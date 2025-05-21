“Роль Сталина в Великой Победе”. Е.Ю.Спицын VS дебил К.Шулика на радио Спутник программа “Разборка
Прямой эфир на радио Спутник 19 мая 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Е.Ю.Спицын на радио Спутник. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/158285
#Спицын #СМИ #РадиоСпутник #ИЗОЛЕНТАlive
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Роль Сталина в Великой Победе:
- Евгений Спицын подчеркивает, что Иосиф Сталин был верховным главнокомандующим и ключевой фигурой в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Он считает, что игнорирование роли Сталина в историографии несправедливо, так как именно он руководил стратегическими операциями и был народным комиссаром обороны.
- Кирилл Шулика настаивает, что победу одержал советский народ, а не отдельная личность, и роль Сталина не должна переоцениваться. Он приводит примеры других героев (Маресьев, Жуков, Космодемьянская), которые также не вызывают споров в обществе, в отличие от Сталина.
2. Народная память о Сталине:
- Спицын утверждает, что народная память о Сталине жива, несмотря на десятилетия антисталинской пропаганды. Он приводит в пример массовое возложение цветов к монументу Сталина на Мамаевом кургане 9 мая, подчеркивая, что это инициатива народа, включая иностранцев.
- Шулика считает, что культ Сталина маргинален и поддерживается лишь отдельными группами (например, старыми коммунистами). Он указывает, что памятники Сталину часто устанавливаются в закрытых местах (например, за забором в музейных комплексах), что, по его мнению, свидетельствует о стыде или попытке скрыть их.
3. Переименование Волгограда в Сталинград:
- Ведущий и Спицын отмечают, что в праздничные дни Волгоград временно переименовывается в Сталинград по инициативе жителей, а аэропорт официально носит название Сталинград. Это воспринимается как символ уважения к исторической роли города и Сталина.
- Шулика приводит данные соцопроса (2023 или 2024 года), согласно которому 67% жителей Волгограда против постоянного переименования города в Сталинград. Он подчеркивает, что официально аэропорт назван в честь Алексея Маресьева, а название «Сталинград» используется лишь символически.
4. Культ личности и его последствия:
- Шулика считает, что возвеличивание Сталина связано с ностальгией по СССР, но в публичной сфере это выглядит маргинально. Он критикует пластиковые статуи Сталина как временные «фотозоны», которые легко убрать.
- Спицын отвергает обвинения в маргинальности, утверждая, что миллионы людей уважают Сталина за его вклад в развитие СССР как сверхдержавы. Он считает, что антисталинская пропаганда не смогла стереть народную память.
5. Репрессии и личные истории:
- Шулика приводит личную историю о своей бабушке, которая была репрессирована за пособничество священнику, признанному впоследствии новомучеником. Он связывает репрессии с политикой Сталина, включая борьбу с антиколхозной агитацией и голодом.
- Спицын утверждает, что колхозы были критически важны для победы в войне, обеспечивая продовольственную и экономическую базу. Он считает, что священник, упомянутый Шуликой, вмешивался не в своё дело, агитируя против колхозов, что могло подрывать государственные усилия.
- Ведущий проводит параллель с современностью, указывая на критику СВО как пример вмешательства в государственные дела, подобно антиколхозной агитации в прошлом.
6. Социология и историческая наука:
- Спицын скептически относится к социологии, называя её «продажной девкой империализма» и утверждая, что история как наука подтверждает величие Сталина.
- Шулика защищает социологию, ссылаясь на опросы, которые показывают неприятие переименования Волгограда в Сталинград.
7. Западная пропаганда:
- Спицын упоминает, что ещё во время войны западные союзники пытались принизить роль Сталина, что, по его мнению, продолжается и сегодня.
- Шулика не оспаривает этот тезис, но сосредотачивается на внутренней российской дискуссии.
Вывод:
Беседа отражает глубокий раскол в восприятии роли Иосифа Сталина в истории СССР и Великой Отечественной войне. Евгений Спицын представляет позицию, акцентирующую величие Сталина как лидера, организатора победы и символа могущества СССР, подчеркивая народную поддержку, несмотря на десятилетия критики. Кирилл Шулика, напротив, выступает с позиции, что победа принадлежит советскому народу, а культ Сталина маргинален и связан с репрессиями, которые до сих пор вызывают негативные ассоциации. Спор выявляет напряжение между исторической памятью и её интерпретацией: для одних Сталин — символ победы и силы, для других — фигура, ассоциируемая с репрессиями и спорными решениями. Обсуждение также показывает, что вопрос о Сталине остаётся эмоционально заряженным и политически актуальным, особенно в контексте современной российской идентичности и отношения к советскому прошлому.