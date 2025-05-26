Курьеры: рабочая аристократия XXI века // Олег Комолов. Простые числа
В последние годы по настоящему взрывную популярность приобрела профессия курьера. В пандемию, а да и после на фоне развития торговых интернет-площадок численность занятых в сфере доставки и почтовой связи увеличилась с 2019 года на 30%. На этом фоне заговоры о труде курьеров всё больше переходили в область мистификаций, обрастая мифами и легендами. “Зарплата курьера в Москве достигла двухсот, трёхсот, пятисот тысяч рублей. Люди бросают заводы и уходят в доставку, а курьеры получают больше айтишников” – такими заголовками пестрят СМИ, создавая привлекательный образ профессии и завлекая туда новых работников. А для молодых людей это и вовсе ломает картину мира. Зачем учиться, если жёлтый короб за плечами даст больше, чем учёная степень?
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0:00:00 Мифические зарплаты курьеров
00:03:26 Курьеров – на заводы
00:10:36 Сколько на самом деле получают курьеры
00:15:08 Монополизация рынка доставки
00:17:36 Комментарии курьеров
00:23:16 Психологическое и физическое истощение
00:24:13 Забастовка курьеров Самоката
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Рост популярности профессии курьера:
- В последние годы, особенно в период пандемии, спрос на курьеров резко возрос из-за развития интернет-торговли.
- Численность занятых в курьерской деятельности увеличилась на 30% с 2019 года.
2. Мифы о высоких зарплатах:
- СМИ создают образ курьера как высокооплачиваемой профессии (200–500 тыс. руб. в Москве), что привлекает новых работников, особенно молодёжь.
- Реальные доходы курьеров ниже: в среднем 300 руб./час, около 48 тыс. руб. за 160 часов в месяц. Для дохода свыше 150 тыс. руб. требуется изнурительный труд (15 часов в день без выходных).
3. Социальная реклама и восприятие профессии:
- Реклама Delivery Club в 2019 году подчёркивала личные истории курьеров (бывшие офицеры, журналисты, политологи), но вызвала вопросы о деградации экономики, где квалифицированные специалисты вынуждены работать курьерами.
- Профессия курьера имеет социальную значимость, особенно в пандемию, но её образ мистифицирован как привилегированная.
4. Кадровый дефицит и обвинения в адрес курьеров:
- Минпромторг и крупный бизнес обвиняют сервисы доставки в "перетягивании" трудовых ресурсов (1,5 млн курьеров) из производственных секторов.
- Олигархи и чиновники призывают ограничить доставку, чтобы направить работников на заводы, игнорируя низкую производительность труда и роботизацию в промышленности (19 роботов на 10 тыс. работников против 170 в мире).
5. Условия труда курьеров:
- Курьеры работают без трудовых договоров, с самозанятостью или договорами гражданско-правового характера, что лишает их соцгарантий (отпуск, больничный, декрет).
- Высокая интенсивность труда: переработки (до 15–16 часов в день), физическое и психологическое истощение, риски травм и нападений.
- Дополнительные расходы: обслуживание транспорта (велосипеды, самокаты), покупка формы, что не компенсируется работодателями.
- В регионах зарплаты ниже (например, 47 тыс. руб. в Калуге, 60 тыс. руб. в Чебоксарах при 12-часовом графике без выходных).
6. Монополизация рынка доставки:
- Слияние Delivery Club и Яндекс Еды привело к доминированию Яндекса (75% рынка, оборот 650 млрд руб. в 2022 году).
- Монополизация усилила эксплуатацию: снижение ставок (с 35 до 25 руб. за заказ), штрафы, блокировки аккаунтов, отсутствие соцзащиты.
7. Борьба за права курьеров:
- Профсоюз "Курьер" разоблачает мифы о зарплатах и организует забастовки (например, в Чебоксарах в 2025 году из-за снижения оплаты).
- Успехи профсоюза: введение страховки жизни и здоровья (после забастовок 2021 года), отмена штрафов в 2025 году.
- Проблемы со страховкой: компенсируются только серьёзные травмы, материальный ущерб (например, поломка велосипеда) не покрывается.
8. Социально-экономический контекст:
- Низкий уровень участия в рабочей силе (62%) и падение среди молодёжи (с 56% до 53%) из-за непривлекательных условий труда в промышленности.
- Российский капитализм ориентирован на дешёвую рабочую силу, а не на повышение производительности, что усиливает кадровый дефицит.
9. Опасности и трагедии:
- Курьеры сталкиваются с рисками: нападения, травмы, переутомление. Примеры: смерть курьера в 2019 году от сердечного приступа после 10-часовой смены и гибель в 2024 году в ТЦ "Мозаика".
- Система распределения заказов вынуждает нарушать ПДД, что увеличивает риски.
10. Роль солидарности:
- Коллективные действия и профсоюзы — ключевые инструменты защиты прав курьеров.
- Проект "Антиджоб" помогает работникам делиться опытом и выявлять недобросовестных работодателей.
Вывод:Профессия курьера в России окружена мифами о высоких доходах и лёгкой работе, которые активно поддерживаются СМИ и агрегаторами для привлечения рабочей силы. Однако реальность такова: курьеры работают в условиях высокой эксплуатации, без социальных гарантий, с низкими реальными доходами и значительными физическими и психологическими нагрузками. Монополизация рынка доставки (в первую очередь Яндексом) усиливает давление на работников, снижая ставки и ухудшая условия труда. Обвинения в адрес курьеров как "причины" кадрового дефицита в промышленности несправедливы и игнорируют системные проблемы российской экономики: низкую производительность труда, слабую роботизацию и нежелание бизнеса инвестировать в улучшение условий. Профсоюзы и коллективные действия курьеров демонстрируют потенциал для борьбы за свои права, но без системных изменений в экономике и трудовом законодательстве их положение останется уязвимым. Солидарность и организованная борьба — единственный путь для улучшения условий труда в этой отрасли.