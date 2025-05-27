В рамках классической, традиционной социологии общество чаще всего делится и изучается исходя из дохода, профессиональных, этнорелигиозных, территориальных и половозрастных характеристик. Основное внимание уделяется статичным срезам и количественным, измеряемым, второстепенным параметрам. В рамках такой парадигмы общество воспринимается в виде пересекающихся множеств, где индивида можно описать в виде вектора в многомерном пространстве или молекулы в газообразной среде, слабосвязанной с другими.

Такой подход в принципе исключает изучение и рассмотрение элит, как управляющего элемента, коллективной воли и субъекта этнической системы. Исследователь видит лишь совокупность индивидов, имеющих большие ресурсы, привычки и черты, не более. Даже классовое деление, с общностью интересов, сводится к уровню доходов, т.е. количественным показателям, игнорируя качественные. В рамках социологического, политологического и экономического рассмотрения, теория власти и элитология балансируют на границе обвинения в конспирологии.

В качестве аргумента неприятия особой роли и влияния элит используется невозможность измерить параметры и проверить модели традиционными научными методами, игнорируя, что данные инструменты изначально не предназначены для подобных задач. Не нужно мерить термометром электромагнитное излучение. Противоположный подход предлагает рассматривать элиты в качестве отдельного, чуждого для общества элемента, сводя многие общественные процессы к противоречию общество versus элиты, что тоже некорректно.

Современное, сложносоставное общество хорошо раскрывается через образ слоёного пирога, где количество слоёв измеряется сотнями. Одни слои пронизывают всё общество, другие только часть, они могут быть как горизонтальными, так и расположенными под углами. Границы могут быть чёткими, а могут наоборот, приводить к смешению слоёв. Элиты являются группой верхних слоёв и не более, естественной частью общества, а не его отрицанием.

Повышая свой социальный статус, индивид не идёт постоянно вверх по лестнице /-ам в небо всю жизнь, как представляется многим, не надо превращать свою жизнь в вечный забег, гонку и крысиные бега, с попытками накопить деньги, активы, связи и т.д. Подобный подход обречён на неудачу, бессмысленно решать вопрос количеством, там, где нужен качественный переход. Социальный рост происходит при переходе, взлёте индивида на другой слой, когда он становится там человеком «своего круга», получая соответствующие привилегии, права и обязанности.

Оказывается, что цели и задачи, которые раньше требовали значительных усилий, считались очень сложными и желанными, решаются сами собой, по звонку, как “своему”. После чего выясняется, что ранее желанное, о чём мечталось годами, больше и не нужно. На новом уровне уже другие ценности, методы дальнейшего роста и конкуренции. Здесь можно остановиться и задуматься, а нужно ли пытаться перемещаться дальше или просто жить по новым правилам. Пока вы остаётесь «своим человеком», соблюдая неписанные правила и законы, эта опция открыта.

Для примера, можно годами мечтать о повышении, переходе на директорскую должность, объективно считая себя единственным профессиональным, самым сильным кандидатом, но тут сверху, из министерства или какой другой головной структуры, вместо старого директора присылают нового, который имеет к происходящему отдалённое отношение. Всё просто, он «свой» для того круга, куда должен входить человек на данной должности, а вы нет. Речь не идёт о коррупции, кумовстве и т.д., просто вы за все эти годы так и остались чужаком, а этот индивид просто спросил у “своих” – нет ли для него какого-нибудь места, может просто скучно стало или нужен статус для поездок. Всё.

Требуется не только профессиональный, но и социальный, личностный рост, чтобы заранее соответствовать статусу, уровню, кругу общения. В родоплеменных обществах ситуация иная, слои практически вертикальны, а их границы непроницаемы для чужаков, какими бы профессионалами они ни были. В сословных и кастовых системах, примером может служить Британия, уровни горизонтальны, но чем выше такой расположен, тем меньше проницаемость между слоями, а попасть в верхние – задача невозможная, максимальная награда – позволить стать частью элиты ребёнку претендента, открыв для него двери в определённые учебные заведения, где учатся элитарии.

Для среднего и выше уровней населения многих западных стран слои видны по районам проживания. Существуют неявные требования к внешним формам статуса, посещению определённых мест и т.д. Пойти в более простой магазин соседнего района, где продают те же самые продукты дешевле, будет рассматриваться недостойным и странным поведением. В этом плане российское общество много менее пафосное, уровни не столь явно выражены и не универсальны, присутствует территориально-временной фактор.

Условно говоря, если вы оказались на неком общем мероприятии, месте, где нет изначально строгой иерархии – вечеринке, конференции, ложе на стадионе, баре и т.д., то все общаются свободно и примерно равны. Можно спорить, шутить, обсуждать и т.д., но ровно до тех пор, пока внутри этой ситуации / территории, выйдя за пределы, статусы возвращаются. Подобное в принципе непонятно для англосаксонского или родоплеменного общества, где между слоями высокая дистанция власти, которую не получится игнорировать даже в моменте.

И, да, построение карьеры – суть не попытка залезть по мифической лестнице в небо как можно выше, а поиск слоя, для которого индивид будет «своим», который ему комфортен и который ему не будет хотеться покидать, найдя гармонию, амбиции должны быть обоснованы…

Источник

Андрей Школьников