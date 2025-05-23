Историки хотят убедить нас, что древней истории у Руси до 862 г. не было. А Лаврентьевская летопись «Повесть временных лет» говорит, что была с 3256 г. до Р.Х. (см. ниже, п.141). Можно сказать, что история России это «тяжёлый клинический случай», когда имеется название «Русская земля», «Русская равнина», «Русская плита» (геологическая), огромный (81%) моноэтнический русский народ с какой-то удивительной самобытностью, а древней истории до 862 г. у него нет при наличии 25 томов летописей. Какая-то тут скрыта тайна, и она кроется именно в древнейших временах. Откуда эта убеждённость историков и их какое-то упорное стремление поселить здесь «угрофинов», «индоевропейцев» и др. вместо русов, убрать их с планеты Земля (на Луну), исключить русов из коренных народов России.

Крестный ход

В расследовании этого вопроса может помочь библия и греческие мифы. Было предположено, что библия и греческие мифы не древность несусветная, а история огромных ЕВРОПЕЙСКИХ народов- «евриан» (не современных израильтян), где «евр» на эллинском «восток», а «ан» мать Афета Анна. Суть библейской истории выражена в библии в «двух словах»- пришёл «Афет» и «вселился в шатрах Сима», так появилась Великая Россия. То есть пришли славяне (росы) и вселились в центр Русской равнины и Русская империя превратилась в Российскую, что видно на карте 1734 г. Её название было «IMPERII RUSSICI …» справа, а слева она уже названа «Российская Империя» (там, где Россия, изображены сломанный ДУБ и голова Оленя, а внизу Гермес). Там, где Руссия, изображены Возничий с уздечкой, погоняющий 5 Лошадей, а по бокам два Водолея (Илии, автор). На самом верху Двуглавый Орёл с «папским» (три перекладины) крестом и державой.

По бокам два женских СФИНКСА. У сфинксов львиное тело, бычий хвост и женская голова. Они тут не для красоты. Сфинкс, судя по карте, является символом древнейшей Русской империи. Таких сфинксов можно увидеть на шлемах знаменитых греков: Афины Паллады, Ахиллеса, Марса и Пира. Они из рода Сфинкса (не Египта на Ниле). Типаж у них славянский, у мужчин бородатый. У Ахиллеса в юности были длинные до земли золотые космы, вот за эти космы его и ухватила Афина, вытащив из боя. Эти греки потомки Сфинкса, а сфинкс древний символ «IMPERII RUSSICI”, а не только Африки.

Сфинкс в Москве в Царицыно

Арес и Пир

Лаврентьевская летопись начинает русскую историю с сыновей Ноя Сима, Хама и Афета, а Лызлов (8) указывает место первой остановки Ноева Кочега на горе Бык (Таурус), это гора Белуха на Алтае (п.144), откуда Ной пришёл на Русскую равнину. То есть действие библейских событий надо искать на Русской равнине. Только надо отрешиться от навязанной принадлежности библии современным израильтянам (п.1, 36).

Нас уверяют, что Русь не может быть древнее 862 г, но её Патриархи ещё времён Ноя изображены и конкретно перечислены на стене собора Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде: Симеон Столпник, Симеон Дивногорец, Алипий Столпник, Даниил Столпник. Их праотцы АДАМ, Авель (Бела), Енох прадед Ноя, Ной, Сиф (Сет), Мелхиседек (Сим), Енох, Илия, Иоанн Предтеча. Это всё один Клан, касающийся именно центральной Руси, и они союзники и предки «росов» (Рюрика) от Адама. Вот они сидят каждый на своём оригинальном столбе. Но здесь нет её других патриархов- «досимовских», ставших противниками «словено-русов» (росов), потому отсутствующих в соборе.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РУСИ («Симовская» Столбовая Русь).

Попробуем кратко описать историю Руси до 862 года (до прихода Рюрика в 862 г.), причём центральной её части (не северной) в районе Москва-Ока-Волга. Даты взяты из «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске», отсчёт ведётся от СС (Сотворения Света или Сотворения Мира в Звёздном Храме). Если в Лаврентьевской летописи она начата с Ноя, то и начинать русскую историю надо с него, а также его предков, чтобы понять, почему именно на Русскую равнину пришёл Ной. Просто его корни были отсюда от Адама. Когда третий сын Ноя Афет с родами уходит с Русской равнины, они начинают разносить по Свету слово «рус», «прус», «порус», «перс». Само имя «А Фет», может и значит «А Свет».

