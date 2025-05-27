Выяснилось вкусное: замдиректора «Ельцин-центра», стремительно расползающегося по всей стране, профессиональная либерал Телень сбежала в землю обетованную воров, лжецов и мошенников отечественной сборки (спойлер: не в Лондон) из-за банальной угрозы ревизии.

Ведь то, что на нормального человека производит впечатление всероссийского центра лжи и русофобии, для бюрократии отечественной сборки — одно из лучше всего финансируемых государством культурных учреждений!

И, похоже, эффективный инструмент освоения бюджетных средств.

Лишь два показателя: за 2 года оборотные активы «Ельцин-центра» сократились аж на 119 млн. руб., а стоимость основных фондов — аж на 3,4 млрд. руб. Вишенка на торте: в это самое время «Ельцин-центр» пустил свою метастазу в Москву, создав филиал на Малой Никитской улице.

Так бывает у либералов: поставили на баланс «золотой» комплекс недвижимости в центре Москвы, да и в целом недвижимость в эти годы стремительно дорожала, а основные фонды драматически сократились.

Значит, активы «выводились по теневым схемам» — проще говоря, разворовывались. Бюджетных денег ведь много не бывает, особенно в карманах «правильных» людей.

Масштабы фиксируемого только в официальной отчётности (которую, правда, могли и фальсифицировать — дело демократическое) вывода активов проливают свет на вопрос о причинах столь упертой государственной поддержки русофобии.

При таких масштабах теневых оборотов самые патриотические убеждения, похоже, сворачиваются у неких официальных лиц в конвертик и с удовольствием помещаются — нет, не в ту часть тела, о которой некоторые уже успели подумать, а в вульгарный кошелёк.

Это создает иллюзию неуязвимости и наглость — ту самую, которая, по мнению другого беженца в Израиль, Чубайса, «берёт города». Публичная реализация этой наглости довела дело до того, что даже тишайший Минюст не выдержал и внёс-таки председателя международного «Мемориала»* Яна Рачинского (объявившего Путина ни много ни мало «людоедом», а все 70 лет истории СССР — одним сплошным преступлением и уже в 2023 году награжденным за последовательно русофобскую и пробандеровскую деятельность литовским Большим крестом Великого князя Гедиминаса) в список иноагентов.

«Ельцин-центр» намерен с размахом отметить 80-летие Победы, проведя, в частности, с 19 по 22 июня аж 17-ю конференцию «История сталинизма». Её организаторы — не какие-то либеральные отморозки, а Государственный архив РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, издательство «Политическая энциклопедия» (которую никто и не думает закрывать, в отличие от Большой российской энциклопедии).

Её общий посыл обычен для подобных мероприятий в стиле покойной Новодворской: переписывание советского периода истории, либеральная клевета, протест против борьбы с бандеровским фашизмом и русофобией.

Выступление свежеиспеченного иноагента Рачинского на этой конференции, — проводимой, похоже, в конечном итоге на бюджетные деньги, — теперь вызовет особенную поддержку либералов. Жду с нетерпением развития и углубления его стандартных тезисов, среди которых: «отделить преступное государство (СССР) от преступного диктатора (И.Сталина) невозможно»; «если смотреть на советскую историю беспристрастно, то неизбежно придется признать, что государство было преступным»; «тот же характер и имеют усилия Российского военно-исторического общества в Сандармохе, когда там разыскивают мифические захоронения красноармейцев, якобы расстрелянных финнами».

Может, ещё и госпожа Телень выступит, хоть и по видеосвязи: ведь угроза расследования финансовых махинаций отнюдь не отменяет необходимости продолжения освоения российского бюджета.

Если государство выделяет деньги на своё собственное уничтожение — в том числе и либеральному «Ельцин-центру», не воспользоваться этим русофобам всех мастей просто глупо.

Да и деньги западных спецслужб экономятся — кому-то на премии.

*организация, признанная иностранным агентом и ликвидированная в России.

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