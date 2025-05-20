Эфир на канале Аркадия Мамонтова от 7 мая 2025 г.

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В первые месяцы войны Советский Союз был вынужден начать беспрецедентную по масштабам эвакуацию предприятий и населения. Кто координировал этот сложнейший процесс? Какие решения принимались под давлением времени и угрозы оккупации? Фильм показывает, как наркоматы и их руководители в критической ситуации организовали спасение промышленного потенциала страны — и делали это с полной личной ответственностью за исход.

"Железные наркомы" – цикл документально-постановочных фильмов, подготовленный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект — аналитический взгляд на деятельность ключевых наркоматов СССР, которые в годы войны обеспечивали бесперебойную работу промышленности, транспорта и снабжения. Кто стоял за Победой и отвечал за каждое решение своей головой? Проект рассказывает о тех, кто взял на себя колоссальную ответственность в самый критический момент истории и сделал всё возможное, чтобы страна выстояла.

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https://rutube.ru/plst/196225

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