ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ! Росатом ЗАПУСТИЛ производство реактора РИТМ-200!
Россия строит будущее атомной энергетики: стартовала выплавка корпуса реактора РИТМ-200 для АЭС в Узбекистане. Уникальные малые модульные реакторы РИТМ-200 от Росатома станут сердцем не только АЭС малой мощности, но и мощных атомных ледоколов, демонстрируя превосходство российских технологий. Тем временем, легендарная Армянская АЭС (Мецаморская АЭС) проходит глубокую модернизацию для продления службы до 2041 года – ключевой шаг для энергетической безопасности Армении. Безопасность – незыблемый приоритет: Росатом укрепляет партнерство, а уникальные проекты, как армяно-иранский обмен «газ на электроэнергию», становятся важной частью новостей энергетики. Подробнее в новом видео
00:00 Атомный прорыв России! Росатом начал сборку реактора РИТМ-200!
00:24 Заводы-гиганты: Где и как куют ядерное сердце для РИТМ-200?
01:20 Секретный маршрут: Как доставят многотонный реактор в Узбекистан?
02:35 6 новых реакторов для Узбекистана! Россия ставит производство на поток?
03:00 РИТМ-200: Универсальный реактор для Чукотки и плавучих АЭС!
04:22 Сколько строят АЭС? 2 года на реактор для Джизака! Этапы и сроки.
05:03 Росатом и Узатом: Сделка года на миллиарды! Гарантии и риски.
05:59 Уникальное топливо для РИТМ-200: Обогащение 19.75% – Кто производит?
07:55 55 МВт для Узбекистана: На что хватит мощности новой АЭС?
09:34 РИТМ-200: От ледоколов до АЭС! Уникальные возможности реактора
10:08 Гонка АСММ: Кто лидирует в мире? Проекты США, Канады и Китая.
13:28 Армения: Судьба Мецаморской АЭС! Продление жизни на десятилетия?
14:40 141 день на ремонт: Что будут делать на Мецаморской АЭС?
16:04 Как Армения спасает свою АЭС? Цель – до 2041 года!
17:03 Новая АЭС в Армении: Технологии США или России?
18:33 Выдержит ли сеть? Нужны ли Армении гигаваттные блоки АЭС?
19:12 Газ в обмен на свет: Энергетический союз Армении и Ирана?
20:12 Новые ГЭС на границе? Перспективы проектов Армении и Ирана.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Начало производства реактора РИТМ-200:
- Завод АЭМ Технологии (подразделение Росатома) начал выплавку корпуса реактора РИТМ-200 для Джезказганской АЭС малой мощности в Узбекистане.
- Процесс перешел от документальной стадии к реальному производству.
2. Особенности корпуса реактора:
- Корпус реактора изготавливается с высокой точностью химического состава (добавки цветных металлов с точностью до десятых долей процента).
- Требования к корпусу: устойчивость к высокому давлению, радиации, нейтронному полю и коррозии.
3. Производственный цикл:
- Процесс отливки корпуса занимает около двух месяцев.
- Полный цикл изготовления, включая поковку и комплектацию, занимает около двух лет.
- Маршрут производства: от Санкт-Петербурга (КБМ, Нижний Новгород) до Подольска (Московская область), затем транспортировка в Узбекистан.
4. Логистика и транспортировка:
- Транспортировка корпуса сложная, возможно, по рекам до Каспийского моря, затем в Узбекистан.
- Предложение снять фильм о маршруте доставки оборудования.
5. Количество реакторов и проекты:
- Для Джезказганской АЭС планируется изготовить 6 реакторов РИТМ-200.
- Дополнительно 8 корпусов для Чукотского проекта (плавучие АЭС).
- РИТМ-200 адаптирован для наземного использования с минимальными конструктивными изменениями.
6. Особенности эксплуатации и сейсмическая безопасность:
- Реакторы РИТМ-200 изначально проектировались для ледоколов (серия 22220, ЛК-60), где выдерживают экстремальные нагрузки (удары льда, крены до 30 градусов).
- В Узбекистане учтена повышенная сейсмическая опасность, но эксплуатационные условия менее жесткие, чем на море.
7. Сотрудничество Росатома и Узбекистана:
- Договор между Росатомом и Узатомом подписан в 2024 году.
- Уверенность в финансовой дисциплине Узатома и отсутствии санкционных рисков.
- Использование узбекского урана как давальческого сырья.
- Топливо для РИТМ-200 с обогащением до 19,7% (производится Росатомом).
8. Образовательные инициативы:
- В Ташкенте на базе филиала МИФИ откроется Техническая академия для подготовки энергетиков для АЭС.
- Дополнительно создается инженерная школа для подготовки специалистов по турбинной части и радиационной безопасности.
9. Энергетические параметры РИТМ-200:
- Электрическая мощность: 55 МВт, тепловая мощность: 165 МВт.
- Реактор может работать на 30% мощности, что делает его уникальным для маневрирования.
- Энергия будет интегрирована в энергосистему Узбекистана, использование определит Узбекистан (заводы, жилье, автопром).
10. Сравнение с другими проектами:
- Аналогичный проект — плавучая АЭС академика Ломоносова (Певек, 35 МВт).
- В мире насчитывается около 58 проектов АЭС малой мощности, но реализованных мало.
- Упоминаются проекты BWRX-300 (GE Hitachi, Канада) и разработки в Китае.
11. Армянская АЭС (Мецамор):
- Плановый ремонт на 141 день в 2024 году: замена активной зоны, ремонт уплотнительных поверхностей, парогенераторов, компенсаторов объема.
- В 2025 году ремонт на 4,5 месяца: модернизация градирен, систем аварийного охлаждения, главных циркуляционных насосов.
- Цель: продление срока эксплуатации до 2036 года, с перспективой до 2041 года.
- Инвестиции: $180 млн (Россия), $165 млн (Армения).
- Планы строительства новой АЭС малой мощности в Армении (до 300 МВт), интерес к американским технологиям.
12. Энергосистема Армении:
- Действует армяно-иранский договор (газ в обмен на электроэнергию).
- Планы строительства гидроэлектростанции на Араксе с Ираном (приостановлены).
Вывод:Производство реактора РИТМ-200 для Джезказганской АЭС в Узбекистане перешло в активную фазу, что подтверждает уверенное выполнение договоренностей между Росатомом и Узатомом. Процесс изготовления сложный и длительный (около 2 лет), с учетом строгих требований к материалам и логистики. Проект демонстрирует технологические возможности Росатома и его лидерство в области АЭС малой мощности, включая поставку высокобогащенного топлива. Сотрудничество с Узбекистаном укрепляется, включая образовательные инициативы для подготовки кадров. В Армении продолжается модернизация Мецаморской АЭС для продления срока службы, параллельно рассматриваются планы строительства новой АЭС малой мощности. Оба проекта подчеркивают стратегическую роль атомной энергетики в обеспечении устойчивого энергоснабжения в условиях сейсмических и экономических вызовов.