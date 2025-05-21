Гибридная война или к чему готовится Англия | КиберДед Андрей Масалович
Кибердед Андрей Масалович о кибербезопасности и современных гибридных войнах.
Краткое описание ролика:
- Понятие кибербезопасности в мире;
- Оборонные стратегии Англии, что с ними не так;
- Англия готовит кибервойну против России: «Будет ударная волна фейков»;
- Откуда стали известны планы Англии о приготовлении к кибервойне против России;
- К чему готовиться и как противостоять атакам на психику населения;
- И многое другое.
Ведущая: Александра Андреевна Троцкая, руководитель проекта «Клуб Кибердеда.
Гость: Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – эксперт в области кибербезопасности, специалист по конкурентной разведке, подполковник КГБ в отставке.
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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Обновление британской военной доктрины:
- 5 мая 2025 года в Daily Telegraph появилась статья о пересмотре британской военной доктрины, которая не обновлялась с 2005 года. Новая доктрина учитывает современные реалии, включая кибервойну и информационные угрозы.
- Исторически британские военные стратегии (например, 1776 года) были не всегда успешны, что подчеркивает их слабость в стратегическом планировании.
2. Кибервойна и кибербезопасность:
- Кибервойна включает три домена (по американскому определению): физический (управление устройствами, например, дронами), политический (воздействие на общественное мнение через информацию) и кибернетический (атаки компьютеров на компьютеры).
- Россия традиционно рассматривала киберпространство как пространство компьютеров и сетей, что оказалось менее эффективным подходом по сравнению с американским.
- Британия слаба в кибератаках (хакерских операциях), но сильна в информационной войне и разведке (например, через структуры MI6 и GCHQ).
3. Информационная война:
- Британия исторически успешно вела информационные войны, начиная с XVIII века (пример — Синопское сражение 1753 года, представленное как "резня").
- Современные методы включают продвижение ложных ценностей (например, ЛГБТ, миграция, единая Европа) для ослабления противников.
- Brexit рассматривается как стратегический шаг, позволяющий Британии дистанцироваться от ЕС и одновременно влиять на него, не следуя общим европейским ценностям.
4. Внутренние и внешние проблемы Британии:
- Внутренние: демографический кризис (рост числа мигрантов, сокращение коренного населения), экономическая слабость, устаревшая военная инфраструктура.
- Внешние: попытка сохранить глобальное влияние через финансовые механизмы (например, страхование морских перевозок) и создание нового военного союза вне рамок ЕС и НАТО.
- Британия пытается отвлечь внимание от внутренних проблем, создавая образ внешнего врага (например, России).
5. Новая военная инициатива:
- Британия создает "военный банк" для финансирования военных операций без согласования с ЕС.
- Планируется военный союз с участием Франции, Германии и, возможно, Украины, что рассматривается как угроза для России, так как это не связано с НАТО или ЕС.
6. Уязвимость инфраструктуры:
- Кибератаки на критическую инфраструктуру (например, отключение связи в Крыму в 2015 году) показали уязвимость гражданского сектора.
- Государство обеспечивает защиту критической инфраструктуры (МЧС, военные), но гражданское население и бизнес должны быть готовы к автономному выживанию (наличие генераторов, запасов воды, топлива и наличных денег).
7. Подготовка к кибервойне:
- Необходимость расширения российского подхода к кибербезопасности, включая физический и политический домены.
- Важность быстрого реагирования на новые угрозы, включая использование ИИ, беспилотников и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
- Население должно быть готово к отключениям связи, GPS и другим последствиям кибератак (наличие наличных, бумажных карт, запасов).
8. Информационная война и фейки:
- Население уязвимо к массовым фейкам, что требует повышения медиаграмотности.
- Рекомендации: игнорировать провокации, не поддаваться эмоциям, использовать "доброту" для непредсказуемости в информационной войне.
9. Российская перспектива:
- Россия должна пересмотреть подход к кибербезопасности, готовить специалистов широкого профиля и адаптироваться к гибридной войне.
- Государство, бизнес и граждане должны совместно работать над повышением устойчивости к киберугрозам.
Вывод:
Беседа подчеркивает, что Британия, осознавая свои внутренние слабости (демографические, экономические, военные), пытается компенсировать их через обновление военной доктрины, усиление информационной войны и создание нового военного союза вне рамок ЕС и НАТО. Основной акцент делается на кибервойну, которая включает не только атаки на инфраструктуру, но и манипуляцию общественным мнением. Россия, в свою очередь, сталкивается с необходимостью расширения своего подхода к кибербезопасности, подготовки к гибридным угрозам и повышения устойчивости как государства, так и гражданского населения. Уязвимость к кибератакам и фейкам требует быстрого реагирования, медиаграмотности и автономности на уровне граждан и бизнеса. Британская стратегия может быть частью информационной войны, направленной на отвлечение внимания от внутренних проблем и консолидацию общества вокруг внешнего врага, но также указывает на реальную подготовку к возможному военному противостоянию в будущем (2027–2028 годы).