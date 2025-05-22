Подвиг как признак проблем

О первопричинах историй «выживания вопреки»

На днях появилась очередная история о бойце, который месяц находился без еды и воды под подбитым танком из-за трудности эвакуации. Военнослужащий проявил безусловную стойкость, но если такие сюжеты становятся регулярными, то это уже повод для анализа.

Увы, нередко подвиги являются следствиями чьего-то провала. Если раненому приходится выживать неделями в полном одиночестве, питаясь буквально подкожным кормом, то выходит, что где-то сильно напортачили с планированием, логистикой и управлением.

Слишком часто такие истории начинаются одинаково: шаблонная атака с несоответствующим нарядом сил и средств без связи с «соседями», отсутствие средств подвоза. А заканчиваются они, порой, гибелью всей группы — такое можно наблюдать годами на Северском направлении.

Да, дроны сделали снабжение крайне рискованными, но не невозможными: в том же Часов Яре штурмовики долго держали позиции в глубоком тылу, получая необходимое с помощью БЛА. А ВСУ давно используют «Бабы-Яги» для таких задач.

❗️Когда же командование начинает привыкать к тому, что бойцы выкрутятся — найдут воду в воронке, растопят снег, переждут в подвале, — то это насаживание порочного подхода «выживания вопреки». А люди должны выполнять задачи и оставаться живыми, ведь новых не нарожают.

Подвиги важны. Но что лучше — истории бойцов, героически державшихся месяц в отрыве от своих сил, или грамотное планирование с насыщением передовой тяжелыми дронами, в результате чего лесопосадка успешно взята, а героизм не понадобился?

Арт в высоком разрешении

ВСРФ #Россия #Украина

⭐️ @rybar

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