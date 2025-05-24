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Смерть Запада: Швейцария | Анатолий Ливри

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Переслано от: Книжный День

Анатолий Ливри, учёный и писатель, рассказывает о политической и социальной структуре Швейцарии, её роли в сохранении европейских традиций и противостоянии варварству Евросоюза. Анализируются особенности швейцарских кантонов, аристократические семьи, влияние Габсбургов в Европе. Ливри обсуждает системный антибелый расизм, проблемы саморазрушения цивилизации, переход власти в Латинскую Америку и идеологические конфликты в современном мире. Особое внимание уделяется культурным и религиозным аспектам, включая дионисийские традиции и религиозные символы.

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Книга "Системный антибелый расизм или массовая ликвидация белых народов. | Ливри Анатолий":

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00:00 Введение
01:51 Швейцария и её элиты
06:28 Сравнение с Великобританией
09:13 Образование и реформы
12:00 Влияние на университеты
15:41 Реформа образования и влияние Набокова
16:37 Многоплановость Швейцарии
19:23 Аристократические семьи Швейцарии
24:01 История Габсбургов
29:32 Восточная и Западная империи
31:22 Поведение элит и мафиозные структуры
32:17 Влияние МВФ и ООН
33:13 Сравнение с фильмом "Славные парни"
35:09 Мафиозные структуры в Европе
36:06 Влияние Габсбургов и аристократии
40:43 Системный антибелый расизм
42:35 Самоуничтожение человечества
44:25 Переход власти в Латинскую Америку
46:15 Закрытые зоны и псевдоэлиты
47:09 Долги и ядерная угроза
48:58 Архитектура и бомбоубежища
53:40 Ненависть к белым народам
55:30 Дионис и его возвращение
01:00:09 Еврипид и дионисизм
01:01:58 Македония и Александр II
01:02:53 Деструктивные элиты и сатанизм
01:05:36 Пример Доминика Венера
01:07:22 Макрон и пожар собора
01:10:06 Глумление и убийство
01:14:43 Заключение

#Швейцария #элиты #Габсбурги #Европа #мафия #антибелыйрасизм #история #культура #религия #дионисийские_традиции #глобализм #политика

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:


1. Швейцария как уникальная конфедерация:
- Швейцария представлена как государство, существующее с 1291 года, состоящее из 26 кантонов с собственной культурой и языками. Это "многоязычная конфедерация", воплощающая старую Европу, которая, по мнению автора, разрушается эстеблишментом.
- Швейцарские элиты, особенно в немецкоязычных кантонах, сохраняют связь со своими корнями и традициями, что позволяет им сопротивляться "варварству" Евросоюза.

2. Критика глобализма и "системного антибелого расизма":
- Автор утверждает, что европейские элиты, включая британские, приняли идеологию глобализма и "системного антибелого расизма", которая направлена на уничтожение традиционных народов и культур Европы.
- В отличие от Великобритании, где элиты, по мнению Ливри, способствуют разрушению своего народа, швейцарские элиты (особенно аристократические семьи) пытаются сохранить традиционные ценности.

3. Роль аристократических семей:
- В Швейцарии существуют аристократические семьи (например, Базельские патриции), которые сохраняют влияние и связь с историей, в отличие от дегенерировавших элит других стран, таких как Габсбурги, которые, по мнению автора, поддерживают деструктивные идеологии.
- Швейцарские элиты финансируют университеты и поддерживают традиционное образование, противостоящее глобалистским реформам.

4. Критика образовательной системы:
- Современные университеты, особенно гуманитарные факультеты, обвиняются в воспитании "либеральных профессоров" и "сатанинских" элит, которые разрушают традиционные ценности.
- Автор сотрудничал с американскими фондами (например, Heritage Foundation), предоставляя информацию о коррупции и плагиате в университетах, что повлияло на реформы в США при администрации Трампа.

5. Реформы в США и их связь с Швейцарией:
- Реформы университетов в США, начатые при Трампе, вдохновлены традиционными швейцарскими элитами. Они направлены на прекращение финансирования "деструктивных" учебных центров (Гарвард, Принстон и др.).
- Автор утверждает, что участвовал в передаче информации о деструктивной деятельности профессоров через швейцарские и американские фонды.

6. Критика современных элит и их поведения:
- Европейские элиты (например, во Франции, Германии, Бельгии) сравниваются с мафией, которая "распродает" и "поджигает" свои страны, подобно действиям в фильме "Славные парни".
- Автор предостерегает о возможной локальной ядерной войне в Европе, вызванной действиями этих элит, которые стремятся к уничтожению своих народов и переезжают в "безопасные зоны" (например, в Латинскую Америку).

7. Исторические и культурные отсылки:
- Упоминаются Габсбурги как пример дегенерировавшей аристократии, которая изначально была связана с Швейцарией (кантон Ааргау) и возвысилась до императоров Священной Римской империи.
- Автор проводит параллели с древнегреческой мифологией (Дионис, возвращение к "хтонной земле") и гоголевским "Колдуном" из "Страшной мести", чтобы показать инстинктивную ненависть элит к своим корням.

8. Миграция элит и их планы:
- Современные элиты, по мнению Ливри, переводят свои состояния в Латинскую Америку, строя там дворцы и бункеры, чтобы укрыться от возможной катастрофы в Европе.
- Автор предлагает силовым структурам "русского мира" противодействовать этим элитам, демонстрируя, что их богатства не спасут их от последствий.

9. Культурная и духовная деградация:
- Элиты, по словам Ливри, исповедуют "сатанинские рефлексы", проявляющиеся в глумлении над традициями (пример с Макроном и пожаром Нотр-Дама).
- Они стремятся к "нивелированию" белых народов Европы до "низшего уровня", что автор связывает с идеологией "системного антибелого расизма".

Вывод:

Анатолий Ливри представляет Швейцарию как последний бастион старой Европы, где традиционные элиты противостоят глобалистской идеологии, разрушающей национальные культуры. Он обвиняет европейские элиты (особенно во Франции, Германии, Великобритании) в предательстве своих народов, принятии "системного антибелого расизма" и подготовке к возможной катастрофе, включая локальную ядерную войну. Швейцарские элиты, по его мнению, сохраняют связь с корнями и вдохновляют реформы, такие как в США при Трампе, направленные на восстановление традиционного образования. Ливри видит в действиях современных элит сатанинские рефлексы и стремление к самоуничтожению, что проявляется в их ненависти к собственной культуре и истории. Он призывает к противодействию этим элитам, подчеркивая необходимость сохранения национальной идентичности и традиций.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/eee3f68b5592ec0b943e95f91593e659/
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