Главная » Невероятное в мире, Политика

В отблесках «Золотого купола» миротворца Трампа сверкают контуры Третьей мировой

58 0
Переслано от: Тот самый Олень

❗️В отблесках «Золотого купола» миротворца Трампа сверкают контуры Третьей мировой, к которой готовятся на американском континенте. Мы уже вспоминали про то, как весело смеялись все эксперты над виртуальной тележкой покупок Трампа с Канадой, Мексикой и Гренландией. Только мы не смеялись, обнаружив в этой тележке геополитическую доктрину старины Монро в её сакральном милитаристском звучании, предсказав ещё на заре нового правления Трампа, что этот «миротворец» пришёл для подготовки Большой войны во всем мире, кроме благословенной Америки.

Сейчас мы наблюдаем шоу с переоблачением «американских ястребов» в «голубиные шкуры», но на своём заднем дворе под лозунгами «мир и безопасность» те уже начинают строить систему ПРО «Золотой купол» и потихоньку заваривать котёл Большой войны на европейском континенте, намереваясь в ближайшем будущем столкнуть Россию и объединенную Европу. Также, как это было в 1941-м. Они уже это даже почти что не скрывают. Трамп принес в кабинет портрет Монро, указав на него пальцем, а неокон-перевертыш с крестом на лбу Рубио рассказал в конгрессе про угрозу ядерной войны в контексте налаживания взаимоотношений с Россией, которые в его трактовке выглядят не иначе как заключение пакта о ненападении.

Потому нет никаких категорических противоречий между трампистами и глобалистами, о чем мы все время толковали – терки чисто стилистические, и парни играют один сценарий с добрым американским и злым европейским копом. Сейчас торговец миром Трамп переворачивает игровой стол на Украине – и вот США из проигравшей стороны военного конфликта предстает уже в роли «мудрого арбитра» с набитыми карманами и отжавшего всё, что можно и нельзя со всех сторон.

США публично заявляют, что выходят из игры, умывая руки, но на самом деле игра по-крупному в Европе только начинается. США создают поле для маневров в Европе, намереваясь остаться в грядущей заварушке «островком безопасности», а весь остальной мир – погрузить в хаос войны. Потому что это выгодно, и это один из наилучших способов выйти из новой Великой депрессии, которая уже маячит на горизонте. И чем хуже в Европе, тем лучше в Америке. В Европе будут привычно воевать, а США будут привычно на этом зарабатывать, торгуя и с теми, и с другими, отсиживаясь при этом у себя на континенте под «куполом золотым» – с Мексикой, Канадой, Панамой и форпостом в Гренландии. Скриньте публикацию на память и для истории.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Геополитическая доктрина Трампа и доктрина Монро:
- Автор утверждает, что за внешней миротворческой риторикой Трампа скрывается подготовка к масштабному мировому конфликту, основанная на доктрине Монро, которая подразумевает американское доминирование в Западном полушарии.
- Трамп якобы стремится к изоляции США от глобальных конфликтов, создавая «Золотой купол» (систему ПРО) для защиты американского континента.

2. Подготовка к Третьей мировой войне:
- США якобы намерены спровоцировать крупный конфликт в Европе, столкнув Россию и объединённую Европу, подобно событиям 1941 года.
- Трамп и его администрация, включая таких фигур, как Рубио, публично говорят о ядерной угрозе, но их действия интерпретируются как подготовка к новому «пакту о ненападении» с Россией, чтобы манипулировать ситуацией.

3. Роль США как «мудрого арбитра»:
- США, по мнению автора, стремятся выйти из конфликта на Украине в роли посредника, извлекая выгоду из обеих сторон конфликта.
- Под видом «выхода из игры» США готовят почву для эскалации конфликта в Европе, чтобы остаться «островком безопасности» и заработать на войне.

4. Единство трампистов и глобалистов:
- Автор считает, что между трампистами и глобалистами нет принципиальных противоречий, а разногласия носят лишь стилистический характер.
- Обе группы работают на один сценарий, где США выступают «добрым копом», а Европа — «злым копом».

5. Экономическая выгода США:
- Провоцирование хаоса в Европе и мире выгодно США, так как это позволяет выйти из надвигающейся «новой Великой депрессии».
- США планируют зарабатывать на войне, торгуя с обеими сторонами конфликта, оставаясь в безопасности на своём континенте.

6. Создание «Золотого купола»:
- Под лозунгами «мира и безопасности» США укрепляют свою территорию, включая Мексику, Канаду, Панаму и Гренландию, создавая форпосты и систему ПРО для защиты от внешних угроз.

Вывод:

Статья представляет конспирологическую интерпретацию внешней политики США при Трампе, утверждая, что за миротворческой риторикой скрывается план по провоцированию Третьей мировой войны в Европе для экономической и геополитической выгоды США. Автор видит в действиях Трампа и его администрации продолжение доктрины Монро, направленной на изоляцию и защиту американского континента, в то время как остальной мир погружается в хаос. США якобы стремятся извлечь выгоду из конфликта, оставаясь в стороне и зарабатывая на торговле с воюющими сторонами. Однако статья не подкрепляет свои утверждения конкретными доказательствами, опираясь на гипотетические сценарии и субъективные интерпретации, что делает её выводы спекулятивными.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/trueolen/1069
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В США запустили процедуру импичмента Трампу
Китай и Россия обвиняют США в отсутствии золота
С.В. Жарникова: Золотая нить
«Инвесторы отворачиваются от доллара США, делая выбор в пользу золота»
Смешанный тип куполов
Купола Храма Василия Блаженного - символы планет Солнечной системы?
Шизофрения Трампа в отношении России
Изначально храмовые купола служили стяжателями "духа Святаго". Таковым долгое время считали электричество!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru