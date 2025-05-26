Первый на фото - Владимир Вернадский, член партии конституционных демократов с 1905 года. В состав этой партии входили промышленники, ученые, купцы, банкиры, учителя, врачи. Интеллигенция! С установлением диктатуры пролетариата кадетам хило не показалось. Пришли чекисты и за Вернадским. Но, к удивлению сокамерников, Владимира Ивановича выпустили и отпустили домой. Аналогичный случай произошёл с другим великим учёным, тоже кадетом – Николаем Бердяевым. На его допросе присутствовал лично Феликс Дзержинский. Слушал, а потом распорядился не просто освободить, а отправить домой на автомобиле ЧК. Истинно Великие учёные оказались «под прикрытием» какой-то силы, которую отождествляли Великие из большевиков. Вернадский всю жизнь вёл дневники, из которых видно его неоднозначное отношение к новой власти. Но в 1937 году он писал: «Среди интеллигенции ясно слушается и распространяется убеждение, что политика Сталина–Молотова – русская и нужна для государства. Их партийные враги – враги и русского народа…». Написано не на публику! Ещё раз подчеркиваю год: ужас, репрессии, как пишут уже давно…

Поскольку речь у нас о глобальных Проектах и архитекторах, подчеркну очень важное. Репрессии Ягоды, Ежова и так называемые сталинские – две огромных разницы. До середины тридцатых кадровая «зачистка» велась под Проект Мировой революции. Как тут не вспомнить Бронштейна-Троцкого, в открытую со своей гвардией пытавшегося бросить Россию в качестве вязанки дров для разжигания пожара мировой революции. Троцкого в отступлении от марксизма не упрекнёшь, а Сталина – можно. «Зачистка» троцкистов – была под иной Проект. Марксистский – это продолжение и развитие библейского. С той лишь разницей, что первый – идеалистический, а второй – материалистический. По КОБе суть и цель едина – мировое господство определённой группы людей. В новой Русской Концепции с именем Небополитика рассмотрены все мировые проекты, играющие на исторической арене. Самый древний из них – План Соломона. Он же «Вечное царство Израилево», «Тысячелетняя суббота Израилева». Интересно, что по субботам категорически не работают люди только одной конфессии – иудеи. Но было бы большой ошибкой считать архитекторами этого плана иудеев, тем более еврейский народ. Это племя – просто инструмент, орудие в руках неких «сверхлюдей», впервые обозначившихся в древнем Египте, закрепившихся на «Туманном Альбионе». «Офис» этих архитекторов в Лондоне, именуется «Приорат Сиона». Если оглянуться на мировую историю, увидим, что какой-то зачуханный островок, не имеющий ни больших масс людей, ни природных ресурсов стал хозяином почти всего мира. Разгадка тут в «ангелах» из мира невидимого, контакты с которыми не скрывал основатель МИ-6 Джон Ди. Он математик, философ, астролог и алхимик, советник британской королевы Елизаветы I с 1558 года. Колониальная экспансия велась «строго научно». Но этот Проект, не еврейский, не английский, а наднациональный, надгосударственный, надмирный, надчеловеческий, напоролся на Советскую Россию, СССР во главе со Сталиным. Вождь вёл многоплемённый Народ, а самого Сталина, как Архитектора и строителя, – Сам Заказчик - Всевышний. Но вернёмся к Вернадскому, основателю учения о Ноосфере. 28 ноября 1941 года он записывает: «…Мне вспомнились высказывания И.П. Павлова — помню, несколько раз он возвращался к этой теме. Он определённо считал, что самые редкие и самые сложные структуры мозга — государственных людей Божьей милостью, если так можно выразиться — прирождённых политиков. <…> Особенно ясно для меня становится это, когда в радио слышится его <Сталина> речь: зычный и неприятный кавказский акцент. И при таких предпосылках такая власть над людьми и такое впечатление на людей».

Вернадский после революции беспрепятственно выезжал в Европу, читал лекции в европейских университетах, получал там гранты, говоря по-нынешнему, и мог остаться. Но он вернулся вместе с семьей и продолжил работу в стране строящегося социализма. Однако «прикрытие» Сталина не спасало от «идеологов», которыми был пронизан государственный аппарат. В начале октября 1929 года Владимир Иванович задумал напечатать все свои материалы по теме живого вещества одним томом с названием «Живое вещество». Книгу тормознули по причине отсутствия идеологии, т. е. марксисткой базы. В 1936 году попытку учёный повторил, но результат был тот же. Ему запретили заграничные командировки. «Слаб» Великий Учёный в идеологии, знать, ненадёжен…

…3 июля 1923 г. Вернадский записал в своем дневнике: «Очень любопытен Подолинский. Он давно меня интересует. Его энергетическая постановка, не понятая Марксом и Энгельсом, во многом новая». Тут напомню, что Сергей Подолинский, русский учёный, лично знакомый с К. Марксом и Ф. Энгельсом, убеждал классиков, что двигателем прогресса будет не борьба классов, а положительная трудовая деятельность, направленная на накопление энергии для удовлетворения растущих потребностей общества.

