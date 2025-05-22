В учебнике Молдовы славят пособников Гитлера, военных преступников. Зачем?
В программе "АнтиФейк" на Первом канале
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Фейки в молдавском учебнике истории:
- Учебник по истории в Молдове («История румын и всеобщая история») содержит фейковые утверждения, которые ранее разоблачались, например, фотография якобы советского солдата, отбирающего велосипед у немки. Эта фотография признана постановочной, а в учебнике она представлена как свидетельство.
- Учебник цитирует сомнительные источники, включая устаревшие концепции, выдавая их за актуальные научные данные.
- В учебнике присутствует сравнение советских солдат с «обезьяной Сьюзи», что является некорректным и унизительным, а также исторически неточным (обезьяна Сьюзи прославилась в 1956 году, спустя годы после войны).
2. Пропагандистская направленность учебника:
- Учебник ориентирован на продвижение идеи объединения Молдовы с Румынией, представляя Молдову как часть «великой Румынии».
- Период румынской оккупации 1941–1944 годов изображается позитивно, игнорируя партизанское сопротивление, угон людей в остарбайтеры и разрушения.
- Учебник замалчивает преступления румынской администрации и акцентирует внимание на якобы позитивных аспектах их управления.
3. Искажение исторических событий:
- Сталинградская битва представлена с ложными утверждениями, например, о том, что мирное население использовалось как «живой щит», что противоречит историческим фактам. Эвакуация из Сталинграда была затруднена из-за действий немецких войск, в том числе румынских, участвовавших на стороне Германии.
- Учебник оправдывает действия Румынии в годы Второй мировой войны, приуменьшая её участие в нацистских преступлениях и подчеркивая её вклад в антигитлеровскую коалицию после 1944 года.
4. Реабилитация военных преступников:
- Учебник фактически реабилитирует режим Иона Антонеску, признанного военным преступником, представляя его как заботливого администратора, а не как пособника нацистов.
- Утверждается, что румынская администрация вносила «вклад в просвещение» на оккупированных территориях, включая Транснистрию.
5. Русофобия и антисоветизм:
- Учебник продвигает русофобские нарративы, представляя Россию (как царскую, так и современную) и Советский Союз как отсталые и агрессивные государства.
- Концепция «двух тоталитаризмов» (советского и нацистского) используется для уравнивания СССР и нацистской Германии, что соответствует европейской резолюции 2019 года, обвиняющей СССР в развязывании Второй мировой войны.
6. Политическая цель учебника:
- Учебник рассматривается как пропагандистский инструмент, направленный на формирование у молодёжи поддержки евроинтеграции и румынского национализма.
- Он готовит новое поколение избирателей к выборам 2025 года, продвигая политическую повестку правящей партии.
7. Ситуация в Приднестровье:
- Учебник обвиняет Приднестровье в сепаратизме, игнорируя исторический контекст, связанный с запретом русского языка в Молдове и последующим вооружённым конфликтом.
- Утверждается, что в Приднестровье нарушаются права человека, хотя сами обвинения содержат противоречия (например, по численности населения).
8. Глобальный контекст:
- Учебник рассматривается как часть более широкого проекта по воспитанию поколений, ненавидящих Россию, в постсоветских странах.
- Аналогии проводятся с украинскими учебниками, которые также обвиняются в пропаганде национализма и искажении истории.
Так это ХПП, на Украине так было: десятилетиями кормили поили, а учебники составлялись в интересах других государств, которые не вкладывали, а выкачивали. Ну это как если лох женщину поит, кормит, одевает и остаётся во френдзоне, а “танцует” её другой. Гениальная политика.