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Принципы жизни по-Божески

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Переслано от: Виктор Ефимов

Беседа Ефимова Виктора Алексеевича и Алексея Костылева

Принципы жизни по-Божески

00:00 Введение
01:08 Лекции ФСБ о Боге
04:49 Изменение подхода
07:59 Вера в Бога
12:28 Свобода совести
13:28 Личное восприятие Бога
16:50 Представление о Боге
17:49 Уровни интеллекта и понимание Бога
18:49 Вера в Бога и вера Богу
21:45 Человек, верящий Богу
23:26 Принципы жизни по-божески
26:17 Влияние алкоголя и табака
28:06 Примеры из жизни
29:32 Программа "12 шагов"
30:31 Влияние веры на жизнь
31:27 Зависимость от биг фармы
33:25 Порнография и сексуальная зависимость
35:57 Влияние порнографии на здоровье

➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀
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➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы с Виктором Алексеевичем Ефимовым:


1. Популярность и влияние лекции ФСБ:
- Лекция Ефимова, известная как «лекция ФСБ о Боге», получила более 20 миллионов просмотров на YouTube и широко распространилась в соцсетях. Она была записана в 2001 году в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий ФСБ и попала в сеть благодаря инициативе отдельных людей.

2. Эволюция взглядов Ефимова:
- С момента лекции 2001 года подход Ефимова изменился: если раньше он говорил о будущем, не учитывая текущие реалии, то теперь он акцентирует внимание на технологии продвижения к этим целям и уважении к традиционным религиям как к цивилизационной скрепе.
- Религия, особенно православие, рассматривается как важная основа для сохранения национальной идентичности, особенно в контексте событий на Украине.

3. Концепция веры в Бога и веры Богу:
- Ефимов различает два уровня: вера в Бога (признание существования высшей силы) и вера Богу (жизнь по принципам Божьего промысла, осознание связи с Богом).
- Вера Богу предполагает жизнь «по-Божески», что означает избегание вреда себе, другим и окружающей среде, а также следование принципам нравственности и справедливости.

4. Бог как эфирная сущность:
- Ефимов, как физик, определяет Бога как «живую, всеобъемлющую, всепроникающую, мыслящую эфирную сущность». Он отвергает отсутствие эфира в современной физике и считает душу человека также эфирной сущностью.
- Человек рассматривается как триединство: тело, дух и душа, где душа связана с Богом, а дух имеет земную природу.

5. Критика современной культуры и зависимостей:
- Ефимов считает, что зависимости (алкоголь, табак, порнография, фармацевтика) разрушают человека и общество, так как они противоречат Божьему замыслу.
- Порнография отличается от эротики своей адресностью: эротика — для одного любимого человека, порнография — для «толпы», что наносит ущерб генетическому здоровью нации.

6. Роль государства в духовности:
- Государство должно способствовать духовному развитию, но не через навязывание, а через создание условий для просвещения и защиты духовного здоровья (аналог Роспотребнадзора для «духовной кулинарии»).
- Ефимов предлагает создать новый орган власти (например, при Госсовете), который занимался бы целеполаганием и проверкой законов на соответствие цивилизационным целям, а не только прибыли.

7. Концепция Святой Руси:
- Святая Русь — это цивилизация, основанная на сохранении дарованных Богом качеств: свободы воли, любви, веры Богу, чувства меры и нравственности.
- Россия должна предложить миру новую модель развития, основанную на высокой нравственности и гармонизации разнообразия.

8. Критический взгляд на современные вызовы:
- Ефимов подчеркивает, что Россия находится в состоянии гибридной войны, где противники используют финансовые, информационные и технологические ресурсы (например, биометрические роботы).
- Западная концепция управления, основанная на ветхозаветных принципах, делает Россию заложником чужих целей. Необходим переход к концепции, основанной на собственных целях и смыслах.

9. Идеология и концепция:
- Идеология вторична по отношению к концепции, которая вытекает из мировоззрения. Россия должна формировать свою концепцию, основанную на Божьем промысле, а не заимствовать западные модели.
- Статья Харичева из администрации президента воспринимается как шаг к идеологии, но без упоминания Бога она остается неполной.

10. Победа и будущее:
- Ефимов уверен в победе России благодаря справедливости и Божьей праведности. Однако точные сроки разрешения конфликта не прогнозируются, так как это вопрос исполнительной власти.
- Изменения должны начинаться с народа, через просвещение и осознанную веру Богу.

Вывод:

Виктор Ефимов предлагает концептуальный подход к развитию России как цивилизации, основанный на принципах веры Богу, нравственности и гармонизации разнообразия. Он подчеркивает необходимость перехода от безбожной системы управления, унаследованной от СССР и Запада, к новой модели, где центральное место занимает Божий промысел. Для этого требуется просвещение народа, создание новых структур власти для целеполагания и защита духовного здоровья общества. Россия, по мнению Ефимова, имеет уникальную миссию предложить миру модель Святой Руси, основанную на справедливости, любви и сохранении дарованных Богом качеств. Однако успех зависит от осознанности народа и политической воли руководства, а времени на изменения остается мало из-за нарастающих глобальных вызовов.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/41099d0b994c76c560168f0bea01c335/
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