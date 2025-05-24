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Рейтинг вместо качества, или На дне информационной политики | Андрей Школьников

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Переслано от: Точка Сборки

Геостратег Андрей Школьников анализирует ситуацию с информационной политикой в России в целом

Ведущий: Роман Шахов

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#АндрейШкольников #ведущий #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Рост популярности Telegram-каналов:
- Telegram стал ключевой социальной сетью в России, особенно после начала СВО в 2022 году, когда западные соцсети были закрыты, а аудитория искала альтернативные источники информации.
- Telegram-каналы изначально были нишевыми, но после СВО их аудитория выросла на порядок из-за общественного запроса на объяснение происходящих событий.
- Первоначально Telegram-каналы были связаны с анонимными инсайдами и политическими темами, которые ранее были маргинальными.

2. Динамика развития Telegram-каналов:
- С 2022 года наблюдался взрывной рост интереса к Telegram, особенно к политическим каналам, но к 2023 году началось насыщение и спад интереса.
- Рост аудитории каналов следовал логистической кривой: быстрый взлет, замедление и выход на плато.
- Аудитория подписывалась массово, но со временем начала отсеиваться, оставляя только тех, кто действительно заинтересован в контенте.

3. Информационная политика и общественный запрос:
- В начале СВО люди искали простые и быстрые ответы на сложные вопросы, что привело к популярности анонимных каналов и инсайдов.
- После насыщения интерес сместился к более сложному контенту, но большинство людей вернулись к привычной жизни, перестав рефлексировать над военными событиями.
- Информационная повестка 2022 года строилась на постоянной мобилизации общественного внимания, что привело к усталости и снижению вовлеченности.

4. Проблемы качества контента:
- Telegram-каналы и ток-шоу часто используют эмоциональные и упрощенные нарративы (страх, секс, смерть) для поддержания рейтингов, что снижает качество информации.
- Рейтинги заменили реальные показатели качества, что привело к фальсификации и манипуляциям (например, в СМИ и экономике).
- Пример с Центральным банком: отсутствие адекватных экономических моделей приводит к стагнации, так как решения принимаются на основе устаревших подходов.

5. Экономические и социальные аспекты:
- Экономика России перестраивается, появляются новые ниши, что снижает безработицу, но Центральный банк тормозит развитие, не понимая, как работать в новых условиях.
- Проблема строительства: эконом- и бизнес-класс жилья различаются лишь по внешним атрибутам (площадь, отделка, территория), а качество остается низким, что закладывает проблемы на будущее.

6. Манипуляции рейтингами и их последствия:
- Рейтинги используются для фальсификации реальных показателей, что создает иллюзию успеха, но не решает проблем.
- Пример: крупные аудиторские компании создают исследования с сомнительной выборкой, которые затем влияют на политику и общественное мнение.
- Фальсификация рейтингов возможна в узких пределах (до 5%), но при превышении становится заметной и подрывает доверие.

7. Культурные и моральные аспекты:
- Информационная повестка часто опирается на низкопробный контент (ток-шоу, похабщина), так как он привлекает внимание масс.
- Отсутствие моральных авторитетов в обществе мешает формированию качественной культурной среды.
- Люди, зависящие от рейтингов, становятся "информационными трубами", теряя независимость и объективность.

8. Системные проблемы управления:
- Устранение влиятельных фигур или группировок в сложной системе управления может привести к хаосу, поэтому изменения происходят медленно.
- Пример с Минфином: предложения по приватизации исходят из функциональных обязанностей, а не личных убеждений, но не находят поддержки, так как система перестраивается.

9. Исторические параллели:
- В Советском Союзе существовали фильтры и ограничения, но они не смогли предотвратить проникновение деструктивных элементов (Горбачев, Шеварнадзе, Яковлев), что привело к развалу системы.
- Баланс между стабильностью и изменчивостью необходим для устойчивого развития общества, но его сложно поддерживать.

10. Решение проблем:
- Необходимы моральные авторитеты, не связанные с материальными интересами, чтобы формировать здоровую информационную и культурную среду.
- Для изменений нужны конкретные ответы на вопросы: за чей счет и кто будет реализовывать реформы.
- Проблема инфоцыганства связана с зависимостью от рейтингов как основного источника дохода.

Вывод:

Беседа подчеркивает кризис информационной политики в России, где качество контента подменяется рейтингами, а массовая аудитория стремится к простым и эмоциональным нарративам. Telegram-каналы, ставшие ключевой платформой после 2022 года, отражают общественный запрос на быстрые ответы, но их популярность снижается из-за усталости и возвращения к привычной жизни. Проблемы связаны с отсутствием адекватных моделей управления (как в экономике, так и в информационной сфере), манипуляциями рейтингами и недостатком моральных авторитетов. Для решения необходимы системные изменения, включая создание независимых культурных ориентиров и устранение зависимости от рейтингов, но это требует времени, ресурсов и четкого понимания, кто будет нести ответственность за реформы. Без этого информационная среда останется уязвимой для манипуляций и деградации качества.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/896ae3d842c5a5c23cf400dde7a93c80/
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