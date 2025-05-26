Скорость развития ударных беспилотных систем поражает воображение
Скорость развития ударных беспилотных систем поражает воображение. Такой быстрой военно-промышленной революции пожалуй еще не было в истории. Два года назад мы радовались, когда поражали цель дроном на 7-10 км, нынешним летом нормальная рабочая дистанция FPV-дрона достигнет 30 км ( не разовые полеты, а средняя дистанция поражения FPV). Все это очень сильно сказывается на тактике боя, полностью ломая старые наставления и даже опыт полуторагодовалой давности становится практически бесполезен не давая полного понимания того, как же действовать в новой реальности.
Понятно, что бойцы приноравливаются к сложившимся обстоятельствам, продолжают проводить наступления, но я в данном случае имею ввиду оперативно-стратегическое планирование. С другой стороны опыт активно нарабатывается и мы уже далеко впереди любой армии мира, все остальные лишь смотрят со стороны и пока предпринимают слабые попытки правильно войти в эру 3D войны, основной признак которой-полное господство в воздухе беспилотных систем.
Наша армия и наша промышленность ( про это я уже недавно писал), наращивает применение всех видов беспилотья в геометрической прогрессии. Противник активно ноет, что наши дроны убивают его там, где раньше было спокойно, а поездка хохла по логистическим маршрутам превращается в настолько увлекательный квест, пройти который могут не только лишь все.
Нынешним летом нас помимо серьёзного увеличения дальности полета дронов, ждёт массовое применение «ждунов», которых к слову сказать много уже и сейчас. Ждун, это затаившийся на обочине, крыше здания, в кустах дрон, который наблюдает за участком местности и как только замечает цель, то взлетает и поражает её. Ждуны есть как на оптоволокне и здесь у нас безусловное преимущество, так и на радиоканалах. По сути это новое слово в инженерно-сапёрном деле, мина с глазами, решение на применение которой дает оператор и которую можно занести за пару десятков километров в тыл противника.
Разговаривал не так давно со своим близким другом, он печально сказал: вот помнишь раньше, в 22-23 годах была война? Вышли, пострелялись с хохлом из стрелкотни, а сейчас едешь за 10 км от ЛБС и сжимается очко, вдруг с обочины вспорхнёт ждун. Такие вот реалии.
@vysokygovorit
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Быстрое развитие беспилотных систем: Ударные беспилотники стремительно эволюционируют. Если два года назад поражение цели на расстоянии 7–10 км считалось успехом, то летом 2025 года средняя дальность поражения FPV-дронов достигнет 30 км.
2. Изменение тактики боя: Развитие дронов кардинально меняет подходы к боевым действиям. Старые наставления и даже опыт полуторагодичной давности становятся устаревшими, что затрудняет оперативно-стратегическое планирование.
3. Адаптация бойцов: Несмотря на изменения, бойцы приспосабливаются к новым условиям, продолжая наступательные операции, но планирование на стратегическом уровне остается сложной задачей.
4. Лидерство в применении дронов: Российская армия и промышленность значительно опережают другие страны в разработке и применении беспилотных систем, которые используются в геометрической прогрессии.
5. Проблемы противника: Противник испытывает трудности из-за активности российских дронов, которые угрожают даже в ранее безопасных зонах, превращая логистические маршруты в опасные операции.
6. Появление «ждунов»: Летом 2025 года ожидается массовое использование дронов-«ждунов» — скрытых устройств, которые наблюдают за местностью и атакуют при обнаружении цели. Они работают как на оптоволокне (где у России преимущество), так и на радиоканалах.
7. Новое слово в военном деле: «Ждуны» сравниваются с минами с глазами, которые может запускать оператор на расстоянии десятков километров в тыл противника, переосмысливая инженерно-сапёрное дело.
8. Изменение восприятия войны: По словам автора, война изменилась: если раньше бои велись на линии соприкосновения, то теперь даже на расстоянии 10 км от линии боевого соприкосновения (ЛБС) существует угроза атаки дронов-«ждунов».
Вывод:
Статья подчеркивает революционные изменения в военном деле, вызванные стремительным развитием ударных беспилотных систем, особенно в российской армии. Увеличение дальности действия дронов, появление новых тактик, таких как использование «ждунов», и адаптация к новым условиям боя создают значительное преимущество, одновременно усложняя оперативно-стратегическое планирование. Эти изменения не только перестраивают тактику ведения войны, но и делают тыловые зоны противника уязвимыми, кардинально меняя восприятие современных боевых действий. Россия, по мнению автора, лидирует в этой «эре 3D войны», где беспилотники доминируют в воздухе, оставляя другие армии в роли наблюдателей.