В дневниках Вернадского есть запись «смерть Сталина может ввергнуть страну в неизвестное». И это «неизвестное» сегодня выперло во всей красе! В центре на фото Василий Якеменко, первый руководитель федерального агентства Росмолодёжь (2007–2012), основатель, лидер и комиссар молодёжных движений «Идущие вместе» и «Наши» (2000–2013). Своё кредо жизни Якеменко выдал сам, сбежав за границу. Вот некоторые цитаты его откровений. «…я никогда никакой политикой не занимался. Я занимался ухаживанием за женщинами. …Начиная движение, я был наивный люберецкий парень, который ничего в своей жизни кроме наркотиков и бандитов не видел. Ну и красивых женщин, конечно. …Когда к нам в правительство приходили ученые, я считал их примерно такими же жуликами, каким был я сам». И – про ближайшее окружение Путина: «Он мужик такой решительный, хочет что-то сделать. А когда напротив него садятся эти все ребята, полностью которые в «космосе» живут, и начинают ему давать советы один глупее другого... За что не потянешь, ничего не выходит. Потому что везде – либо Вася, такой как я сидит, который ни черта не соображает, либо который хочет всё украсть». Так вот, Подолинский, которого Вернадский ценил выше Маркса, заложил основы новой теории труда как экономической, естественно-исторической и - нравственной категории. Есть труд положительный и есть ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Милитаризация, производство роскоши – отрицательное.

Когда Ельцин в 1991 году опустил Красное Знамя и поднял над Кремлём иное, во весь рост поднялась иная парадигма управления – безнравственная. Система автоматически стала рекрутировать наверх непрофессионалов и подлецов. А Красне Знамя – не только от идеологии марксизма-ленинизма, которая исторически свою задачу блестяще выполнила. Красное Знамя – это и Знамя Сталина, Знамя Победы, Знамя Советского Народа, положившего своим примером конец мировой колониальной системе, показавшего Миру торжество своего Проекта Будущего. Это и Знамя Вернадского, своим открытием показавшего человечеству связь с миром невидимым и его роль в материальной созидательной деятельности.

…И третье лицо в моей «фотогалерее» - Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ. Он проектирует будущее, отвечает за кадровую политику. Смотрит «далеко». 14 января этого года на площадке Национального центра «Россия» объявил Конкурс социальных архитекторов. Что там? «Социальная архитектура – это новый процесс жизни общества. Он сформировался из успешных практик, применяемых в самых разных областях – волонтерстве, социальной поддержке, реализации важных для людей инициатив. Социальная архитектура – это процесс целенаправленного совершенствования структуры гражданского общества путем разработки, адаптации и внедрения передовых институтов, механизмов и практик, повышающих уровень взаимодействия между различными социальными группами, а также между населением и властью для решения задач федерального, регионального, местного и локального уровней, направленных на повышение качества жизни граждан нашей страны». А сами вы, граждане, что назовёте из «успешных практик» в РФ? Как отметил Кириенко, «сегодня Россия находится в той исторической точке, когда запросы общества, его актуальные потребности и задачи находятся на острие повестки. Поэтому социальные проекты становятся все более востребованы. Как и люди, их реализующие». Людей мы видим. Глянем на самого «инициатора». По формулировке комиссии Совета Федерации, рассмотревшей причины дефолта 1998 года, С.В.Кириенко – преступник. Вместе с Е.Т.Гайдаром, А.Б.Чубайсом. Было «тягчайшее преступление против общества и государства» (цитата из Постановления). Кириенко тогда возглавлял правительство. А сегодня уже со звездой Героя Российской Федерации! Каков его Проект? При внимательном прочтении «презентации» Конкурса увидим, что там локальные инициативы, без Генерального Проекта которые подобны переделке комнат в покосившемся на гнилом фундаменте здании. В реализации любого проекта необходимы: единый заказчик, лицензия на строительство, застройщик, архитектор проекта, архитектурный план, рабочий чертеж, генеральный подрядчик, субподрядчик, исполнитель работ; а также представитель заказчика, осуществляющий технический надзор. Лет пятнадцать уже тому назад небополитики (Девятов) опубликовали аналитическую записку «О РОЛИ ИМЕНИ В РАЗУМНОМ СУЖДЕНИИ. О МИРСКОМ И БОЖЕСТВЕННОМ». Она вошла в книгу «Небополитика. Краткий курс», которая вышла в июне 2022 года в издательстве «Интеллектуальная литература». Что там? «Лицензия», если мы говорим об устройстве «мира сего», выдается Свыше. В соответствии с Заветом, «Единым заказчиком» выступает Бог Отец, «Создатель и Вседержитель мира видимого и невидимого». Лицензия же на мировой проект иудеев в самоназвании «Вечное царство Израиля», была передана им Заказчиком через пророков (курьеров связи). План Соломона был завершен ко времени освящения Храма Соломона в 1004 году до н.э. и был составлен на перспективу в 3000 лет (то есть примерно до 2004 года н.э.)! Конечной целью этого плана является установление мирным путем господства иудеев над всеми народами. Ныне правопреемник того первого архитектора носит имя «Мировое правительство» и продолжает курировать стройку. Однако в связи с тем, что Бог (Единый заказчик) после шестого дня творения (ещё в 5500 году до н.э.) «удалился от дел и отдыхает», составленный иудеями проект так и остался без Высочайшего согласования и утверждения. В связи с отсутствием визы «Единого заказчика» разработанный иудеями рабочий чертеж строительства был переведен в разряд «тайных знаний» и дело обустройства «мира сего» стало реализовываться «под покровом секретности». Противоречий с вышесказанным нет. Центр «Приората Сиона» в Лондоне, а иудеи давно превратились в инструмент, который в итоге выбросят, а в случае неудачи будут публично бить как виновников. «Засветили» их не случайно…

