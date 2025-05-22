Россия строит будущее атомной энергетики: стартовала выплавка корпуса реактора РИТМ-200 для АЭС в Узбекистане. Уникальные малые модульные реакторы РИТМ-200 от Росатома станут сердцем не только АЭС малой мощности, но и мощных атомных ледоколов, демонстрируя превосходство российских технологий. Тем временем, легендарная Армянская АЭС (Мецаморская АЭС) проходит глубокую модернизацию для продления службы до 2041 года – ключевой шаг для энергетической безопасности Армении. Безопасность – незыблемый приоритет: Росатом укрепляет партнерство, а уникальные проекты, как армяно-иранский обмен «газ на электроэнергию», становятся важной частью новостей энергетики. Подробнее в новом видео

00:00 Атомный прорыв России! Росатом начал сборку реактора РИТМ-200!

00:24 Заводы-гиганты: Где и как куют ядерное сердце для РИТМ-200?

01:20 Секретный маршрут: Как доставят многотонный реактор в Узбекистан?

02:35 6 новых реакторов для Узбекистана! Россия ставит производство на поток?

03:00 РИТМ-200: Универсальный реактор для Чукотки и плавучих АЭС!

04:22 Сколько строят АЭС? 2 года на реактор для Джизака! Этапы и сроки.

05:03 Росатом и Узатом: Сделка года на миллиарды! Гарантии и риски.

05:59 Уникальное топливо для РИТМ-200: Обогащение 19.75% – Кто производит?

07:55 55 МВт для Узбекистана: На что хватит мощности новой АЭС?

09:34 РИТМ-200: От ледоколов до АЭС! Уникальные возможности реактора

10:08 Гонка АСММ: Кто лидирует в мире? Проекты США, Канады и Китая.

13:28 Армения: Судьба Мецаморской АЭС! Продление жизни на десятилетия?

14:40 141 день на ремонт: Что будут делать на Мецаморской АЭС?

16:04 Как Армения спасает свою АЭС? Цель – до 2041 года!

17:03 Новая АЭС в Армении: Технологии США или России?

18:33 Выдержит ли сеть? Нужны ли Армении гигаваттные блоки АЭС?

19:12 Газ в обмен на свет: Энергетический союз Армении и Ирана?

20:12 Новые ГЭС на границе? Перспективы проектов Армении и Ирана.

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #политика #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #украина #наука #история #технологии #будущее #синтез #Fusion #China #реактор #китай