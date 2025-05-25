Кружок диалектики (2024–2025). 12. «Химизм». М. В. Попов.
20 мая 2025 года прошло 12-е последнее в 2024-2025 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме Химизм. Следующее занятие 14 октября.
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Значение диалектики:
- Диалектика Гегеля, по словам Ленина, необходима для противостояния реакции и лжи. Она должна использоваться как метод в борьбе за общественный прогресс, опираясь на историю, естествознание и общественное развитие.
2. Организация кружка:
- Занятие является последним в учебном году 2024–2025. Следующее занятие запланировано на 14 октября 2025 года.
- Цель кружка — изучение «Науки логики» Гегеля и её материалистическое истолкование. Участники получают книгу для изучения, чтобы избежать проблем с доступом к материалам.
- Важная задача — документировать обсуждения, чтобы фиксировать категории и ссылки на «Науку логики» Гегеля.
3. Тема занятия — химизм:
- Химизм рассматривается как категория, следующая за механизмом, в структуре «Науки логики» Гегеля (механизм → химизм → жизнь).
- В отличие от механизма, где соединение частей внешнее и безразличное, химизм предполагает взаимодействие определённых пар элементов, обладающих сродством (например, натрий и вода, железо и кислород).
- Химизм основывается на избирательном взаимодействии элементов, что требует научного исследования (например, работы Менделеева по периодической системе).
4. Механизм vs Химизм:
- Механизм — это внешнее соединение частей, где движение передаётся от одной части к другой (например, шестерёнки в часах). Без внешнего воздействия механизм неподвижен.
- Химизм предполагает внутреннее сродство элементов, которые взаимодействуют не случайно, а в определённых пропорциях (например, Fe₂O₃ или Fe₃O₄).
- Механизм ассоциируется с простыми, «тупыми» системами, тогда как химизм сложнее и ближе к жизни.
5. Примеры из химии:
- Натрий в керосине безопасен, но при контакте с водой вступает в бурную реакцию. Поваренная соль (NaCl) — пример химического соединения, где опасные элементы (натрий и хлор) образуют безопасное вещество.
- Ржавчина (оксиды железа) иллюстрирует химическое сродство железа и кислорода в природе.
6. Критика механистического подхода:
- Современные попытки «совершенствовать хозяйственный механизм» критикуются как упрощённые и неэффективные. Хозяйство — сложная система, включающая производственные отношения, а не просто механическое соединение частей.
- Пример: провал в производстве гражданских самолётов в России из-за зависимости от западных комплектующих и отсутствия собственной системы производства.
7. Химизм как переход к жизни:
- Химизм занимает промежуточное положение между механизмом и жизнью. Сложные химические соединения (например, белки) приближают к жизни.
- Жизнь определяется как способ существования белковых тел, которые зависят от внешних источников (например, еды). Растения синтезируют белки с помощью солнечного света, в отличие от животных.
- Гегель рассматривает химизм как шаг к жизни, но его данные устарели. Современная наука подтверждает усложнение молекул как путь к возникновению жизни.
8. Субъективность и жизнь:
- Жизнь — более сложное понятие, чем механизм и химизм. Только после её изучения можно говорить о субъективности, так как субъект (человек) — венец развития жизни.
- Вопрос о возникновении жизни остаётся открытым, но химизм создаёт основу для её понимания через усложнение молекул.
9. Практические выводы:
- Участникам кружка рекомендовано самостоятельно изучить «Науку логики» Гегеля до следующего занятия (14 октября 2025 года).
- Изучение диалектики требует тихой, вдумчивой работы, а обсуждения в кружке помогают систематизировать знания.
Вывод:Лекция посвящена анализу категории «химизм» в диалектике Гегеля, которая рассматривается как переход от механизма к жизни. В отличие от механизма, основанного на внешнем соединении безразличных частей, химизм предполагает избирательное взаимодействие элементов с внутренним сродством, что делает его более сложной категорией. Химизм иллюстрируется примерами из химии (натрий, ржавчина, поваренная соль) и подчёркивает важность научного исследования для понимания взаимодействий. Лектор критикует механистический подход к сложным системам, таким как хозяйство, и подчёркивает, что химизм создаёт основу для понимания жизни как способа существования белковых тел.