1. Жизнь на Русской равнине «бьёт ключом» ещё до Потопа в 2242 г от СС. (3254 до Р.Х) до прибытия сюда Ноя. Библия говорит о некой равнине, которая всё-таки осталась незатопленной во время Всемирного Потопа (п.137. Эдом). Претендент на неё Русская равнина. Там должна зародиться жизнь. Там культ Змеи Лилит (Ляля, Людмила). Среди её артефактов многочисленные «змеевики», «горгонионы» от сглаза, «уроборосы». Дерево её рода «Яблоня», она его обвивает. В древах рода славян в корнях всегда изображены Змей и Дракон (п.99, 117, библия). Мифы и легенды о мировом змее есть у всех народов и они связаны с созданием мира. Здесь Мир зародился. «Змей» и «Земля» имеют общий корень (википедия. Змей), говори «Змей», подразумевай «Землю». Она так и называлась «Земля», а жители «земь» (см. ниже). Здесь был матриархат. Вот правительница Змея на постаменте на гравюре Колларта. В греческих мифах это правительница Гера («Жена», автор). Также там правила ДеМетра («Мать», автор).

Змеевик

Гравюра Колларта

2. Адам (приходит с севера, автор) «женится» на первой жене Лилит. Он «вкусил яблоко», значит должны быть потомки от Лилит и Адама и они действительно были (п.137). В дальнейшем потомок Лилит стала женой Самаэля (Падшего Ангела Семиязы- Князя (семи) языков)(п.125, 137 «Эдом»).

3. Адам «женится» на второй жене Еве (она из его «ребра», то есть рода, северного, автор). Адам и Ева были перенесены Ангелами с Русской равнины на ВОСТОК (Тихий океан, Охотское море, автор) и там произвели потомков- Ноя и его сыновей (133, 137 «Эдом»).

4. Потоп состоялся в 2242 г от Сотворения Света (3256 до Р.Х),(5508-2242=3256) и мало затронул Русскую равнину. Потоп был пресным от подземных вод и дождя и продолжался около 170 дней (п. 127).

5. 2242 лет от СС. Ной с сыновьями прибыл на Русскую равнину. Какой коренной народ его встретил и как он назывался, библия не говорит. Она названа просто «Земля» («Гео» на греч. «Георгия»). Здесь всё густо с урожаем в августе, как на этой гравюре Колларта «ГУСТУС». Здесь народ земледельцы, потом прозванные крестьянами, явно от второго названия «Кресты», «Крес». Здесь символ равносторонний Крест, он и сейчас в одежде священников и церквей, также серп и коса. Другой символ, часто встречающийся на могильных плитах, это Солнце, Солярный символ, «Розетка» с тремя «усиками». Ещё Русскую равнину называют «Мать Сыра (СеАрь) Земля» (Земь, Жема, википедия, вот откуда имя Джема, автор), «Зимля Ульяна» (от улья пчёл). Люди поклонялись Земле и Солнцу.

Если это «Дом», откуда вышли все народы, то её название в библии «Эдом» или библейская «Идумея». Частью её владел Исав, тогда её историю можно узнать из библии. Она погибла вместе с 8-ю её царями. Вот имена царей до Давида. «1-Бела сын Веоров.2- Иовав, сын Зераха. 3-Хушам. 4-Гадад. 5-Самла. 6-САУЛ. 7-Баал-Ханан, сын Ахбора. 8-Гадар». «Я (Господь) донага оберу Исава. Истреблено будет всё племя его. Останутся сироты и вдовы. Пустыней будет ВОССОР. «Истреблено будет племя его, и братья его и соседи его; и НЕ БУДЕТ ЕГО, нет более МУДРОСТИ в Фемане?». БУДЕТ ЕДОМ УЖАСОМ. «От шума падения их потрясется ЗЕМЛЯ, и отголосок крика их слышен будет у Чермного моря (Ледовитого?)». Здесь на месте Исава «Красного», «Волосатого» (библия) поселится Ииль (Яков)-его брат близнец (Водолей). Это свидетельство очень серьёзного конфликта и ответная месть Ииля (Исавом был уничтожен род Ииля Вааса, уцелел только мальчик Иоас). «В 106 году нашей эры Идумея потеряла статус вассального царства, значительная часть её территории вошла в состав римской провинции Аравия. После этого её государственность никогда не восстанавливалась, перестало существовать и само название Идумея» (википедия). Так как центр Русской равнины называют «Мать», то есть «Материнская Земля», то на библейский «Емаф» (Е Мать) надо тоже обратить особое внимание. Там жила Мать народов «землян» (Сфинкс-Химера) рядом с Едомом и Матери Сима, Хама и Афета.

