в себя от репрессий Русская православная церковь и тут же стала собирать среди верующих средства в Фонд. На собранные РПЦ средства (300 млн рублей) была создана целая танковая колонна «Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья имени Александра Невского.

А вот примеры участия советской интеллигенции в пополнении Фонда обороны. Это участие приобрело форму движения. Одним из зачинателей этого движения среди интеллигенции стал М. А. Шолохов. Он передал в первые дни войны на укрепление обороноспособности страны присуждённую ему Сталинскую премию первой степени в сумме 100 000 рублей. Сталинские премии второй степени в сумме 50 000 рублей внесли поэты А. Т. Твардовский и В. И. Лебедев-Кумач, а известный русский писатель В. В. Вересаев передал в Фонд обороны несколько золотых вещей общим весом в 300 г. На 20 тысяч рублей различными драгоценностями сделали взнос Лермонтовы — дальние родственники великого поэта.

Такие же движения были среди рабочих и колхозников. По отдельным отраслям народного хозяйства и по регионам. Число участников движений измерялось десятками и сотнями тысяч.

В советской прессе после войны были опубликованы некоторые цифры результатов добровольной помощи нашим воинам через Фонд обороны. За четыре года войны на народные деньги было построено около 2,5 тысяч самолётов, 16 катеров, 8 подводных лодок. Каждый шестой танк в Великую Отечественную был выпущен на взносы граждан. На кораблях, самолетах, танках был надписи, которые говорили о том, кто помог их создать. Вот, например, какие надписи свидетельствовали об участии комсомола в помощи фронту: «Омский комсомолец» (самолеты), «Новосибирский комсомолец» (самолеты), «Приморский комсомолец» (бронепоезд), «Алтайский комсомолец» (танки). А вот танк Т-34 с надписью «Боевая подруга». Это танк, созданный на средства Марии Васильевны Октябрьской. Мария на нем воевала в качестве механика-водителя. И за свой героизм была удостоена звания Героя Советского Союза. И таких историй и судеб тысячи и тысячи.

Всего в Фонд обороны граждане СССР добровольно пожертвовали 94,5 млрд рублей. Это составило 16% всех прямых расходов Советского Союза на войну. Кстати, поставки товаров Советскому Союзу по американской программе ленд-лиза составили в общей сложности 48,96 млрд рублей. Получается, что помощь советских граждан государству через Фонд обороны оказалась почти в два раза больше американской помощи.

А с учетом средств граждан, которые были вложены в облигации государственных займов и лотерейные билеты, получается, что в бюджет от советских людей поступило почти 181 млрд рублей. А это 31% всех прямых военных расходов СССР в годы войны. Такую помощь советских граждан можно и нужно назвать героизмом.

И такой героизм в нашей истории случался не раз. Вспомним, например, народное ополчение Минина и Пожарского, которое создавалось осенью 1611 года в Нижнем Новгороде для освобождения Москвы от иноземных захватчиков. Кузьма Минин, староста нижегородского земства, призвал граждан жертвовать имущество, деньги и драгоценности для создания вооружённых отрядов. Люди, откликаясь на призыв Минина, начали добровольно отдавать «третью деньгу» – треть своего капитала. Сам Кузьма отдал на благое дело не только «всю свою казну», но даже золотые оклады с икон и драгоценности жены. Собранные средства позволили создать большую народную армию, которая в итоге сумела изгнать неприятеля из Москвы и отстоять русскую государственность.

Хотелось бы верить, что и сейчас наш народ сумеет проявить героизм, самопожертвование в войне, которая ведется на русской земле с 24 февраля 2022 года. И сумеет добиться такой же Победы, которой мы добились 80 лет назад в Великой отечественной войне.

Источник

Валентин Катасонов