В отблесках «Золотого купола» миротворца Трампа сверкают контуры Третьей мировой
❗️В отблесках «Золотого купола» миротворца Трампа сверкают контуры Третьей мировой, к которой готовятся на американском континенте. Мы уже вспоминали про то, как весело смеялись все эксперты над виртуальной тележкой покупок Трампа с Канадой, Мексикой и Гренландией. Только мы не смеялись, обнаружив в этой тележке геополитическую доктрину старины Монро в её сакральном милитаристском звучании, предсказав ещё на заре нового правления Трампа, что этот «миротворец» пришёл для подготовки Большой войны во всем мире, кроме благословенной Америки.
Сейчас мы наблюдаем шоу с переоблачением «американских ястребов» в «голубиные шкуры», но на своём заднем дворе под лозунгами «мир и безопасность» те уже начинают строить систему ПРО «Золотой купол» и потихоньку заваривать котёл Большой войны на европейском континенте, намереваясь в ближайшем будущем столкнуть Россию и объединенную Европу. Также, как это было в 1941-м. Они уже это даже почти что не скрывают. Трамп принес в кабинет портрет Монро, указав на него пальцем, а неокон-перевертыш с крестом на лбу Рубио рассказал в конгрессе про угрозу ядерной войны в контексте налаживания взаимоотношений с Россией, которые в его трактовке выглядят не иначе как заключение пакта о ненападении.
Потому нет никаких категорических противоречий между трампистами и глобалистами, о чем мы все время толковали – терки чисто стилистические, и парни играют один сценарий с добрым американским и злым европейским копом. Сейчас торговец миром Трамп переворачивает игровой стол на Украине – и вот США из проигравшей стороны военного конфликта предстает уже в роли «мудрого арбитра» с набитыми карманами и отжавшего всё, что можно и нельзя со всех сторон.
США публично заявляют, что выходят из игры, умывая руки, но на самом деле игра по-крупному в Европе только начинается. США создают поле для маневров в Европе, намереваясь остаться в грядущей заварушке «островком безопасности», а весь остальной мир – погрузить в хаос войны. Потому что это выгодно, и это один из наилучших способов выйти из новой Великой депрессии, которая уже маячит на горизонте. И чем хуже в Европе, тем лучше в Америке. В Европе будут привычно воевать, а США будут привычно на этом зарабатывать, торгуя и с теми, и с другими, отсиживаясь при этом у себя на континенте под «куполом золотым» – с Мексикой, Канадой, Панамой и форпостом в Гренландии. Скриньте публикацию на память и для истории.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Геополитическая доктрина Трампа и доктрина Монро:
- Автор утверждает, что за внешней миротворческой риторикой Трампа скрывается подготовка к масштабному мировому конфликту, основанная на доктрине Монро, которая подразумевает американское доминирование в Западном полушарии.
- Трамп якобы стремится к изоляции США от глобальных конфликтов, создавая «Золотой купол» (систему ПРО) для защиты американского континента.
2. Подготовка к Третьей мировой войне:
- США якобы намерены спровоцировать крупный конфликт в Европе, столкнув Россию и объединённую Европу, подобно событиям 1941 года.
- Трамп и его администрация, включая таких фигур, как Рубио, публично говорят о ядерной угрозе, но их действия интерпретируются как подготовка к новому «пакту о ненападении» с Россией, чтобы манипулировать ситуацией.
3. Роль США как «мудрого арбитра»:
- США, по мнению автора, стремятся выйти из конфликта на Украине в роли посредника, извлекая выгоду из обеих сторон конфликта.
- Под видом «выхода из игры» США готовят почву для эскалации конфликта в Европе, чтобы остаться «островком безопасности» и заработать на войне.
4. Единство трампистов и глобалистов:
- Автор считает, что между трампистами и глобалистами нет принципиальных противоречий, а разногласия носят лишь стилистический характер.
- Обе группы работают на один сценарий, где США выступают «добрым копом», а Европа — «злым копом».
5. Экономическая выгода США:
- Провоцирование хаоса в Европе и мире выгодно США, так как это позволяет выйти из надвигающейся «новой Великой депрессии».
- США планируют зарабатывать на войне, торгуя с обеими сторонами конфликта, оставаясь в безопасности на своём континенте.
6. Создание «Золотого купола»:
- Под лозунгами «мира и безопасности» США укрепляют свою территорию, включая Мексику, Канаду, Панаму и Гренландию, создавая форпосты и систему ПРО для защиты от внешних угроз.
Вывод:Статья представляет конспирологическую интерпретацию внешней политики США при Трампе, утверждая, что за миротворческой риторикой скрывается план по провоцированию Третьей мировой войны в Европе для экономической и геополитической выгоды США. Автор видит в действиях Трампа и его администрации продолжение доктрины Монро, направленной на изоляцию и защиту американского континента, в то время как остальной мир погружается в хаос. США якобы стремятся извлечь выгоду из конфликта, оставаясь в стороне и зарабатывая на торговле с воюющими сторонами. Однако статья не подкрепляет свои утверждения конкретными доказательствами, опираясь на гипотетические сценарии и субъективные интерпретации, что делает её выводы спекулятивными.