6. В 2244 г. от СС. (3254 до Р.Х) через 2 года происходит Разделение языков, разделение Сима, Хама и Афета. Сим расселяется в центре Русской равнины. В перечислении земель Афета так и написано в тексте Лаврентьевской летописи: «..Волхов Волга аже идёт на восток в часть Симову». Действительно, если идти по реке Волхов на восток, попадаешь на Волгу в «часть Симову». То есть центр Руси на Волге занимал Сим. Земля Сима называется в Лаврентьевской летописи «Восток Симова Персида» (п.141). «Перс» или «прс»-греческое слово, то есть, здесь говорят на древнегреческом, очень похожем на русский язык. «Перс» похож на сокращённое «порус». Вот перед вами Сим=Сатурн, погоняющий Дракона. Над Сатурном изображён Водолей и Козерог (Коза с рыбьим хвостом- «русалка»). «Земля» делится на северную часть, центральную и южную (Дея).

Сим-Сатурн

При Симе её патриархи Симеоны Столпники, а на севере Алипий (Аэол-«Зима»-Северный Ветер Борей по версии автора) ( п.141). Вот он- «Зима» на гравюре Колларта.

Карта престолов Сима в русских церквях тоже указывает на конкретные места его проживания. Вот они на этой карте (красные точки, см. «Все храмы Симеона Столпника», интернет). Самое «кучное» место это центр- Владимир, Суздаль, Ярославль, Москва. На краях Киев, Тобол, Нева, Соликамск. Герб Суздаля «Белый Сокол» (Лунь, автор, п.152), герб Владимира «Лев», герб Ярославля и Великого Новгорода «Медведь», герб Нижнего Новгорода «Олень». Животный тотем Москвы неизвестен (возможно, Бык, Волк, Чёрный Змей-Дракон?). А до Сима здесь властвовали «местные» «Земляне».

Они должны вместе сосуществовать и смешиваться между собой (со «змеями») и из них должны получиться «Симовы ПерсИды» («порусы» Иды-Козы, автор). В скандинавской мифологии Идавольр (Равнины Иды) — равнины, окружающие Асгард, дом богов асов. В греческих мифах Ида это нимфа Коза, вскормившая Зевса. «История» Геродота рассказывает нам не о Персии в Иране, а «Персиде» на Русской равнине. Только когда 3 волхва словено-русов с озера Ильмень пришли в Иран (Марко Поло) и образовали колонии «словено-русов», тогда появилось название Персия№2 Иранская. «Симова Персида» изначально №1.

7. Далее в течении приблизительно 2000 лет (до 4518 г.СС, см. ниже) в ЦЕНТРЕ Русской равнины властвуют и размножается Змеи, Адамовы потомки от Змея, также Адамовы Симы. Адамовы Хамы, Афеты увеличивают свои племена в других землях. Имена властителей тех времён можно узнать из библии и греческих мифов.

8. И вот в 4518 от СС по 6118 от СС к власти приходит династия Фока на 1500 лет и центральная часть Русской равнины в это время называется «ЕГИПЕТ».

Колонна Фока и Арка Сеттимия Северо в Риме в Италии

Сеттимий Северо

О его 1500 летнем правлении и названии Египет пишет Лызлов в «Скифской истории» (п.149). Эти годы определены, ориентируясь на смерть последнего византийского царя Фоки (годы правления последнего Фока византийского императора 990 до н.э.-610 н. э.), он ставленник династии Фоков. От могущества Фока не осталось ничего, кроме Колонны Фоки в Риме, рядом «Арка Сеттимия Северо» (северный его соперник или соратник?). В истории Лызлова Скифы связаны с Вексой-Фоксом-Оксом и своё 1500-летнее существование скифы отсчитывают от этого властителя до царя Нина (п.149). Фоксы требовали дань со скифов, настолько они были могущественны. «(Народ Скифов) АСИЮ МАЛУЮ и ВЕЛИКУЮ, вторую и величайшую часть света, мужеством обладаша, и обладаху ею с полторы тысящи лет (1500 лет): наченши от ВЕКСОРА ЦАРЯ ЕГИПСКАГО - даже до веку и государствования НИНА ЦАРЯ АССИРИЙСКАГО. В соседстве и в прилеглости с ним (народом скифским?) ВСЕГДА жили СЛАВЯНЕ, прародители наши – МОСКВА, РОССИАНЕ и прочие, их же древния историки для общих границ единако и обще скифами и сарматами называли». То есть Лызлов отмечает, что «москва и россиане и прочие» по сути не сарматы и не скифы, хотя их так для общности и называют. А ЕГИПЕТ№1 располагался по версии автора на реке Оке и Москве (в «прилеглости» к Москве), так как Вексор (Фокс, Окс) назван царём Египетским (от Окса, по версии автора, названа река Ока, Окой раньше назывался город Златоуст на реке Уфа на карте Витсена 1689 г., п.128).

