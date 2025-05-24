Неделя была трудная.

Два дня украиские БПЛА били по городам России. Это был, вероятно, самый массовый налёт беспилотников.

Настоящие герои этих дней это офицеры и рядовые войск Противовоздушной обороны. Это благодаря ПВО до русских городов почти не долетают дроны. Это они сутками стоят на страже русского неба.

Герои этих дней – сотрудники оборонных заводов России, благодаря труду которых у подразделений ПВО есть все необходимое.

И наверное, самые незамеченные герои, это наши авидиспетчеры. Прежде всего столичного авиаузла. Когда то и дело закрывали небо из-за очередного налёта дронов, они разводили в небе рейсы, решали сложнешие задачи куда, кого и как отправить, кому какой запасной аэропорт дать, кто на каком эшелоне находится. Когда десятки самолётов кружили над Москвой и около неё, диспетчеры в экстремальных условиях отработали буквально образцово. Никакие другие диспетчеры в мире так не смогут. И такие задачи решить тоже не сумеют.

И несправедливо будет не сказать, что столичные власти когда-то приняли прямое участие в строительстве нового кольца ПВО. Это не секрет. Мы это показывали в репортажах. Столичные власти выстроили систему взаимодействия с военными структурами. И вот благодаря этому мы видим понятный результат. Летит, но не долетает. И в который раз замечу: когда что-то происходит, когда русская ПВО ведет бой с вражескими БПЛА, мы это тут же узнаем в ТГ канале мэра Собянина. Там каждый раз практически в режиме прямого эфира выкладывается вся информация. Что исключает слухи и кривотолки.

Это в целом пример того, как и должна работать в одном ритме государственная машина и все её, весьма разные, составляющие.