Боливар двоих не снесёт
Слово Михаилу Шолохову: «По-разному понимаем чувство товарищества мы и капиталисты. Живой иллюстрацией этому служит рассказ американского писателя О. Генри "Дороги, которые мы выбираем". Сюжет рассказа несложен: три бандита грабят почтовый вагон американского экспресса. Одного из них проводник вагона убивает, двое с награбленными долларами спасаются бегством. В пути у одного из оставшихся в живых падает лошадь, сломавшая во время бешеной скачки переднюю ногу. На двух всадников остаётся одна лошадь по кличке "Боливар". Эта сильная лошадь могла бы увезти на себе двоих, но владелец её, с примечательным прозвищем Акула Додсон, решает по-своему: "Боливар двоих не снесёт", — спокойно говорит он и столь же спокойно разряжает в товарища револьвер.
Разбогатев на награбленном, Акула Додсон становится почтенным буржуа и открывает маклерскую контору. Когда его другу, тоже финансовому воротиле, в результате какой-то аферы грозит крах, Додсон так же спокойно, как некогда устукал друга, разоряет и этого приятеля, повторяя уже знакомую нам фразу: "Боливар двоих не снесёт".
Вот он, волчий закон бандитского, то есть капиталистического товарищества.
Впрочем, в нашем понимании это ведь одно и то же: тут никак не проведёшь разграничительной линии и не поймёшь, где кончается бандитизм и начинается капитализм. И бандитское и капиталистическое товарищество — попросту два сиамских близнеца, достаточно отвратительных по внешности и нутру для здорового человеческого общества».
Комментарий редакции
1. Различие в понимании товарищества: Михаил Шолохов противопоставляет социалистическое и капиталистическое понимание товарищества, используя рассказ О. Генри «Дороги, которые мы выбираем» как пример.
2. Сюжет рассказа О. Генри: Три бандита грабят почтовый вагон, один погибает, двое убегают с добычей. У одного из них, Акулы Додсона, ломается лошадь, и он убивает своего напарника, заявляя: «Боливар двоих не снесёт».
3. Трансформация Акулы Додсона: Разбогатев на награбленном, Додсон становится буржуа и открывает маклерскую контору. Он продолжает следовать своему принципу, разоряя друга-афериста с той же фразой: «Боливар двоих не снесёт».
4. Критика капитализма: Шолохов называет капиталистическое товарищество «волчьим законом», приравнивая его к бандитизму. Он считает, что между бандитизмом и капитализмом нет чёткой границы.
5. Моральная оценка: Капиталистическое и бандитское товарищество представляются как «сиамские близнецы», неприемлемые для здорового общества из-за их аморальности и жестокости.
Вывод:
Шолохов использует рассказ О. Генри как аллегорию для критики капиталистической морали, где эгоизм и предательство доминируют над товариществом. Через образ Акулы Додсона он показывает, как капитализм и бандитизм связаны общим принципом личной выгоды, жертвуя человеческими отношениями. Автор подчёркивает аморальность такого мировоззрения, противопоставляя его социалистическим ценностям, основанным на взаимопомощи и солидарности.