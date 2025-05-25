В этом видео Вардан Багдасарян обсуждает признание геноцида советского народа, который был официально признан на правовом уровне в России. Встреча посвящена важным историческим вопросам, включая феномен геноцида, переговоры с врагом и цивилизационные фобии. Также рассматриваются примеры исторических геноцидов и последствия для народов СССР, а также политические и социокультурные аспекты, связанные с геноцидом.

Книга "Иллюзия восприятия. Почему мир это наши ожидания. Джереми Кокс":

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00:00 Введение и тема встречи

00:55 Обсуждение феномена геноцида

01:52 Переговоры с врагом

03:37 Архетип Запада

06:23 Цивилизация Фауста

08:13 Цивилизация Кроноса

10:06 Исторические примеры геноцида

12:51 Цивилизационные фобии

15:37 Образ двойника

16:35 Дальние цивилизационные рубежи

17:29 Геноцид алавитов и цивилизационные рубежи

18:25 Истоки цивилизационного геноцида

20:18 Немецкие и французские планы оккупации

25:46 Отношение европейских мыслителей к России

30:28 Иллюзия восприятия и расовый аспект

32:18 Образ Европы как сада

33:15 Свобода, экономическая перспектива и социальная сплочённость

34:10 Демократия в Америке

36:01 Геноцид советского народа

37:53 Правовой и социологический аспекты геноцида

42:30 Демографический аспект и жертвы Второй мировой войны

45:13 Генералитет и война на уничтожение

48:01 Славянская проблема

48:53 Приказ о военной подсудности

50:46 Голодомор на оккупированных территориях

52:35 Трагедия Ленинграда

55:19 Цивилизационный геноцид

59:01 Отношение нацистов к Прибалтике и Украине

01:01:45 Азиатизация России

01:02:41 Монголофобия и её корни

01:03:38 Образ монголов и его восприятие

01:04:33 Гиммлер и его взгляды на Россию

01:06:27 Розенберг и его тактика

01:08:17 Демографические последствия войны

01:10:09 Нацизм и его наследие

01:12:53 Геноцид и атомная бомба

01:14:43 Культурная антропология и её влияние

01:16:36 Мировое господство и Россия

01:17:33 Цивилизационные вызовы и маркеры схизматиков

01:18:28 Политика Трампа и Рейгана

01:19:22 Ричард Пайпс и геноцид

01:21:12 Политические деятели и геноцид

01:23:08 Отношение к России в мире

01:24:59 Переговоры с Черчиллем и Сталин

01:27:46 Заключение

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