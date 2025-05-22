❗️В отблесках «Золотого купола» миротворца Трампа сверкают контуры Третьей мировой, к которой готовятся на американском континенте. Мы уже вспоминали про то, как весело смеялись все эксперты над виртуальной тележкой покупок Трампа с Канадой, Мексикой и Гренландией. Только мы не смеялись, обнаружив в этой тележке геополитическую доктрину старины Монро в её сакральном милитаристском звучании, предсказав ещё на заре нового правления Трампа, что этот «миротворец» пришёл для подготовки Большой войны во всем мире, кроме благословенной Америки.

Сейчас мы наблюдаем шоу с переоблачением «американских ястребов» в «голубиные шкуры», но на своём заднем дворе под лозунгами «мир и безопасность» те уже начинают строить систему ПРО «Золотой купол» и потихоньку заваривать котёл Большой войны на европейском континенте, намереваясь в ближайшем будущем столкнуть Россию и объединенную Европу. Также, как это было в 1941-м. Они уже это даже почти что не скрывают. Трамп принес в кабинет портрет Монро, указав на него пальцем, а неокон-перевертыш с крестом на лбу Рубио рассказал в конгрессе про угрозу ядерной войны в контексте налаживания взаимоотношений с Россией, которые в его трактовке выглядят не иначе как заключение пакта о ненападении.

Потому нет никаких категорических противоречий между трампистами и глобалистами, о чем мы все время толковали – терки чисто стилистические, и парни играют один сценарий с добрым американским и злым европейским копом. Сейчас торговец миром Трамп переворачивает игровой стол на Украине – и вот США из проигравшей стороны военного конфликта предстает уже в роли «мудрого арбитра» с набитыми карманами и отжавшего всё, что можно и нельзя со всех сторон.

США публично заявляют, что выходят из игры, умывая руки, но на самом деле игра по-крупному в Европе только начинается. США создают поле для маневров в Европе, намереваясь остаться в грядущей заварушке «островком безопасности», а весь остальной мир – погрузить в хаос войны. Потому что это выгодно, и это один из наилучших способов выйти из новой Великой депрессии, которая уже маячит на горизонте. И чем хуже в Европе, тем лучше в Америке. В Европе будут привычно воевать, а США будут привычно на этом зарабатывать, торгуя и с теми, и с другими, отсиживаясь при этом у себя на континенте под «куполом золотым» – с Мексикой, Канадой, Панамой и форпостом в Гренландии. Скриньте публикацию на память и для истории.