Подобный ЕГИПЕТ описан в библии. Пророчество Иеремии о ЕГИПТЕ (п.38) вдвойне интересно, если речь идёт о Египте на реке Оке и Волге по версии автора. «О войске НЕХАО царя Египетского, которое было при реке Евфрат в Кархемисе (4 год ИоАкима)». Глава 46. «Египет будет отдан в руки народа Северного». «НИКТО не спасётся на Севере у реки Евфрат (Волга) они (египтяне) споткнутся и падут». «у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам Его; и меч будет пожирать, и насытится и УПЬЁТСЯ КРОВЬЮ ИХ». «Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате». «Египет прекрасная ТЕЛИЦА, но погибель с Севера идёт. Голос его (Губителя) несётся, как ЗМЕИННЫЙ. Они идут с войском, придут на него (Египет) с топорами как дровосеки. Вырубят лес его, ибо они несметны, их более, нежели саранчи и НЕТ ЧИСЛА ИМ». Как будто какая-то неизвестная многолюдная Северная страна (Даниила Столпника?) в полном составе пришла сюда, расселилась на севере и вот уже пошла на Египет с «топорами» «вырубать лес его» (образно). Что заставило северный народ идти на Русскую равнину вглубь, вероятно серьёзная природная беда (похолодание?). Значит, древние жители Московско-Волго-Окской земли сначала были «Фоксы» и «Нины» («египтяне», «телицы», «львы»), а потом пришли северяне Саваофа (Сеттимия Северо?) и «упились кровью».

Геродот называет даже конкретные имена царей Египта этой «трости надломленной» (п.15. «Восстание магов»): Неко-Нехао (отец Александра Македонского, автор), Псамис (Пёс?), Априй (который отрезал нос и уши знатному египтянину Патар Бенису за невыполнение приказа (кн. 2/161) и, поэтому возмущённые египтяне перешли на сторону следующего царя Амасиса), Амасис (от Сисифа?).

Итак. В центре Русской равнины правит Фока царь Египетский, а следующий Нин царь Ассирийский. Египет1 пропадает. От какого-то властителя Египет назвался Великим Птахом (Орлом?)-ЕгуПет, где Пет-Птах. Может при «греческом» Сисифе, от него образовалась династия Орнитионов-Птах (Орлов? Лебедей?). Судя по наличию Орла в гербе города Орёл, здесь была ставка Сисифа. От него остались только крылышки, которых «прилепил» на себя Нин-Лев и получился Сфинкс. Нин сам имел происхождение от Птахи и крылья заимел на законных основаниях.

9. После Фоки к власти приходит царь Нин-ЛЕВ. Это 6118 от СС. (610 г. от Р.Х.). Дата из википедии. Он появляется после свержения Фоки. Вот царь Нин (Ассур) на гравюре Колларта.

Царь Нин

На его знамени изображён ЛЕВ, а рядом с ним шагает Крылатый ЛЕВ (с крыльями Орла). На земле лежит поверженный Фока (?). У него (Фоки?) нет никакого животного и растительного символа, рядом с ним разбитая курительница благовоний. Он Факел-Пламя (Пион). Нин создал Ниневию, совпадающую границами с владениями Сима. «Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий» (Быт. 10:11,12). Фраза понимается так, что эти города или области вместе составили землю «великую». Где, по версии автора, Ресен это Рязанская область, Ниневия это Московская область, РеховофИр это Суздальская и Володимерская область, где «Рех» означал «первую» верховную ставку Вождя. Калах это Нижегородская область или Казань. Вот эти 4 «города» и должны составлять «Великий Город» (союз областей). Он потомок АсСура второго сына Ноя. Ассура выгнал (из Западной Сибири, п.131, 137, автор) Нимрод и Нин пришёл на землю Фока, занял её и назвал её Ниневией. Нина считают также сыном Бела (от Авеля?).

Нин Ассур

У Нина была жена Семирамида. Семирамида убила Нина. Подробности этой истории раскрывает история Великого Кира в «Истории» Геродота. Если это Великий Кир, то дальнейшая его судьба описана Геродотом так. Группа заговорщиков во главе с его женой и неким Смердисом коварно убивают Кира. От Смердиса пошло название сословия «смердов» (версия автора), так презираемое Иваном Грозным, которые были не просто крестьянами, но и были военным местным сословием именно центральной «Руси». «Смерды» побеждают и везде устанавливают свою власть, в том числе и на Руси. Власть пытается сохранить соратник Кира северный царь Крёз, но сын Кира его отстраняет. Сын Кира Камбис сходит с ума (он живьём стал закапывать магов-волхвов) и умирает от раны в ноге. Перед смертью он умоляет Ахейцев не допускать к власти «Магов» (ИуДеи). Но они (Деи) всё-таки приходят к власти. Прототип Камбиса в библии-Саул, один из 8 царей Идумеи, он кончает жизнь самоубийством. От Саула к ИуДеям убегает Давид. Вот как изображена смерть Саула на гравюре Колларта. Обратите внимание на его типаж. К власти приходят Маги Мидии (Восстание магов, п.15, 22). Северяне изгоняются из своей страны. Они уходят на север. Ассирийское (Кира) владычество продолжалось 520 лет в Верхней Азии, а в Мидии 128 лет (Геродот, п.15.). Всё, что вы читаете о древней Персии-это история центра Русской равнины. Это не история арабов (автор).

