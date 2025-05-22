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Об уголовной ответственности за покушение на русскую классику

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Переслано от: День ТВ

Случилось покушение на основы Русской цивилизации. О том, как нас всех пытаются превратить в нацию пошляков говорит главный редактор канала «День» Андрей Фефелов.

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:


1. Критический взгляд на современную рекламу:
- Рекламная кампания ВТБ использует произведения русской классической литературы (Пушкин, Достоевский, Чехов, Тургенев, Островский, Булгаков) для продвижения банковских продуктов, переосмысливая сюжеты и персонажей.
- Примеры: Татьяна из «Евгения Онегина» становится бизнес-леди, Герасим из «Муму» открывает бизнес, Раскольников из «Преступления и наказания» избегает преступления благодаря кредиту, Воланд из «Мастера и Маргариты» рекламирует вклады.

2. Обвинение в профанации:
- Реклама ВТБ рассматривается как эксплуатация сакрального статуса русской литературы, приватизация культурного наследия и его коммерциализация.
- Это воспринимается как надругательство над русской культурой, сравнимое с кощунством или разрушением храмов.

3. Культурный контекст и значение русской литературы:
- Русская классика рассматривается как «духовная горизонталь» и «метафизический каркас» национальной идентичности, несущий этический кодекс и русский архетип.
- Литература сравнивается с иконостасом, а писательство — со священническим служением (по Гоголю).

4. Критические примеры в искусстве:
- Упоминаются другие случаи искажения классики: спектакль «Чайка» Романа Виктюка, «Ревизор» Кирилла Серебренникова, фильмы Сарика Андреасяна («Онегин») и Михаила Локшина («Мастер и Маргарита»), где сюжеты и образы перерабатываются в угоду современным или коммерческим нарративам.

5. Предложение законодательной защиты:
- Предлагается проект федерального закона «О защите священных основ русской культуры», включающий:
- Реестр культурного наследия: формируется советом при президенте РФ для защиты произведений и персоналий.
- Запрещенные действия: использование классики в рекламе, искажение сюжетов, уничтожение культурных объектов, отрицание значимости классики.
- Меры ответственности: штрафы (100 тыс. – 2 млн руб.), обязательные работы, лишение свободы до 3 лет, запрет на профессиональную деятельность.
- Защита чувств верующих в русскую культуру: право требовать удаления оскорбительного контента, компенсации морального вреда, создание «культурного ополчения» для мониторинга.
- Международное применение: закон распространяется на действия иностранных граждан и компаний, затрагивающих российскую культуру.

6. Метафорическое предложение:
- Введение символических военных самолетов, названных в честь произведений русской литературы («Война и мир», «Герой нашего времени», «Преступление и наказание», «Ревизор», «Очарованный странник»), как ответ на «информационную экспансию Запада».

7. Культурная и патриотическая риторика:
- Русская культура объявляется «нерушимой святыней», основой гражданского согласия и духовного суверенитета.
- Критика «пошляков» (по Набокову) и «либеральной интеллигенции», которые разрушают высокое искусство, превращая его в фарс.

Вывод:

Лекция выражает глубокую озабоченность коммерциализацией и профанацией русской классической литературы, рассматривая её как сакральный элемент национальной идентичности. Автор видит в действиях ВТБ и подобных культурных интерпретациях покушение на духовные основы России, сравнимое со святотатством. Предлагаемый закон и метафорические образы военных самолетов подчеркивают стремление к радикальной защите культурного наследия от искажений и эксплуатации.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/c7efa36a784d299c6ddf974afda43d2f/
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