Узнайте шокирующую правду об энергетических переходах и почему уголь – это не просто прошлое, а стратегический ресурс для будущего российской энергетики! От плана ГОЭЛРО до острых дебатов о "зеленой повестке" и Киотском протоколе: почему исторический опыт критически важен для формирования новой энергетической стратегии России? Разбираем реальный КПД атомных и газовых станций, экономическую эффективность ТЭЦ и подводные камни внедрения ВИЭ в нашу энергосистему. Погрузитесь в скрытый потенциал угля: от глубокой химической переработки до метана угольных пластов – ключ к развитию промышленности и энергетической безопасности России. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

0:00 Великие энергопереходы: от дров до ГОЭЛРО и секреты отопления СССР!

2:22 ТЭЦ – скрытая мощь: почему КПД 80%+ и как уголь создал дешевую энергию?

5:17 "Зеленая повестка" – обман века? Крах зеленой энергетики в Европе!

7:11 Кому выгодна "зеленая" энергетика? Деньги и доминирование

9:25 Уголь – фундамент будущего? Почему газ и ВИЭ не спасут экономику?

11:17 Газификация России: мифы, проблемы СПГ и почему уголь проще и дешевле?

13:40 Многоликий уголь: энергия, металлургия и крах "водородной" Европы!

16:10 Углехимия – клондайк будущего? Аммиак, метанол и тысячи продуктов из угля!

18:20 Забытая углехимия России и метан из шахт: как превратить опасность в ресурс?

20:45 Мировой опыт добычи метана из угля: Китай, США и шанс для России!

23:25 Триллионы кубов метана под ногами: скрытые запасы России и технологии добычи!

25:50 83 трлн кубов чистого метана: уникальный ресурс России и как его добыть?

28:28 Дорогой метан? Реальная экономика и успешный проект Кузбассе!

30:50 Мировой рынок угля: ценовые качели, главные игроки и место России.

33:30 Кризис угольной отрасли России: санкции, РЖД и тупик схемы "копай-вези"!

36:05 Феномен "ЭльгаУголь": как частная компания строит будущее без господдержки?

38:48 Почему государство бросило уголь? Импортная зависимость

41:18 России нужна своя энергостратегия! Хватит плыть по течению – пора действовать!

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