Смерть Саула

10. События после смерти Нина после 6118 от СС. (610 г. от Р.Х.). в истории неизвестны. А вот после смерти Кира события известны. На магов «насылается» Дарий из Ирана (там колония словено-русов), который подавляет Восстание магов и расправляется с 11 вождями. Происхождение Дария от волхва Каспара (п.101, 102). Но сфера его интересов только на юге в Мидии. У него в подчинении 127 областей.

11. После Дария появляются Асы (Каган сыроядец) и Македонский в 5478 г. от СМЗХ (130 до н.э.). Македонский убивает Дария. Они сокрушают не только Дария, но и «Львов». Дата взята из истории Македонского (википедия). Эти официальные даты не совпадают с логикой событий (должны быть сначала Львы, потом их свержение Асом и Македонским).

Династия Асов живёт в конце времени Фоки и они владеют землями от Варяжского моря (Балтийского) до Каспийского, то есть Русской равниной. Они не пропустили Македонского на свои земли и заключили с ним соглашение о границах на линии Дербентских ворот. Именно Асы имеют происхождение из «центральной Руси», так как названы знатнейшим русским коленом словенов. Асы имеют одинаковое имя с АсСуром вторым сыном Сима. От Ассура произошёл Нин. Зовут самого позднего Аса «Каган сыроядец», про которого почему-то должна рассказать греческая история «о нем же греческая история последи изъяснит» (п.99). Он произошёл от 5 братьев славян от Скифа позднее (п.99). Значит, именно он сыграл значительную роль в истории греков, приведя их-росов к власти. Так называемые «древние греки», оказались не древними, а живущими в одно время с Асами. (От Кагана произошла фамилия Гагарин и мифическая птица Гагана, по версии автора). Александр прямо называет Асов «вас храбросердому народу СЛОВЕНСКОМУ, зацнейшему колену РУССКОМУ великим князем и владцом от моря Варяжского (Балтийское) и до моря Хвалимского (Каспий)». «Начальнейшии же тогда во Словянех и Русех князи быша, им же суть имена: первый ВЕЛИКОСАН, вторый АСАН, третий АВЕСХАСАН. Сии же бяху храбръством и мудростию многих превзошедше. Всея же вселенныя тогда самодержец бысть многосчастный Александр, сын Филиппа Македонскаго. О сих же вышереченных словенех и РУСЕХ от всех стран жалостен слух и самому самодержцу во уши провозгреме. Премудрый же самодержец и всесветлый царь нача розмышляти с подданными своими: "Что сотворити подобает с СЫРОЯДЦЫ сими».

ИТАК, идёт 130 год до нашей эры и тут мы слышим о РУСАХ Асах (словено-русах), владеющих Русской равниной и Азией. Именем АСА была названа «АСИИЯ» на карте Келлера в 1590 г., сейчас она называется «Азия». Ему подчинялась вся Евразия (континент), судя по карте. А Юг подчинялся Александру Македонскому. А нам говорят, Руси до 9 века и даже до 15 века не было. Ас такая выдающаяся фигура и обязательно должна быть в гравюрах Колларта. Тот, который сокрушил Льва (Нина) и выдвинул в лидеры Орла. Вероятно, это ещё один Кирус, так как на знамени поверженного царя изображён ЛЕВ. На знамени Кира ОВЕН. У него на животе («русалка») Мелюзина-прамать скифов, также изображено солнце и на плече Лев. Рядом его воевода МЕДВЕДЬ.

Кир

На южном фронте воевал Александр Македонский, который тоже крушил «Львов». Львы нарисованы на павших знамёнах двух поверженных царей ЛЬВОВ. На знамени Александра КОЗА, рядом его воевода БАРС. Эти два вождя Александр и Ас покончили с всесильными Львами.

Александр Македонский

12. Если Идумея это Эдом на Волге-Оке, то эта фраза должна относиться к центральной Руси. « В 63 году до нашей эры (5445 г.СС) Идумея вместе с Иудеей была покорена Римом и находилась под римским протекторатом. Из идумеев происходил царь Ирод Великий». Вопрос, что за «Рим» покорил ИуДею. По версии автора Иудея находилась на Арале или Южном Урале. На карте Келлера 1590 г. есть только один «Рим» (Rhim) на Южном Урале. Река Урал (Яик) названа Rhim. А вот в самой Италии никакого Рима на этой карте нет. Его нет на старинной карте мира Келлера 1298-1590 г., но все победные колонны римлян стоят в Риме в Италии. Все дороги ведут в Рим.

