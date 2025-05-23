Ложные боги жестоки
Ложные боги жестоки. Они требуют всецелого служения и постоянного поклонения. Но чем больше ты им служишь, тем меньше они тебя уважают.
Перечень ложных богов довольно объемен. Но кто бы мог подумать, что там есть страничка с надписью «дети». Их тоже можно неправильно любить. Их можно превращать в богов и всю жизнь свою делать одним непрестанным богослужением. Чем это заканчивается? Не спрашивайте. Подумайте сами да присмотритесь к окружающей жизни.
Над входом в наши дома престарелых тоже можно было бы повесить плакат: «Здесь находятся те, кто всю жизнь прожил для детей». Этот плакат будет относиться к большинству старичков, которые имели семьи, рожали детей, но не воспитывали их, а служили им.
Наступило время, и повзрослевшие боги сменили шортики на костюмы, бантики на химическую завивку и отправили дряхлых предков подальше с глаз, доживать свою старость на казенном иждивении.
Конечно, процентов десять—пятнадцать могли бы написать такой текст: «Я эгоист — жил только для себя. Ни на кого не обижаюсь. Спасибо за кров и тарелку супа». Но таких будет меньшинство. У большинства к и без того горькой пилюле старости и немощи будет добавлена горечь оставленности теми, кому отданы все силы. Фотографии родителей не так уж часто увидишь на стенах наших квартир. В основном домашние «иконостасы» состоят из фотографий «себя любимого» и, конечно, обожаемого чада. Вот вам и лакмусовая бумажка. Вот и симптомы болезни. Эгоисты и идолопоклонники. В качестве идола — плод своего чрева.
Комментарий редакции
Ложные боги и их природа:
- Ложные боги жестоки и требуют всецелого служения
- Парадокс: чем больше им служишь, тем меньше уважения получаешь взамен
Дети как ложные боги:
- Детей можно превратить в объект неправильной любви и поклонения
- Жизнь родителей становится непрестанным "богослужением" детям
- Это не воспитание, а служение
Результат неправильной любви к детям:
- Дома престарелых полны людей, которые "жили для детей"
- Взрослые дети отправляют состарившихся родителей в дома престарелых
- Большинство старичков переживают горечь оставленности теми, кому отдали все силы
Симптомы идолопоклонничества:
- В квартирах редко встретишь фотографии родителей
- Домашние "иконостасы" состоят из фотографий себя и детей
- Это показатель эгоизма и идолопоклонничества
Вывод:
Отец Андрей предупреждает об опасности превращения родительской любви в идолопоклонничество. Когда дети становятся "ложными богами", родители не воспитывают их, а служат им, что в итоге приводит к печальным последствиям: невоспитанные дети не чувствуют благодарности и ответственности перед родителями. Истинная любь к детям должна включать в себя воспитание, а не безграничное потакание, иначе и родители, и дети становятся жертвами этого искаженного отношения.
Дополнительный вывод: О сорняках в душевном саду
Отец Андрей вскрывает одну из самых болезненных проблем современного общества — духовный вакуум, который неизбежно заполняется ложными богами. Природа человека такова, что она не терпит пустоты: если из сердца изгоняется истинный Бог, то на Его место тотчас заселяются суррогаты.
Закон духовной природы
В отсутствии правильных ориентиров неизбежно вырастают сорняки. Секуляризованное общество, отвергнув традиционные религиозные ценности, не смогло уничтожить саму потребность в поклонении — она лишь перенаправилась на более доступные объекты. Дети оказались идеальными кандидатами на роль домашних божков: они рядом, они зависимы, они вызывают естественную нежность.
Подмена воспитания служением
Трагедия современного родительства заключается в том, что любовь подменяется идолопоклонством. Вместо того чтобы:
- Передавать детям систему высших ценностей
- Прививать понятия о долге, чести, жертвенности
- Учить служению Богу и ближним
- Формировать характер через дисциплину и требования
Родители превращаются в жрецов культа детопоклонничества, где единственная заповедь — исполнение всех желаний маленького божка.
Плоды ложного поклонения
Результат такого «служения» закономерен и жесток. Дети, которым служили, не научились служить сами. Они усваивают простую логику: мир существует для удовлетворения их потребностей. Когда эти «боги» взрослеют, они применяют ту же логику к своим постаревшим «жрецам» — если родители больше не могут служить, их можно списать за ненадобностью.
Наследие без Бога
Атеистическое общество порождает поколения людей, которые знают, как брать, но не умеют отдавать. Они не понимают концепции долга перед старшими, благодарности за жертвы, ответственности за слабых. В их системе координат нет места для вертикального измерения — связи с высшими ценностями, которые бы требовали от них чего-то большего, чем удовлетворение собственных потребностей.
Разорванная цепь поколений
Культ детопоклонничества разрывает естественную связь поколений. Вместо передачи мудрости и традиций происходит передача эгоизма. Каждое новое поколение оказывается еще более изолированным, еще менее способным к жертвенной любви, еще более требовательным к миру.
Возвращение к истокам
Отец Андрей указывает на единственный путь исцеления: возвращение к правильной иерархии ценностей. Когда в центре семьи стоит Бог, а не ребенок, тогда:
- Дети учатся смирению перед высшим
- Родители любят ответственно, а не слепо
- Формируется цепочка служения: Богу, родителям, детям, обществу
- Воспитывается поколение, способное к благодарности и жертвенности
Истинная родительская любовь — это не идолопоклонство, а путь к Богу через воспитание души. Только тогда дети становятся не домашними божками, а образами Божиими, призванными к совершенству и служению.