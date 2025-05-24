Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии, Политика

Неделя была трудная.

32 0
Переслано от: Андрей Медведев

Неделя была трудная.

Два дня украиские БПЛА били по городам России. Это был, вероятно, самый массовый налёт беспилотников.

Настоящие герои этих дней это офицеры и рядовые войск Противовоздушной обороны. Это благодаря ПВО до русских городов почти не долетают дроны. Это они сутками стоят на страже русского неба.

Герои этих дней – сотрудники оборонных заводов России, благодаря труду которых у подразделений ПВО есть все необходимое.

И наверное, самые незамеченные герои, это наши авидиспетчеры. Прежде всего столичного авиаузла. Когда то и дело закрывали небо из-за очередного налёта дронов, они разводили в небе рейсы, решали сложнешие задачи куда, кого и как отправить, кому какой запасной аэропорт дать, кто на каком эшелоне находится. Когда десятки самолётов кружили над Москвой и около неё, диспетчеры в экстремальных условиях отработали буквально образцово. Никакие другие диспетчеры в мире так не смогут. И такие задачи решить тоже не сумеют.

И несправедливо будет не сказать, что столичные власти когда-то приняли прямое участие в строительстве нового кольца ПВО. Это не секрет. Мы это показывали в репортажах. Столичные власти выстроили систему взаимодействия с военными структурами. И вот благодаря этому мы видим понятный результат. Летит, но не долетает. И в который раз замечу: когда что-то происходит, когда русская ПВО ведет бой с вражескими БПЛА, мы это тут же узнаем в ТГ канале мэра Собянина. Там каждый раз практически в режиме прямого эфира выкладывается вся информация. Что исключает слухи и кривотолки.

Это в целом пример того, как и должна работать в одном ритме государственная машина и все её, весьма разные, составляющие.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

• Россия пережила массированные атаки украинских беспилотников в течение двух дней

• Войска ПВО эффективно отражают налеты дронов, не допуская их до российских городов

• Сотрудники оборонных предприятий обеспечивают подразделения ПВО необходимым оборудованием

• Авиадиспетчеры, особенно московского авиаузла, профессионально управляют воздушным движением в экстремальных условиях закрытия неба

• Московские власти участвовали в создании системы ПВО столичного региона

• Налажено эффективное взаимодействие между гражданскими и военными структурами

• Telegram-канал мэра Собянина оперативно информирует население, предотвращая распространение слухов

Вывод:

Автор представляет ситуацию как пример слаженной работы различных звеньев государственной системы - от военных и оборонщиков до гражданских диспетчеров и городских властей. Подчеркивается эффективность российской системы ПВО и важность координации между разными ведомствами. Особое внимание уделяется информационной прозрачности как способу борьбы с дезинформацией в условиях военных действий.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/MedvedevVesti/21131
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ближайшие недели будут трудными для Москвы — обращение заммэра (ВИДЕО)
Александр Твардовский. Как был написан "Василий Теркин" (ответ читателям)
Я был в оккупации
У каждого была своя война. Часть 1
События в России и в мире: тенденции за неделю (24.11-30.11.2014)
События в России и в мире: тенденции за неделю (29.12.2014-04.01.2015)
События в России и в мире: тенденции за неделю (01.12-07.12.2014)
События в России и в мире: тенденции за неделю (08.12-14.12.2014)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru