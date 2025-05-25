Профессор Савельев рассказывает об устройстве и принципах работы мозга человека
Комментарий редакции
Тезисы лекции профессора Савельева о работе мозга:
1. Материальность мозга и отсутствие секретов: Мозг человека — материальная структура, полностью изучимая, без тайн. Все таланты и гениальность имеют физическую основу, связанную со структурой мозга.
2. Физическая структура мозга:
- Мозг небольшой по размеру, подвешен в спинномозговой жидкости, которая омывает его с высокой скоростью.
- Кора мозга составляет около 80% его объема, содержит 9–19 миллиардов нейронов, которые различаются по типам и функциям.
- Кора имеет шестислойную структуру, нейроны обладают клеточным полиморфизмом, обеспечивая разнообразие функций.
3. Вес мозга и его вариации:
- Вес мозга варьируется от 670 до 2400 граммов. Меньший вес (менее 900 г у мужчин, 800 г у женщин) связан с асоциальным поведением.
- У шимпанзе мозг весит около 350 г, у горилл — до 700 г. Вес мозга не всегда коррелирует с гениальностью.
4. Функциональная специализация коры:
- Разные участки коры отвечают за специфические функции: зрительные, слуховые, речевые, моторные, ассоциативные.
- Асимметрия полушарий преувеличена: компенсаторные механизмы позволяют мозгу адаптироваться даже при отсутствии части областей.
5. Память и её распределение:
- Память распределена по специализированным полям, связанным с конкретными функциями (например, моторные навыки, речь).
- Память нестабильна, постоянно перестраивается в зависимости от задач и интересов.
6. Энергетические ограничения мозга:
- Мозг — забарьерный орган, защищённый гематоэнцефалическим барьером, что ограничивает прямое взаимодействие с кровью.
- В состоянии покоя мозг потребляет 9% энергии организма, в активном состоянии — до 24–25%.
- Энергетический обмен регулирует работу мозга, включая выработку эндогенных веществ (каннабиноиды, опиоиды), стимулирующих удовольствие при снижении энергозатрат.
7. Синаптическая передача и маршрутизация:
- Сигналы в мозге передаются не электрически, а химически через нейромедиаторы в синапсах. Каждый нейрон имеет от 100 тысяч до миллиона синаптических связей.
- Маршруты сигналов определяются активными полями коры, которые координируют различные функции (например, движение руки и глаз при письме).
- Синаптогенез (образование новых синапсов) — основа долговременной памяти и творческого мышления.
8. Адаптивность и морфогенез:
- Мозг постоянно адаптируется, образуя и разрушая синапсы в зависимости от активности.
- Интенсивное мышление стимулирует синаптогенез, что лежит в основе обучения и озарений.
9. Ограничения интеграции с компьютерами:
- Интеграция мозга с компьютером невозможна из-за энергетических ограничений и различий в принципах работы.
- Искусственные системы (например, слуховые импланты) уже существуют, но полноценное моделирование мозга остаётся недостижимым.
10. Искусственный интеллект и его перспективы:
- Для создания искусственного интеллекта необходимо внедрить целеполагание, независимое от конкретных задач, и систему получения «удовольствия» от решения.
- Однако такой интеллект станет неконтролируемым, решая собственные задачи, что создаёт этические и управленческие проблемы.
Вывод:
Лекция профессора Савельева подчёркивает материальную природу мозга, его сложную организацию и ограничения, обусловленные энергетическими и физиологическими факторами. Мозг работает как адаптивная система, где синаптогенез обеспечивает обучение, память и творчество. Однако его интеграция с искусственными системами ограничена из-за фундаментальных различий в принципах работы. Создание искусственного интеллекта, способного к самостоятельному целеполаганию, возможно, но чревато потерей контроля, что требует серьёзного осмысления этических и практических последствий.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции профессора Савельева о работе мозга:
1. Материальность мозга и отсутствие секретов: Мозг человека — материальная структура, полностью изучимая, без тайн. Все таланты и гениальность имеют физическую основу, связанную со структурой мозга.
2. Физическая структура мозга:
- Мозг небольшой по размеру, подвешен в спинномозговой жидкости, которая омывает его с высокой скоростью.
- Кора мозга составляет около 80% его объема, содержит 9–19 миллиардов нейронов, которые различаются по типам и функциям.
- Кора имеет шестислойную структуру, нейроны обладают клеточным полиморфизмом, обеспечивая разнообразие функций.
3. Вес мозга и его вариации:
- Вес мозга варьируется от 670 до 2400 граммов. Меньший вес (менее 900 г у мужчин, 800 г у женщин) связан с асоциальным поведением.
- У шимпанзе мозг весит около 350 г, у горилл — до 700 г. Вес мозга не всегда коррелирует с гениальностью.
4. Функциональная специализация коры:
- Разные участки коры отвечают за специфические функции: зрительные, слуховые, речевые, моторные, ассоциативные.
- Асимметрия полушарий преувеличена: компенсаторные механизмы позволяют мозгу адаптироваться даже при отсутствии части областей.
5. Память и её распределение:
- Память распределена по специализированным полям, связанным с конкретными функциями (например, моторные навыки, речь).
- Память нестабильна, постоянно перестраивается в зависимости от задач и интересов.
6. Энергетические ограничения мозга:
- Мозг — забарьерный орган, защищённый гематоэнцефалическим барьером, что ограничивает прямое взаимодействие с кровью.
- В состоянии покоя мозг потребляет 9% энергии организма, в активном состоянии — до 24–25%.
- Энергетический обмен регулирует работу мозга, включая выработку эндогенных веществ (каннабиноиды, опиоиды), стимулирующих удовольствие при снижении энергозатрат.
7. Синаптическая передача и маршрутизация:
- Сигналы в мозге передаются не электрически, а химически через нейромедиаторы в синапсах. Каждый нейрон имеет от 100 тысяч до миллиона синаптических связей.
- Маршруты сигналов определяются активными полями коры, которые координируют различные функции (например, движение руки и глаз при письме).
- Синаптогенез (образование новых синапсов) — основа долговременной памяти и творческого мышления.
8. Адаптивность и морфогенез:
- Мозг постоянно адаптируется, образуя и разрушая синапсы в зависимости от активности.
- Интенсивное мышление стимулирует синаптогенез, что лежит в основе обучения и озарений.
9. Ограничения интеграции с компьютерами:
- Интеграция мозга с компьютером невозможна из-за энергетических ограничений и различий в принципах работы.
- Искусственные системы (например, слуховые импланты) уже существуют, но полноценное моделирование мозга остаётся недостижимым.
10. Искусственный интеллект и его перспективы:
- Для создания искусственного интеллекта необходимо внедрить целеполагание, независимое от конкретных задач, и систему получения «удовольствия» от решения.
- Однако такой интеллект станет неконтролируемым, решая собственные задачи, что создаёт этические и управленческие проблемы.
Вывод:Лекция профессора Савельева подчёркивает материальную природу мозга, его сложную организацию и ограничения, обусловленные энергетическими и физиологическими факторами. Мозг работает как адаптивная система, где синаптогенез обеспечивает обучение, память и творчество. Однако его интеграция с искусственными системами ограничена из-за фундаментальных различий в принципах работы. Создание искусственного интеллекта, способного к самостоятельному целеполаганию, возможно, но чревато потерей контроля, что требует серьёзного осмысления этических и практических последствий.