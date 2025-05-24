Михаил Шолохов. Ранние рассказы (1988)
О раннем периоде творчества писателя Михаила Шолохова. Первый его рассказ "Испытание", подписанный "Мих. Шолох", был напечатан в комсомольской газете в сентябре 1923 года, когда писателю не было 20 лет. Инсценировка ранних рассказов писателя "Испытание", "Три", "О Колчаке, крапиве и прочем", "Жеребенок" в исполнении актеров Дмитрия Кознова, Валерия Носика и Тамары Дегтяревой.
#ФильмКонцерт
Главная редакция литературно-драматических программ, 1988
Автор сценария – Юрий Лукин
Режиссер – Галина Самойлова (постановщик)
Оператор – Владимир Крестовский (постановщик)
Художник – Ольга Гончаренко (постановщик)
Ведущий – Юрий Лукин
Актер – Дмитрий Кознов
Актер – Валерий Носик
Актер – Тамара Дегтярева