Михаил Делягин: «Ельцин-центр» — неуязвимая наглая русофобия за государственный счёт
Выяснилось вкусное: замдиректора «Ельцин-центра», стремительно расползающегося по всей стране, профессиональная либерал Телень сбежала в землю обетованную воров, лжецов и мошенников отечественной сборки (спойлер: не в Лондон) из-за банальной угрозы ревизии.
Ведь то, что на нормального человека производит впечатление всероссийского центра лжи и русофобии, для бюрократии отечественной сборки — одно из лучше всего финансируемых государством культурных учреждений!
И, похоже, эффективный инструмент освоения бюджетных средств.
Лишь два показателя: за 2 года оборотные активы «Ельцин-центра» сократились аж на 119 млн. руб., а стоимость основных фондов — аж на 3,4 млрд. руб. Вишенка на торте: в это самое время «Ельцин-центр» пустил свою метастазу в Москву, создав филиал на Малой Никитской улице.
Так бывает у либералов: поставили на баланс «золотой» комплекс недвижимости в центре Москвы, да и в целом недвижимость в эти годы стремительно дорожала, а основные фонды драматически сократились.
Значит, активы «выводились по теневым схемам» — проще говоря, разворовывались. Бюджетных денег ведь много не бывает, особенно в карманах «правильных» людей.
Масштабы фиксируемого только в официальной отчётности (которую, правда, могли и фальсифицировать — дело демократическое) вывода активов проливают свет на вопрос о причинах столь упертой государственной поддержки русофобии.
При таких масштабах теневых оборотов самые патриотические убеждения, похоже, сворачиваются у неких официальных лиц в конвертик и с удовольствием помещаются — нет, не в ту часть тела, о которой некоторые уже успели подумать, а в вульгарный кошелёк.
Это создает иллюзию неуязвимости и наглость — ту самую, которая, по мнению другого беженца в Израиль, Чубайса, «берёт города». Публичная реализация этой наглости довела дело до того, что даже тишайший Минюст не выдержал и внёс-таки председателя международного «Мемориала»* Яна Рачинского (объявившего Путина ни много ни мало «людоедом», а все 70 лет истории СССР — одним сплошным преступлением и уже в 2023 году награжденным за последовательно русофобскую и пробандеровскую деятельность литовским Большим крестом Великого князя Гедиминаса) в список иноагентов.
«Ельцин-центр» намерен с размахом отметить 80-летие Победы, проведя, в частности, с 19 по 22 июня аж 17-ю конференцию «История сталинизма». Её организаторы — не какие-то либеральные отморозки, а Государственный архив РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, издательство «Политическая энциклопедия» (которую никто и не думает закрывать, в отличие от Большой российской энциклопедии).
Её общий посыл обычен для подобных мероприятий в стиле покойной Новодворской: переписывание советского периода истории, либеральная клевета, протест против борьбы с бандеровским фашизмом и русофобией.
Выступление свежеиспеченного иноагента Рачинского на этой конференции, — проводимой, похоже, в конечном итоге на бюджетные деньги, — теперь вызовет особенную поддержку либералов. Жду с нетерпением развития и углубления его стандартных тезисов, среди которых: «отделить преступное государство (СССР) от преступного диктатора (И.Сталина) невозможно»; «если смотреть на советскую историю беспристрастно, то неизбежно придется признать, что государство было преступным»; «тот же характер и имеют усилия Российского военно-исторического общества в Сандармохе, когда там разыскивают мифические захоронения красноармейцев, якобы расстрелянных финнами».
Может, ещё и госпожа Телень выступит, хоть и по видеосвязи: ведь угроза расследования финансовых махинаций отнюдь не отменяет необходимости продолжения освоения российского бюджета.
Если государство выделяет деньги на своё собственное уничтожение — в том числе и либеральному «Ельцин-центру», не воспользоваться этим русофобам всех мастей просто глупо.
Да и деньги западных спецслужб экономятся — кому-то на премии.
*организация, признанная иностранным агентом и ликвидированная в России.
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ельцин-центр русофобия махинации либералы бюджетМихаил Делягин
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. «Ельцин-центр» как центр русофобии и лжи:
- Автор характеризует «Ельцин-центр» как учреждение, продвигающее русофобскую идеологию и искажающее историю, называя его «всероссийским центром лжи».
- Утверждается, что центр пользуется щедрым государственным финансированием, несмотря на антироссийскую направленность.
2. Финансовые нарушения:
- Замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень якобы покинула Россию из-за угрозы ревизии.
- За два года оборотные активы центра сократились на 119 млн руб., а стоимость основных фондов — на 3,4 млрд руб., что автор интерпретирует как возможное разворовывание активов по теневым схемам.
- Открытие филиала в Москве на фоне сокращения активов вызывает подозрения в финансовых махинациях.
3. Государственная поддержка и коррупция:
- Автор предполагает, что государственная поддержка «Ельцин-центра» связана с коррупционными схемами, где бюджетные средства разворовываются «правильными» людьми.
- Упоминается «иллюзия неуязвимости» и наглость, которые порождаются такими схемами.
4. Русофобская деятельность и иноагенты:
- Центр обвиняется в переписывании советской истории, клевете и протесте против борьбы с бандеровским фашизмом.
- Упоминается Ян Рачинский, председатель «Мемориала» (признанного иноагентом), который критикует СССР и Сталина, а также получил награду в Литве за русофобскую деятельность.
- Планируемая конференция «История сталинизма» (июнь 2025) рассматривается как продолжение антироссийской повестки.
5. Бюджетное финансирование антигосударственной деятельности:
- Автор считает, что государство само финансирует структуры, подрывающие его основы, что выгодно как либералам, так и западным спецслужбам.
Вывод:
Статья Михаила Делягина представляет «Ельцин-центр» как инструмент русофобии и коррупции, который, несмотря на антироссийскую направленность, получает значительное государственное финансирование. Автор видит в этом парадокс: государство якобы поддерживает структуры, подрывающие его интересы, что объясняется коррупционными схемами и выводом активов. Планируемые мероприятия, такие как конференция «История сталинизма», рассматриваются как продолжение антироссийской пропаганды, финансируемой за счёт бюджета. Статья призывает к пересмотру такой политики, намекая на необходимость расследований и пресечения подобных практик.