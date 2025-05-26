В последние годы по настоящему взрывную популярность приобрела профессия курьера. В пандемию, а да и после на фоне развития торговых интернет-площадок численность занятых в сфере доставки и почтовой связи увеличилась с 2019 года на 30%. На этом фоне заговоры о труде курьеров всё больше переходили в область мистификаций, обрастая мифами и легендами. “Зарплата курьера в Москве достигла двухсот, трёхсот, пятисот тысяч рублей. Люди бросают заводы и уходят в доставку, а курьеры получают больше айтишников” – такими заголовками пестрят СМИ, создавая привлекательный образ профессии и завлекая туда новых работников. А для молодых людей это и вовсе ломает картину мира. Зачем учиться, если жёлтый короб за плечами даст больше, чем учёная степень?

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0:00:00 Мифические зарплаты курьеров

00:03:26 Курьеров – на заводы

00:10:36 Сколько на самом деле получают курьеры

00:15:08 Монополизация рынка доставки

00:17:36 Комментарии курьеров

00:23:16 Психологическое и физическое истощение

00:24:13 Забастовка курьеров Самоката

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