13. 1 г. Р.Х Рождение Христа. Сразу возникает вопрос -в какой Египет бежали Мария с младенцем Христом? Может быть события происходят не в Египте на Ниле, а Египте Фока. Родители Иисуса были родом из Вифлеема Иудейского, но жили в Назарете, они пришли в Вифлеем и там засвидетельствовали его рождение, и лишь после его рождения бежали сначала в Египет, так как Ирод Великий приказал их убить, а потом возвратились в Назарет. Назарет совпадает с названием «Зиранни» ( Зыряния-«Полуденная Волость» на карте Московии 1706 г., см. ниже) (п.37). Это современная Коми-Пермяцкая область и Северные Увалы. Там всё покрыто густыми лесами. Как заметил блогер Юрий Абарин на всех картинах художников с сюжетом «Бегство в Египет» изображена лесистая местность, а не жаркий Египет на Ниле. По версии автора жрица «Гавриил» была врачевательницей и обладала секретом непорочного зачатия и смогла Марию сделать матерью Христа. В Марии была царская кровь (она царевна и несостоявшаяся жена «невеста неневестная» Единорога сына Гавриила и «Тесея», сын был «убит» перед свадьбой), а данник семени сочетал в себе три царских рода «Тессеева»-россов от «Давида», Симового и ИуДейского. Имя «Христос» должно иметь происхождение от названия «Земли»-«Крести»-«Хрести». Он живёт в «Крестьянии».

14. На Русскую равнину с Востока приходят Ог и Сигон. В библии написано, что сначала к власти приходят два Исполина, два брата Ог царь Вассанский (Крылатый Змей, см. ниже) и Сигон царь Аморейский и они приходят с ВОСТОКА. Они становятся известны как Гог и Магог у Марко Поло. И тут выявляется просто потрясающий момент, оказалось, Ог и Сигон (Сихон, Сион), это ПАДШИЕ АНГЕЛЫ (п.125) в книге Еноха. Они внуки Азазеля и Семияза-Самаэля. Во власти Самаэля оказалась Мидия, а во власти внука Азазеля оказалась Русская равнина-центральная Русь на реке Оке. Они стали Падшими Ангелами. «Падшими Ангелами» стали те лидеры Мидии, которые выступили против «Росы» и, которые были изгнаны и прокляты ею после победы в Войне Богов на 1000 лет. Тысяча лет прошло и именно сейчас Сатана и Дьявол должны выйти в Мир. Уже вышел. С ними должна состояться последняя битва-их «как песок морской». Они имели родство с Ханаанскими царями (п.125).

Сигон, как и Ог, пришелец с Востока. Сигон подчиняет себе 5 местных царей с именами Евей (Зевей), Рекем, Хур, Цур и Рева. Евей-Зевей показан на второй картинке (казнь Зевея и Салмана Гедеоном).

Типаж славянский. Они будут казнены Исусом Навиным, останутся малолетние сыновья и русские фамилии Евеев, Рекунов, Курский, Цуриков, Рева. Вот они лежат в красивых звёздообразных кафтанах. В библии написано, что они жили «на горах», вероятно, это «Нагорняя земля». Она показана на карте Московии 1706 г. (см. карту «Путь Рюрика» ниже) и так и названа «Нагорная Черемисса». Это современная Чувашия, на месте современных чувашей когда-то жил другой народ «нагорная черемисса» (молдаване, п.129), к которым (в 17 веке, автор) подселились тюрки из Казахстана (они носят монисто) и стали тоже называться чувашами.

«Согласно Талмуду, Сигон — брат Ога, оба они сыновья АХИИ (Ахейцы, греч, автор) и ВНУКИ падшего ангела Шамхазая (Нидда, 61а) (Семиязы-САМАЭЛЯ) с АЗАЗЕЛЕМ. Сигон считался великим и могущественным царём (Пс. 135:17—19)[1]. Незадолго до прихода израильтян он воевал с моавитским царём и отнял у него всю землю до реки Арнон (Чис. 21:26—29)[4]. Столицей царства Сигона был Есевон (Евон; Хешбон), завоеванный им y моавитского царя (Чис. 21:26). «Он тождествен с хананеянином АРАДОМ (Числа 21, 1), и Сигон было его прозвище, данное ему за то, что он своей БЫСТРОТОЙ напоминал КОНЯ ПУСТЫНИ (Рош га Шана, 3а).

Город Есевон (Евон; Хешбон) был так сильно укреплён, что Сигон мог отнять его y моавитского царя только благодаря проклятию, произнесённому Валаамом над осаждённой армией (Мидр. Агада, l. c.) Сигон был побеждён лишь после того, как Бог подчинил Моисею его ангела-хранителя (Иеламмедену, цитир. в Ялк., Числа, 764)».

