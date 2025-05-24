“Троцкизм против России, или Перманентный глобализм”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Аврора на линии
Эфир на Радио АВРОРА от 22 мая 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
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Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель
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Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Отсутствие единого понимания троцкизма:
- Нет серьёзных работ по истории и методологии троцкизма, только статьи с субъективными интерпретациями.
- Некоторые авторы считают, что троцкизм зародился до Троцкого, но его имя стало ассоциироваться с этим течением.
- Троцкизм характеризуют как беспринципное движение, ревизионизм марксизма, антимарксистское по своей сути.
2. Исторические корни троцкизма:
- Троцкизм как течение оформился в 1923 году в ходе «литературной дискуссии», начатой Троцким в работе «Уроки Октября».
- Троцкий критиковал Каменева и Зиновьева, видя в последнем главного конкурента, а не Сталина на раннем этапе.
- Основной объект критики Троцкого — соглашательские элементы в Германской компартии 1923 года и их параллель с позицией Каменева и Зиновьева в 1917 году.
3. Теория перманентной революции:
- Ключевая идея Троцкого: социализм невозможен в одной стране, он должен охватить весь мир.
- Пролетариат должен выполнять двойную роль: проводить буржуазно-демократические преобразования и строить социалистические отношения.
- Буржуазия в эпоху империализма утратила прогрессивный характер, а пролетариат стал главным двигателем революции.
4. Конфликт со Сталиным:
- Троцкий выступал против сталинской идеи построения социализма в одной стране, что привело к их непримиримому конфликту.
- В 1930-е годы Троцкий обвинял Сталина в создании «казарменного социализма» и партийно-бюрократической диктатуры.
- Троцкизм стал восприниматься как враг СССР, особенно после действий троцкистов в Испании и их связей с нацистами во время Второй мировой войны.
5. Эволюция троцкизма:
- После смерти Троцкого возникло до 20 различных течений троцкизма, особенно в Европе и Латинской Америке.
- Троцкизм часто рассматривается как мелкобуржуазное движение, обслуживающее интересы крупного капитала и дискредитирующее левое движение.
6. Современное левое движение и троцкизм:
- Современные левые партии (социалистические и социал-демократические) в Европе утратили марксистскую основу, сосредоточившись на «зелёной» и ЛГБТ-повестке.
- Эти партии поддерживают интересы крупного капитала, а не пролетариата, что связывается с влиянием троцкизма.
- Еврокоммунизм и хрущёвизм рассматриваются как продолжение троцкизма, направленное против сталинского наследия.
7. Еврокоммунизм и его последствия:
- Еврокоммунизм, зародившийся после XX съезда КПСС, отвергал марксизм-ленинизм в пользу доктрины конвергенции.
- Горбачёв поддерживал еврокоммунистические идеи, что привело к отказу от классовой борьбы и сдаче позиций СССР в Восточной Европе.
- Это стало причиной продвижения НАТО на Восток и конфликта на Украине.
8. Критика антисталинизма:
- Антисталинизм, укоренённый в троцкизме, привёл к разрушению достижений СССР и сдаче геополитических позиций.
- Современные российские СМИ продолжают антисоветскую риторику, игнорируя уроки истории.
Вывод:Евгений Спицын рассматривает троцкизм как антимарксистское, мелкобуржуазное течение, которое, несмотря на свою риторику, обслуживает интересы крупного капитала и подрывает левое движение. Его истоки связаны с теорией перманентной революции Троцкого, конфликтом со Сталиным и ревизией марксизма. Троцкизм, по мнению Спицына, трансформировался в еврокоммунизм и хрущёвизм, что привело к идеологической деградации левого движения и геополитическим поражениям СССР, включая продвижение НАТО на Восток и конфликт на Украине. Антисталинизм и отказ от классовой борьбы рассматриваются как ключевые ошибки, последствия которых ощущаются до сих пор.