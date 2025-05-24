Неделя была трудная.
Неделя была трудная.
Два дня украиские БПЛА били по городам России. Это был, вероятно, самый массовый налёт беспилотников.
Настоящие герои этих дней это офицеры и рядовые войск Противовоздушной обороны. Это благодаря ПВО до русских городов почти не долетают дроны. Это они сутками стоят на страже русского неба.
Герои этих дней – сотрудники оборонных заводов России, благодаря труду которых у подразделений ПВО есть все необходимое.
И наверное, самые незамеченные герои, это наши авидиспетчеры. Прежде всего столичного авиаузла. Когда то и дело закрывали небо из-за очередного налёта дронов, они разводили в небе рейсы, решали сложнешие задачи куда, кого и как отправить, кому какой запасной аэропорт дать, кто на каком эшелоне находится. Когда десятки самолётов кружили над Москвой и около неё, диспетчеры в экстремальных условиях отработали буквально образцово. Никакие другие диспетчеры в мире так не смогут. И такие задачи решить тоже не сумеют.
И несправедливо будет не сказать, что столичные власти когда-то приняли прямое участие в строительстве нового кольца ПВО. Это не секрет. Мы это показывали в репортажах. Столичные власти выстроили систему взаимодействия с военными структурами. И вот благодаря этому мы видим понятный результат. Летит, но не долетает. И в который раз замечу: когда что-то происходит, когда русская ПВО ведет бой с вражескими БПЛА, мы это тут же узнаем в ТГ канале мэра Собянина. Там каждый раз практически в режиме прямого эфира выкладывается вся информация. Что исключает слухи и кривотолки.
Это в целом пример того, как и должна работать в одном ритме государственная машина и все её, весьма разные, составляющие.
Комментарий редакции
• Россия пережила массированные атаки украинских беспилотников в течение двух дней
• Войска ПВО эффективно отражают налеты дронов, не допуская их до российских городов
• Сотрудники оборонных предприятий обеспечивают подразделения ПВО необходимым оборудованием
• Авиадиспетчеры, особенно московского авиаузла, профессионально управляют воздушным движением в экстремальных условиях закрытия неба
• Московские власти участвовали в создании системы ПВО столичного региона
• Налажено эффективное взаимодействие между гражданскими и военными структурами
• Telegram-канал мэра Собянина оперативно информирует население, предотвращая распространение слухов
Вывод:
Автор представляет ситуацию как пример слаженной работы различных звеньев государственной системы - от военных и оборонщиков до гражданских диспетчеров и городских властей. Подчеркивается эффективность российской системы ПВО и важность координации между разными ведомствами. Особое внимание уделяется информационной прозрачности как способу борьбы с дезинформацией в условиях военных действий.