Главная » Вооруженные силы, Политика

Подвиг как признак проблем. О первопричинах историй «выживания вопреки»

57 1
Переслано от: Рыбарь

Подвиг как признак проблем
О первопричинах историй «выживания вопреки»

На днях появилась очередная история о бойце, который месяц находился без еды и воды под подбитым танком из-за трудности эвакуации. Военнослужащий проявил безусловную стойкость, но если такие сюжеты становятся регулярными, то это уже повод для анализа.

Увы, нередко подвиги являются следствиями чьего-то провала. Если раненому приходится выживать неделями в полном одиночестве, питаясь буквально подкожным кормом, то выходит, что где-то сильно напортачили с планированием, логистикой и управлением.

Слишком часто такие истории начинаются одинаково: шаблонная атака с несоответствующим нарядом сил и средств без связи с «соседями», отсутствие средств подвоза. А заканчиваются они, порой, гибелью всей группы — такое можно наблюдать годами на Северском направлении.

Да, дроны сделали снабжение крайне рискованными, но не невозможными: в том же Часов Яре штурмовики долго держали позиции в глубоком тылу, получая необходимое с помощью БЛА. А ВСУ давно используют «Бабы-Яги» для таких задач.

❗️Когда же командование начинает привыкать к тому, что бойцы выкрутятся — найдут воду в воронке, растопят снег, переждут в подвале, — то это насаживание порочного подхода «выживания вопреки». А люди должны выполнять задачи и оставаться живыми, ведь новых не нарожают.

Подвиги важны. Но что лучше — истории бойцов, героически державшихся месяц в отрыве от своих сил, или грамотное планирование с насыщением передовой тяжелыми дронами, в результате чего лесопосадка успешно взята, а героизм не понадобился?

Арт в высоком разрешении

ВСРФ #Россия #Украина

⭐️ @rybar

Поддержать нас

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

Проблема системного характера героических историй
Регулярное появление историй о выживании военнослужащих в экстремальных условиях (без еды, воды, связи) свидетельствует о системных проблемах в военном планировании.

Подвиги как следствие управленческих провалов
Необходимость в героическом выживании часто возникает из-за ошибок в планировании операций, логистике и управлении войсками.

Типичные причины проблем
- Шаблонные атаки с недостаточными силами и средствами
- Отсутствие связи между подразделениями
- Проблемы со снабжением и эвакуацией

Технические решения существуют
Современные технологии (дроны, БПЛА) позволяют решать задачи снабжения даже в сложных условиях, как показывает опыт разных сторон конфликта.

Опасность привыкания к "выживанию вопреки"
Командование не должно рассчитывать на способность бойцов выживать в критических условиях как на норму.

Вывод:
Автор критикует подход, при котором героизм и выживание в экстремальных условиях становятся компенсацией плохого планирования. Вместо прославления подвигов "выживания вопреки" необходимо сосредоточиться на грамотном планировании операций, качественном снабжении и использовании современных технологий. Цель должна быть в том, чтобы задачи выполнялись эффективно при сохранении жизней военнослужащих, а не в создании условий, требующих героических усилий для простого выживания.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/rybar/70604
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТУДЕНТА (СТАТЬЯ НА КОНКУРС "СветЛ")
Язык, как одно из главных средств манипуляции. Знаковые системы
Бобылов Юрий о выдающемся руководителе СССР Л.П. Берия
Министерство обороны издало грандиозный труд по истории Великой Отечественной войны
Школа и Клуб как модели общества
Как читать книгу
Как читать книги - Поварнин С.И.
О копном праве наших предков
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru