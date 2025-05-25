Геноцид советского народа и цивилизационные вызовы: История и современность | Вардан Багдасарян
В этом видео Вардан Багдасарян обсуждает признание геноцида советского народа, который был официально признан на правовом уровне в России. Встреча посвящена важным историческим вопросам, включая феномен геноцида, переговоры с врагом и цивилизационные фобии. Также рассматриваются примеры исторических геноцидов и последствия для народов СССР, а также политические и социокультурные аспекты, связанные с геноцидом.
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00:00 Введение и тема встречи
00:55 Обсуждение феномена геноцида
01:52 Переговоры с врагом
03:37 Архетип Запада
06:23 Цивилизация Фауста
08:13 Цивилизация Кроноса
10:06 Исторические примеры геноцида
12:51 Цивилизационные фобии
15:37 Образ двойника
16:35 Дальние цивилизационные рубежи
17:29 Геноцид алавитов и цивилизационные рубежи
18:25 Истоки цивилизационного геноцида
20:18 Немецкие и французские планы оккупации
25:46 Отношение европейских мыслителей к России
30:28 Иллюзия восприятия и расовый аспект
32:18 Образ Европы как сада
33:15 Свобода, экономическая перспектива и социальная сплочённость
34:10 Демократия в Америке
36:01 Геноцид советского народа
37:53 Правовой и социологический аспекты геноцида
42:30 Демографический аспект и жертвы Второй мировой войны
45:13 Генералитет и война на уничтожение
48:01 Славянская проблема
48:53 Приказ о военной подсудности
50:46 Голодомор на оккупированных территориях
52:35 Трагедия Ленинграда
55:19 Цивилизационный геноцид
59:01 Отношение нацистов к Прибалтике и Украине
01:01:45 Азиатизация России
01:02:41 Монголофобия и её корни
01:03:38 Образ монголов и его восприятие
01:04:33 Гиммлер и его взгляды на Россию
01:06:27 Розенберг и его тактика
01:08:17 Демографические последствия войны
01:10:09 Нацизм и его наследие
01:12:53 Геноцид и атомная бомба
01:14:43 Культурная антропология и её влияние
01:16:36 Мировое господство и Россия
01:17:33 Цивилизационные вызовы и маркеры схизматиков
01:18:28 Политика Трампа и Рейгана
01:19:22 Ричард Пайпс и геноцид
01:21:12 Политические деятели и геноцид
01:23:08 Отношение к России в мире
01:24:59 Переговоры с Черчиллем и Сталин
01:27:46 Заключение
#геноцид #советскийнарод #глобальныеконфликты #история #ВтораяМироваяВойна #цивилизации #Рейган #Трамп #Россия #Запад #славяне #Голодомор #Ленинград #нацизм #глобальноегосподство #планокикупции
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Признание геноцида советского народа:
- В 2025 году в России на правовом уровне признан геноцид советского народа, что стало важным шагом после долгих дискуссий. Это закреплено федеральным законом, подписанным президентом Путиным.
- Геноцид рассматривается не только как последствия Великой Отечественной войны, но и как цивилизационный вызов, связанный с историческими и культурными процессами.
2. Цивилизационный конфликт и культурный код Запада:
- Запад обвиняется в порождении нацизма и неонацизма, что связано с его культурным кодом, символически выраженным в образе Кроноса (Сатурна), пожирающего своих детей, и Фауста, продавшего душу дьяволу ради могущества.
- Западная цивилизация, по Шпенглеру, определяется как «фаустовская», основанная на стремлении к господству, что приводит к расчеловечиванию и цивилизации смерти.
3. Исторические корни геноцида:
- Геноцидные практики Запада прослеживаются с XVI века (планы оккупации Руси, высказывания Генриха Штадена, Герцога Сюли, английские проекты колонизации России).
- В эпоху Просвещения (XVII–XVIII века) европейские мыслители (Лейбниц, Вольтер, Руссо) формировали образ России как варварской, недоцивилизованной, что оправдывало агрессию против неё.
- В XIX–XX веках эта идеология трансформировалась в расовую теорию, где русские воспринимались как «камуфлированные варвары» — белые, но якобы азиатские по духу, что делало их особенно опасными для Запада.
4. Геноцид советского народа в Великой Отечественной войне:
- Нацистская политика была направлена на уничтожение советского народа как цивилизационной общности, включая славян, евреев и другие народы СССР, воспринимаемые как «азиаты» и «недочеловеки».
- Планы нацистов включали: физическое уничтожение, создание невыносимых условий жизни (голодомор, особенно в Ленинграде), депортацию, сокращение рождаемости и ассимиляцию.
- Демографические потери СССР составили 26,6 млн человек, из них 18 млн — мирное население, что свидетельствует о геноцидном характере войны.
5. Цивилизационные фобии Запада:
- Россия воспринимается Западом как угроза из-за её способности побеждать и уничтожать западную гегемонию, а также из-за альтернативной модели развития (солидарность вместо конкуренции).
- Фобии Запада основаны на страхе, зависти и восприятии России как «двойника» (белые, но иные христиане), что усиливает ксенофобию и ненависть.
6. Современные параллели:
- Современные проявления геноцидной идеологии прослеживаются в антироссийских настроениях на Западе, в поддержке неонацистских движений (например, на Украине и в Прибалтике).
- Высказывания современных западных политиков (Ж. Боррель, М. Немцова, Л. Валенса) и историков (Р. Пайпс) воспроизводят идею сокращения российского населения или его подчинения для обеспечения западного господства.
7. Переговоры с врагом:
- Лектор подчёркивает опасность переговоров с «Людоедом» (Западом), который преследует цель уничтожения России. Пример Черчилля, хвалившего Сталина в 1945 году, но вскоре объявившего холодную войну, иллюстрирует тактическую игру Запада.
8. Победа и память:
- Победа в Великой Отечественной войне рассматривается как спасение человечества, а не только как геополитический успех. Через жертвы (27 млн погибших) была достигнута победа над смертью, что соответствует христианской концепции «смертью смерть поправ».
- Признание геноцида необходимо для исторической памяти, но акцент должен быть на победе, а не только на жертвах.
Вывод:
Лекция Вардана Багдасаряна посвящена анализу геноцида советского народа как цивилизационного феномена, коренящегося в многовековом противостоянии России и Запада. Геноцид рассматривается не только как историческое событие Великой Отечественной войны, но и как часть системной политики Запада, направленной на устранение России как препятствия к мировому господству. Эта политика опирается на культурный код Запада («фаустовская цивилизация», «Кронос»), который оправдывает геноцидные практики через восприятие России как варварской и азиатской. Исторические примеры (XVI–XX века) и современные параллели (антироссийская риторика) подтверждают воспроизводство этой идеологии. Признание геноцида советского народа в 2025 году — важный шаг для сохранения исторической памяти, но акцент должен быть на победе, которая спасла человечество, а не только на жертвах. Лектор предостерегает от доверия к Западу, подчёркивая необходимость осознания его враждебных намерений, скрывающихся за тактическими манёврами, такими как похвалы или переговоры.