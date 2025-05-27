“О Якове Свердлове”. Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе “Постскриптум
Эфир на канале "ТВ Центр" от 24 мая 2025 г.
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#Спицын #СМИ #ТВЦ
Комментарий редакции
Тезисы выпуска программы «Постскриптум» о Якове Свердлове:
1. Ключевой деятель революции: Яков Свердлов был одной из центральных фигур большевистского руководства, занимал пост председателя ВЦИК (1917–1919), фактически президента Советской Республики, и обладал огромной властью, превосходящей полномочия многих соратников, включая Ленина.
2. Загадочная личность: Свердлов окутан ореолом таинственности, его жизнь и смерть вызывают множество вопросов. Его прозвище «Черный Дьявол Кремля» связано с его жестким характером, приверженностью к репрессиям и внешним видом (всегда носил черную кожаную одежду).
3. Роль в революции: Свердлов сыграл ключевую роль в подготовке Октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Он санкционировал начало красного террора и рассказачивания в период, когда Ленин восстанавливался после ранения.
4. Конфликт со Сталиным: Личные отношения Свердлова со Сталиным были напряженными еще со времен совместной ссылки в Турханском крае. Свердлов был педантичным, а Сталин — неряшливым, что вызывало конфликты. Сталин даже назвал свою собаку «Яшкой», что раздражало Свердлова.
5. Покушение на Ленина (1918): Свердлов вызывает подозрения в связи с покушением на Ленина 30 августа 1918 года, совершенным Фани Каплан. Существует версия, что стрелял не Каплан, а мужчина, и Ленин это знал. Свердлов настоял на быстром расстреле Каплан и уничтожении ее тела, что наводит на мысль о попытке скрыть правду. Однако причастность Свердлова к покушению не имеет широкой поддержки.
6. Загадочная смерть: Свердлов умер в марте 1919 года в возрасте 33 лет, официально — от испанки. Существуют альтернативные версии: отравление или избиение рабочими в Орле. Архивные документы не подтверждают версию об избиении, а патологоанатомическое исследование не проводилось, что усиливает спекуляции.
7. Версия отравления: Медицинский публицист Виктор Тополянский, изучив дневник лечащего врача Свердлова, предположил, что тот мог быть отравлен. Однако проверить это невозможно из-за отсутствия вскрытия.
8. Похороны и наследие: Свердлов стал первым, кого похоронили у Кремлевской стены в одиночной могиле, положив начало традиции. Его имя присваивалось улицам, площадям и Свердловской области, которая сохраняет название до сих пор.
9. Политический потенциал: Свердлов считался возможным преемником Ленина благодаря своему жесткому характеру и организаторским способностям, что могло бы позволить ему обойти Троцкого, Сталина, Каменева и Зиновьева.
10. Тайны без ответа: Многие вопросы о жизни и смерти Свердлова остаются неразрешенными. Его внезапная кончина и обстоятельства покушения на Ленина продолжают порождать теории заговора.
Вывод:Выпуск программы «Постскриптум» представляет Якова Свердлова как фигуру, чья жизнь и смерть окутаны тайнами, которые до сих пор не разгаданы. Его огромная власть, жесткий характер и роль в ключевых событиях революции сделали его одной из самых влиятельных фигур ранней Советской России. Однако подозрения в причастности к покушению на Ленина и загадочные обстоятельства его смерти (испанка, отравление или избиение) создают образ «Черного Дьявола Кремля», чьи секреты ушли с ним в могилу. Программа подчеркивает, что отсутствие достоверных документов и исследований делает невозможным окончательное выяснение правды, оставляя простор для спекуляций и гипотез.