Тут в имени СиГон русское слово «Гонец» (автор). ВАЛААМ был заоодно с Сигоном! По версии автора, взятая Сигоном Моавитская земля, это часть Московии до реки Волга (Арнон), а Есевон, вероятно, был в районе г. Пенза или Тамбов. (Ящик Пандоры. п.29. Исход из «Сибирского Египта». Ч.3.).

ИТАК. Позже 6118 от СС. (610 г. от Р.Х.).в центе Русской равнины наступает правление Самаэля-Семиязы и Азазеля и их династий.

Эта эпоха правления Падших Ангелов («Осирисов») 6118 от СС. (610 г. от Р.Х. до 0 г.) показана вот на этой гравюре Колларта. На переднем плане сидит воевода «Осирис»-лев с ослинными ушами, что указывает на его род Льва и Осла (или Лани), по версии автора. На заднем плане его правительница Змея (жена Семиязы-Самаэля). У них какой-то обречённый и грустный вид. От него остался топоним город Оса на «Сибирском тракте». Почему именно этот персонаж Осирис, на это указывает его характерная поза со скрещенными руками и длинные уши льва. Так изображали Осириса.

15. Эпоха от 0 г. до 800 год эра мора и опустошений (см. п.99). Всё обезлюдело. А куда делись настоящие коренные её жители «Земский» народ-«крести» и северный народ Алипия (Зимы). Там должны остаться «Луки», «Лавры», «Фролы», «Флоры» («Орнитионы»-Птахи сыны Сисифа), «Сисифы», «Лазари», «Ерусланы Лазаревичи», «Марфы», «Марки» (Львы), «Пистимеи» (мать Еруслана Лазаревича), Улии, «Фоки», «Львы» (Нина), «Сфинксы» (Египта1) и т. д. Это всё народ Египта№1-«Великой Птахи». Многие из них тоже должны были умереть от мора и великих опустошений. Они тоже ушли куда-то и потом вернулись в полностью разрушенные города. А городов каменных было много, судя по гравюрам. Орбини говорит, что многие встали и ушли к морю Скандинавскому, кто на Чёрное море, только Москва никуда не ушла. На карте ВальдзеМюллера 15 в. (п.147) видно, что всё-таки они частью ушли на Кавказ в Грузию и Армению, организовав там колонии. Это видно по характерному равностороннему крестику в Московии и в Грузии. Такой крестик и сейчас на знамени Грузии. Именно там кое-что должно сохраниться от древней Московии (Серого Волка) в культуре.

16. 6370 год от СС (862 г.) — призвание варЯгов на княжение в Новгород. Это возвращение Рюрикова северного рода на свои северные земли. Их предок «Крёз» был когда-то изгнан отсюда «симонеями» со «змеями». Эта война за возврат северных земель описана в книге Исуса Навина.

Рюрик приходит на царство северной Русской Землёю (не центра) и царствует 17 лет. (п. 99, 117). Он возвращается на свою северную землю в 862 г.в «Русь Словенскую». Её описывает Марко Поло как «Великую Росию» в 1298 г. (Архангельская область, Печёра, Зыряния-Коми). На карте его маршрута «Путь Рюрика» видно, что он обходит стороной «Симовы земли» (Московию).

Заключение

Название царства на реке Ока-Волга царство Фока «ЕГИПЕТ» (« Вексора» у Лызлова) невольно отсылает взор к пирамиде мавзолея Ленина. Кто «навеял» архитектору Щусеву такую египетскую форму мавзолея. Щусев архитектор времён царской России 1849 г. рождения, а создаёт могилу вождю мирового пролетариата. Она с подтекстом. Это не только могила Ленина. На вершине мавзолея у Щусева незримо восседает царица «Едома»» Сфинкс-праматерь всех народов. Это к её ногам брошены знамёна побеждённой фашистской Германии в 1945 г. Кто был на Красной площади, тот почувствовал её древнее подземное «дыхание». Особенно на станции метро «Комсомольская» тоже архитектора Щусева, где комсомольцами и не «пахнет», она похожа на храм Деметры, она с колосьями пшеницы изображена во весь рост на мозаике. Там мозаики с золотыми секирами. Щусев явно пел оду Сфинксу, живя в эпохе Ленина.

