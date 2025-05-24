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Михаил Шолохов. Ранние рассказы (1988)

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О раннем периоде творчества писателя Михаила Шолохова. Первый его рассказ "Испытание", подписанный "Мих. Шолох", был напечатан в комсомольской газете в сентябре 1923 года, когда писателю не было 20 лет. Инсценировка ранних рассказов писателя "Испытание", "Три", "О Колчаке, крапиве и прочем", "Жеребенок" в исполнении актеров Дмитрия Кознова, Валерия Носика и Тамары Дегтяревой.

#ФильмКонцерт

Главная редакция литературно-драматических программ, 1988

Автор сценария – Юрий Лукин

Режиссер – Галина Самойлова (постановщик)

Оператор – Владимир Крестовский (постановщик)

Художник – Ольга Гончаренко (постановщик)

Ведущий – Юрий Лукин

Актер – Дмитрий Кознов

Актер – Валерий Носик

Актер – Тамара Дегтярева

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L9jt5H9HM
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