По оглашению Конкурс социальных архитекторов, а по умолчанию – открытие уже в Москве филиала фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина». Старинную дворянскую усадьбу реставрировали больше десяти, ремонт за счёт госбюджета обошёлся стране в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Открылся Центр фотовыставкой «Моя бабушка – первая леди» внучки Бориса Ельцина - Марии Юмашевой, которая постоянно проживает в Лондоне. На открытие пришёл спецпредставитель главы государства по международным культурным связям, культур-сволочь из сволочей Михаил Швыдкой. Поздравления прислали Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер РФ Альфред Кох...

…Русского писателя Евгения Замятина не случайно называют инженером будущего. Он действительно инженер, ещё при царе был командирован в Англию, где строил ледоколы для России. Осенью 1917 Евгений Иванович вернулся в Россию, активно принимал участие в новой жизни новой страны, был председателем Ленинградского отделения Союза писателей. В 1920 году Замятин написал свой знаковый роман "Мы". Это антиутопия. Ведь «утопия» – слово греческое, буквально означает место, которого нет. Что увидел гениальный писатель из будущего, поработав в Англии, стране технократии, задолго до цифровизации? В двух словах действие романа разворачивается в XXXII-м веке, но удивительно напоминает век нынешний. Случилась революция, погубившая почти всё человечество. Выжившие люди построили огромный город — Единое Государство. Всеобщий Благодетель, единогласно избираемый жителями уже в сорок третий раз, деспотично управляет даже личной жизнью граждан. Люди без имен, обозначены цифровыми кодами. У них отбирают детей для разрушения эмоциональной связи между людьми. Сами же взрослые живут в стеклянных зданиях для неусыпного контроля и лишь на два часа могут скрыться за шторами ради уединения с постоянно меняющимися партнерами. И так далее… Прочитайте и увидите, что роман действительно не утопия, поскольку это «место» уже реально достраивается для нас. Пока имена и даже отчества имеем, но они уже ничего не значат. Цифровые коды, как и обещал Греф, – вот что главное! У Германа всё получается благодаря мощной поддержке бывшего мытаря, цифровика Мишустина. Электронный дневник наших детей «развивается» в цифровой «паспорт», где будет учтено всё, начиная с оценок, здоровья, заканчивая степенью послушности. Товарный знак!

… Казалось бы, Кириенко открыл нечто новое – само словосочетание «социальный архитектор» - неологизм, метафора. Но откройте архив Народного сайта «Перехват управления» и увидите, что там уже третий год присутствуют понятия «социальный следователь», «социальный доктор», даже «социальный психолог» и «социальный психиатр». И какие люди! Учёные и практики, на деле показавшие результативность, разрабатывающие теорию вывода России из тупика и её Преображения на основе достигнутого в СССР, с учётом ошибок и новейших достижений не только в науке, но и в духовной практике. Но власть их не слышит и к СМИ не подпускает. Игорь Гундаров, доктор медицинских наук и кандидат философских наук, проанализировав текст Конкурса Кириенко, пошутил, что много у нас «социальных» профессий, в том числе и мастеров макияжа. Есть такие даже в морге. Оказывается, спецы, умеющие делать покойника краше живого, по-научному десайрологи.

В интернете есть фотографии протеста против Центра паразитов в Москве. «Открывайте Ельцин Центр в аду!» - это написано на одном из плакатов. «Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждёт; Он недоступен звону злата, И мысли, и дела он знает наперёд». Это не библейский, а Русский Пророк Лермонтов.

Эдуард Наипов,

Кострома