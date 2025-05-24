Анатолий Ливри, учёный и писатель, рассказывает о политической и социальной структуре Швейцарии, её роли в сохранении европейских традиций и противостоянии варварству Евросоюза. Анализируются особенности швейцарских кантонов, аристократические семьи, влияние Габсбургов в Европе. Ливри обсуждает системный антибелый расизм, проблемы саморазрушения цивилизации, переход власти в Латинскую Америку и идеологические конфликты в современном мире. Особое внимание уделяется культурным и религиозным аспектам, включая дионисийские традиции и религиозные символы.

Книга "Организации против наций. Влияние МВФ и ООН на мировую политику. Раймонд Хант":

OZON: https://www.ozon.ru/product/organizatsii-protiv-natsiy-vliyanie-mvf-i-oon-na-mirovuyu-politiku-raymond-hant-1769535351/?at=z6tOYpM08clNQYN2tkLgxvyH9vGg1giM5485MSrpDgP4

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/283898622/detail.aspx

Книга "Системный антибелый расизм или массовая ликвидация белых народов. | Ливри Анатолий":

OZON: https://www.ozon.ru/product/sistemnyy-antibelyy-rasizm-ili-massovaya-likvidatsiya-belyh-narodov-livri-anatoliy-617716664/?abt_att=1

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/80277223/detail.aspx

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00:00 Введение

01:51 Швейцария и её элиты

06:28 Сравнение с Великобританией

09:13 Образование и реформы

12:00 Влияние на университеты

15:41 Реформа образования и влияние Набокова

16:37 Многоплановость Швейцарии

19:23 Аристократические семьи Швейцарии

24:01 История Габсбургов

29:32 Восточная и Западная империи

31:22 Поведение элит и мафиозные структуры

32:17 Влияние МВФ и ООН

33:13 Сравнение с фильмом "Славные парни"

35:09 Мафиозные структуры в Европе

36:06 Влияние Габсбургов и аристократии

40:43 Системный антибелый расизм

42:35 Самоуничтожение человечества

44:25 Переход власти в Латинскую Америку

46:15 Закрытые зоны и псевдоэлиты

47:09 Долги и ядерная угроза

48:58 Архитектура и бомбоубежища

53:40 Ненависть к белым народам

55:30 Дионис и его возвращение

01:00:09 Еврипид и дионисизм

01:01:58 Македония и Александр II

01:02:53 Деструктивные элиты и сатанизм

01:05:36 Пример Доминика Венера

01:07:22 Макрон и пожар собора

01:10:06 Глумление и убийство

01:14:43 Заключение

#Швейцария #элиты #Габсбурги #Европа #мафия #антибелыйрасизм #история #культура #религия #дионисийские_традиции #глобализм #политика