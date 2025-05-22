Подвиг как признак проблем. О первопричинах историй «выживания вопреки»
Подвиг как признак проблем
О первопричинах историй «выживания вопреки»
На днях появилась очередная история о бойце, который месяц находился без еды и воды под подбитым танком из-за трудности эвакуации. Военнослужащий проявил безусловную стойкость, но если такие сюжеты становятся регулярными, то это уже повод для анализа.
Увы, нередко подвиги являются следствиями чьего-то провала. Если раненому приходится выживать неделями в полном одиночестве, питаясь буквально подкожным кормом, то выходит, что где-то сильно напортачили с планированием, логистикой и управлением.
Слишком часто такие истории начинаются одинаково: шаблонная атака с несоответствующим нарядом сил и средств без связи с «соседями», отсутствие средств подвоза. А заканчиваются они, порой, гибелью всей группы — такое можно наблюдать годами на Северском направлении.
Да, дроны сделали снабжение крайне рискованными, но не невозможными: в том же Часов Яре штурмовики долго держали позиции в глубоком тылу, получая необходимое с помощью БЛА. А ВСУ давно используют «Бабы-Яги» для таких задач.
❗️Когда же командование начинает привыкать к тому, что бойцы выкрутятся — найдут воду в воронке, растопят снег, переждут в подвале, — то это насаживание порочного подхода «выживания вопреки». А люди должны выполнять задачи и оставаться живыми, ведь новых не нарожают.
Подвиги важны. Но что лучше — истории бойцов, героически державшихся месяц в отрыве от своих сил, или грамотное планирование с насыщением передовой тяжелыми дронами, в результате чего лесопосадка успешно взята, а героизм не понадобился?
ВСРФ #Россия #Украина
⭐️ @rybar
Комментарий редакции
Проблема системного характера героических историй
Регулярное появление историй о выживании военнослужащих в экстремальных условиях (без еды, воды, связи) свидетельствует о системных проблемах в военном планировании.
Подвиги как следствие управленческих провалов
Необходимость в героическом выживании часто возникает из-за ошибок в планировании операций, логистике и управлении войсками.
Типичные причины проблем
- Шаблонные атаки с недостаточными силами и средствами
- Отсутствие связи между подразделениями
- Проблемы со снабжением и эвакуацией
Технические решения существуют
Современные технологии (дроны, БПЛА) позволяют решать задачи снабжения даже в сложных условиях, как показывает опыт разных сторон конфликта.
Опасность привыкания к "выживанию вопреки"
Командование не должно рассчитывать на способность бойцов выживать в критических условиях как на норму.
Вывод:
Автор критикует подход, при котором героизм и выживание в экстремальных условиях становятся компенсацией плохого планирования. Вместо прославления подвигов "выживания вопреки" необходимо сосредоточиться на грамотном планировании операций, качественном снабжении и использовании современных технологий. Цель должна быть в том, чтобы задачи выполнялись эффективно при сохранении жизней военнослужащих, а не в создании условий, требующих героических усилий для простого выживания.
Командование может или даже наверняка наградят за героизм бойца.))