Общая картина такая. В центральной части Русской равнины («Русалия», «Сирия», «Симова Персида», «Земля», «Египет1») властвует коренной глубинный народ ещё до потопа (Львы, Козы, Змеи-Драконы от Химеры и Тифона). У Химеры три головы Льва, Козы и Змея-Дракона. Они смешиваются друг с другом и называются общим словом «Русы». Потом к ним примешивается Адамово семейство Ноя (Голубь), его сына Сима (Павлина), приплывших с Тихого океана. Они «по русы»-«персы» происхождением от северянина Адама. Они тут создают свои диаспоры, смешиваясь с местными «землянами» (больше не с кем). Периодически на троне правления Русской равнины сменяются Львы, Козы, Змеи-Драконы. А при Сисифе возникает династия Орнитионов (Великой Птахи Орла-Еги Пет) (Пет-Птаха). Сисиф — сын Эола (Северного ветра, Зимы). Кажется, что в греческих мифах Сисиф занят тяжкой и бессмысленной работой-катит камень на гору, который под конец всё-равно скатывается с неё, и он начинает свою работу сначала, надеясь восстановить свою прежнюю власть, свой «камень»-«Петру», вернуть себе «Эдом». В Эдоме столицей был город Петра (Птах Ра?). Но труд его не напрасен и не бессмыслен, он всё-таки поднимается изредко наверх и восстанавливает свою древнюю власть Сфинкса. Уже и престол для неё приготовлен Щусевым. Итак, есть «Русы Иды» (от Козы-Рыбы) в центре Русской равнины и «Русы Алипия» («русалии») на севере, в центре «Симова Персида-ПоРусь» и «Русь Словенская» на севере. У центральных русов свой цветок Ирис («Бородач», а у греков «Радуга»).

И вот к ним подселяются Афетские славяне (их прамать Анна). Они идут с трёх направлений. Скифы-славяне идут с Востока (Енисей), славяне-сарматы черноморские идут с запада («Венгерская Русь» и т.д.), с севера идёт «Словенская русь». Они становятся правителями в центре Русской равнины вместо «Симонеев». Но перед этим между ними самими завязывается конкурентная война. В лидеры выбиваются россы (словено-русы) в последний момент и они подчиняют себе всех (Зевсы свергают Титанов). Им помогла некая природная катастрофа, вызвавшая обезлюдивание (мор и опустошения, каменья и огонь с неба, комета). Несогласные уходят в Западную Европу. В центре Русской равнины всегда селились только те племена, чьи корни были отсюда, то есть имеющие право по крови-русские по корням. «Селекция» царей по крови была строгая, инородцам вход был запрещён. Историки решили всё переиначить, они как-то изощрились и превратили центральных русов «Симонеев» в «израильтян», черноморских Афетских славян сарматов в ираноязычных кочевников, а скифов-славян АФЕТОВ с востока в этнических монгол и тюрок. И как эти «чудеса» принять на веру, находясь в здравом уме, если монгол и тюрок среди Симонеев, Хамов и Афетов не было.

Во все времена Лев очень существенный персонаж, но откуда он на Руси. Это одна из трёх голов Химеры. На фресках видно, как на корабль Ноя грузится Лев (племя Льва), который сильно ранит в ногу самого Ноя (в библии). Так и будет он во все времена разить своих врагов в ногу, а его будут разить в голову, по-библейски. Может этот Лев прибыл с Востока (Амура). На карте Келлера только там, на Амуре нарисован Лев. Лев соединился с царевной из рода Быка и Великой Птахи (Орла) в Орловской области и начал править в центральной Руси во Владимирской области, там в гербе Лев. У сфинкса Бычий хвост и крылья Орла.

Наблюдается такая закономерность, это чёткое негласное разграничение северных земель Афетов, и Симовых земель южнее Волги. Это видно на карте маршрута «Рюрика», он идёт мимо Москвы прямиком в Константинополь через Киев. Земли «симовы» Москвы его не интересует (жёлтый круг), там свои князья. Ему важно утвердиться в Константинополе в столице ареала власти Афета. «Рюрики» берут под своё влияние север и Чёрное море до Днепра (Киев). А на Симовы земли с Востока приходит другой вождь брат Исава Илия (овен), который имеет корни отсюда-он брат Исава, то есть имеет родовое право на эти земли, он доходит до Москвы, но погибает. Ог и Сигон побеждают его на время. На гравюре Колларта Овна загрызает «Осирис» Лев с Ослинными ушами. Именно эти земли в руинах (красные кружки) на карте Московии 1706 г.

ИТАК, Симова Персида-ПоРусь «приказала долго жить» и название их воинского сословия «смерды» приобрело оттенок «рабов» для победивших их росов. Последние представители династии Симонеев (вся семья и дети) умерли во время мора в Москве в 14 в. и власть перешла к «Иванам»-Ивану Красному. Древо Симова рода ДУБ. Сим «дал дуба». Оно было срублено под корень, остались только нижние ветки (ветка Екатерины2, п.142). Типаж Симонеев можно представить, глядя на портрет Симеона Гордого. Но народ никуда не делся, он смешался с росами. Их традиции и верования сохранили староверы (до Никона).

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

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89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

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96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

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