История против мракобесия, или По следам диссертации Тихона Шевкунова | Александр Колпакиди
Историк Александр Колпакиди о серьёзных исторических ошибках диссертации митрополита Тихона Шевкунова «Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества».
Комментарий редакции
Тезисы лекции Александра Колпакиди «История против мракобесия»:
1. Критика мракобесия в современной России:
- Мракобесие не всегда очевидно, но проявляется в скандальных заявлениях, например, священника Ткачёва, которые привлекают внимание, но не отражают искренних убеждений.
- Мракобесие воспринимается как издержки роста, но его последствия становятся всё более заметными и вредными.
2. Критический взгляд на роль РПЦ:
- Сокращение числа православных верующих в России, несмотря на активную деятельность РПЦ.
- Засекречивание бюджета РПЦ связано с нежеланием раскрывать связь между крупными жертвователями (например, Ротенберг) и списком Forbes.
- РПЦ превращена в подобие акционерного общества, что противоречит её духовной роли.
3. Религия и её влияние на общество:
- Религия играет важную роль в жизни людей, даже атеистов, формируя национальный менталитет.
- Деятельность РПЦ, направленная на укрепление традиционных ценностей, привела к обратному эффекту — снижению доверия к православию.
4. Критика диссертации Тихона Шевкунова:
- Диссертация защищена в МГУ на факультете госуправления, что вызывает вопросы о её научной ценности.
- Основная цель диссертации — укрепление национальной безопасности и православных ценностей, но она игнорирует социально-экономические причины революций.
- Утверждается, что революции вызваны «массовым психозом» и деятельностью интеллигенции под влиянием западных спецслужб, что не подтверждено научными источниками.
- Диссертация ссылается на недостоверные источники (воспоминания Хрущёва, Коняева) и игнорирует архивы и статистику.
- Работа не содержит новых научных знаний, а её выводы о психоэмоциональном состоянии общества не новы и не обоснованы.
5. Исторические мифы и искажения:
- Утверждения о процветании Российской империи при Николае II опровергаются: экономика отставала (6-е место по промышленному производству, в 7 раз меньше США), высокая смертность, провал реформ.
- Транссиб и Мурманская железная дорога строились с огромными жертвами и неэффективно.
- Национальная политика царизма была дискриминационной (например, против армян и евреев), что провоцировало недовольство.
- Революции 1905–1907 годов замалчиваются, а их масштабы (захваты городов, восстания) игнорируются.
6. Критика царской власти и её репрессий:
- Николай II и его окружение несут ответственность за провал реформ, коррупцию, войну с Японией и вступление в Первую мировую войну.
- Расстрелы рабочих и крестьян (например, на Дворцовой площади) проводились безосновательно, а жертвы скрывались.
- Столыпин представлен как массовый убийца, а не реформатор, чьи действия усилили недовольство.
7. Роль интеллигенции и западного влияния:
- Диссертация Шевкунова обвиняет интеллигенцию и западные спецслужбы (Англию и Францию) в революциях, игнорируя внутренние проблемы.
- Конспирологические теории (например, про НТС) не подкреплены фактами и преувеличивают влияние внешних сил.
8. Советское наследие и его значение:
- Советский Союз достиг прогресса благодаря научному мировоззрению, в отличие от мракобесия современной России.
- Ленин, Сталин, Дзержинский и другие большевики создали великую державу, в то время как Николай II оставил руины.
- Современная власть ненавидит советское прошлое, что проявляется в замалчивании заслуг большевиков и закрытии мавзолея Ленина.
9. Опасность мракобесия для будущего России:
- Мракобесие препятствует рывку в образовании, науке и технологиях, необходимых для развития.
- Молодёжь лишена перспектив, погружена в развлечения, а образование и наука деградируют.
- Россия воспринимается как «симулятор Советского Союза», но ненависть к советскому прошлому тормозит прогресс.
10. Призыв к действию:
- Необходима борьба за национализацию, возвращение общенародной собственности и восстановление советских ценностей.
- Памятники Сталину и цветы к ним — символы сопротивления, но главное — экономическая и социальная борьба.
Вывод:
Лекция Александра Колпакиди посвящена критике мракобесия, которое, по его мнению, пронизывает современное российское общество и проявляется в искажении истории, в частности через диссертацию Тихона Шевкунова. Колпакиди считает, что эта работа, защищённая в МГУ, не имеет научной ценности, игнорирует факты и продвигает мифы о процветании Российской империи, обвиняя революции в «психозе» и западном заговоре. Он подчёркивает, что реальные причины революций — социально-экономические проблемы, коррупция и репрессии царского режима — замалчиваются в угоду текущей власти и РПЦ. Мракобесие, по его словам, опасно тем, что тормозит развитие образования, науки и технологий, лишает молодёжь будущего и отдаляет Россию от прогресса. Колпакиди призывает к борьбе за возвращение советских ценностей, национализацию и социальную справедливость, видя в этом путь к возрождению страны. Лекция отражает левую идеологию, критику современной власти и глубокое уважение к советскому наследию.