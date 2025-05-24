Главная » Видео, История

“Троцкизм против России, или Перманентный глобализм”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Аврора на линии

45 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на Радио АВРОРА от 22 мая 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель
Серетарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71

Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network

Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909

#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Отсутствие единого понимания троцкизма:
- Нет серьёзных работ по истории и методологии троцкизма, только статьи с субъективными интерпретациями.
- Некоторые авторы считают, что троцкизм зародился до Троцкого, но его имя стало ассоциироваться с этим течением.
- Троцкизм характеризуют как беспринципное движение, ревизионизм марксизма, антимарксистское по своей сути.

2. Исторические корни троцкизма:
- Троцкизм как течение оформился в 1923 году в ходе «литературной дискуссии», начатой Троцким в работе «Уроки Октября».
- Троцкий критиковал Каменева и Зиновьева, видя в последнем главного конкурента, а не Сталина на раннем этапе.
- Основной объект критики Троцкого — соглашательские элементы в Германской компартии 1923 года и их параллель с позицией Каменева и Зиновьева в 1917 году.

3. Теория перманентной революции:
- Ключевая идея Троцкого: социализм невозможен в одной стране, он должен охватить весь мир.
- Пролетариат должен выполнять двойную роль: проводить буржуазно-демократические преобразования и строить социалистические отношения.
- Буржуазия в эпоху империализма утратила прогрессивный характер, а пролетариат стал главным двигателем революции.

4. Конфликт со Сталиным:
- Троцкий выступал против сталинской идеи построения социализма в одной стране, что привело к их непримиримому конфликту.
- В 1930-е годы Троцкий обвинял Сталина в создании «казарменного социализма» и партийно-бюрократической диктатуры.
- Троцкизм стал восприниматься как враг СССР, особенно после действий троцкистов в Испании и их связей с нацистами во время Второй мировой войны.

5. Эволюция троцкизма:
- После смерти Троцкого возникло до 20 различных течений троцкизма, особенно в Европе и Латинской Америке.
- Троцкизм часто рассматривается как мелкобуржуазное движение, обслуживающее интересы крупного капитала и дискредитирующее левое движение.

6. Современное левое движение и троцкизм:
- Современные левые партии (социалистические и социал-демократические) в Европе утратили марксистскую основу, сосредоточившись на «зелёной» и ЛГБТ-повестке.
- Эти партии поддерживают интересы крупного капитала, а не пролетариата, что связывается с влиянием троцкизма.
- Еврокоммунизм и хрущёвизм рассматриваются как продолжение троцкизма, направленное против сталинского наследия.

7. Еврокоммунизм и его последствия:
- Еврокоммунизм, зародившийся после XX съезда КПСС, отвергал марксизм-ленинизм в пользу доктрины конвергенции.
- Горбачёв поддерживал еврокоммунистические идеи, что привело к отказу от классовой борьбы и сдаче позиций СССР в Восточной Европе.
- Это стало причиной продвижения НАТО на Восток и конфликта на Украине.

8. Критика антисталинизма:
- Антисталинизм, укоренённый в троцкизме, привёл к разрушению достижений СССР и сдаче геополитических позиций.
- Современные российские СМИ продолжают антисоветскую риторику, игнорируя уроки истории.

Вывод:

Евгений Спицын рассматривает троцкизм как антимарксистское, мелкобуржуазное течение, которое, несмотря на свою риторику, обслуживает интересы крупного капитала и подрывает левое движение. Его истоки связаны с теорией перманентной революции Троцкого, конфликтом со Сталиным и ревизией марксизма. Троцкизм, по мнению Спицына, трансформировался в еврокоммунизм и хрущёвизм, что привело к идеологической деградации левого движения и геополитическим поражениям СССР, включая продвижение НАТО на Восток и конфликт на Украине. Антисталинизм и отказ от классовой борьбы рассматриваются как ключевые ошибки, последствия которых ощущаются до сих пор.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/d8d7aed1c869ad2399061cb8f679378f/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Чем опасен троцкизм?
Алексей Богачев. Психоанализ и троцкизм. О попытках душеразложения России
Глобализация как «гибридная война» и миссия в ней России
Точка зрения „Прорыва” на троцкизм
"Никаких цветных революций не было и не будет". Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе "Прямой эфир"
Вой, поднятый русофобской мразью, чётко подтверждает: предлагаемые поправки нужны России!!!
«12 июня для России не просто «черный день»...»
Матричное наполнение гимнов Украины, России и Польши

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru