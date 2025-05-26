Скорость развития ударных беспилотных систем поражает воображение. Такой быстрой военно-промышленной революции пожалуй еще не было в истории. Два года назад мы радовались, когда поражали цель дроном на 7-10 км, нынешним летом нормальная рабочая дистанция FPV-дрона достигнет 30 км ( не разовые полеты, а средняя дистанция поражения FPV). Все это очень сильно сказывается на тактике боя, полностью ломая старые наставления и даже опыт полуторагодовалой давности становится практически бесполезен не давая полного понимания того, как же действовать в новой реальности.

Понятно, что бойцы приноравливаются к сложившимся обстоятельствам, продолжают проводить наступления, но я в данном случае имею ввиду оперативно-стратегическое планирование. С другой стороны опыт активно нарабатывается и мы уже далеко впереди любой армии мира, все остальные лишь смотрят со стороны и пока предпринимают слабые попытки правильно войти в эру 3D войны, основной признак которой-полное господство в воздухе беспилотных систем.

Наша армия и наша промышленность ( про это я уже недавно писал), наращивает применение всех видов беспилотья в геометрической прогрессии. Противник активно ноет, что наши дроны убивают его там, где раньше было спокойно, а поездка хохла по логистическим маршрутам превращается в настолько увлекательный квест, пройти который могут не только лишь все.

Нынешним летом нас помимо серьёзного увеличения дальности полета дронов, ждёт массовое применение «ждунов», которых к слову сказать много уже и сейчас. Ждун, это затаившийся на обочине, крыше здания, в кустах дрон, который наблюдает за участком местности и как только замечает цель, то взлетает и поражает её. Ждуны есть как на оптоволокне и здесь у нас безусловное преимущество, так и на радиоканалах. По сути это новое слово в инженерно-сапёрном деле, мина с глазами, решение на применение которой дает оператор и которую можно занести за пару десятков километров в тыл противника.

Разговаривал не так давно со своим близким другом, он печально сказал: вот помнишь раньше, в 22-23 годах была война? Вышли, пострелялись с хохлом из стрелкотни, а сейчас едешь за 10 км от ЛБС и сжимается очко, вдруг с обочины вспорхнёт ждун. Такие вот реалии.

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