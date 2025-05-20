В этой программе историк и политолог Сергей Сопелев анализирует перспективы развития России и мира в эпоху цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Рассматриваются ключевые технологические тренды, включая квантовые компьютеры, интернет вещей, умные города и 5G. Особое внимание уделяется социальным, экономическим и демографическим вызовам, а также влиянию новых технологий на медицину, образование и культуру. В завершение обсуждаются геополитические реалии, национальные интересы России и перспективы международных отношений после специальной военной операции.

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00:00 Введение

00:57 Прогнозы и специалисты

01:54 Будущее после СВО

03:44 Эпоха роботов

05:37 Квантовые компьютеры

09:23 Цифровая трансформация

12:11 Интернет вещей

14:03 Компьютеризация

15:00 Технологическое отставание России

15:56 Цифровая трансформация и умные города

16:50 Будущее России и модульные города

18:43 Суперпроекты России

23:26 Мост на Сахалин и международные проекты

26:14 Проект "Сфера" и 5G

29:54 Кризис демократии и развитие техники

31:45 IoT и автоматизация

33:40 Транспорт и беспилотные технологии

36:27 Медицина и искусственный интеллект

42:57 Образование и цифровизация

44:50 Персонализация образования

46:44 Торговля и доставка

48:38 Финансы и краудфандинг

54:16 Культура и технологии

57:57 Общение и быт

59:48 Проблемы демографии и семьи

01:02:34 Искусственный интеллект

01:06:18 Перспективы и угрозы ИИ

01:08:11 Ожидания москвичей от ИИ

01:10:03 Антропологические угрозы

01:13:48 Противостояние Востока и Запада

01:15:41 Национальные интересы России

01:18:29 Враги и друзья России

01:20:23 Проекты с Китаем и другими странами

01:23:06 Будущее Украины и международные отношения

01:24:58 Заключение

#Россия #технологии #искусственныйинтеллект #цифроваятрансформация #геополитика #национальныеинтересы #СВО #образование #медицина #5G #ИИ #демография #экономика