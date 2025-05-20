Новый формат на «Цифровой истории» – простые вопросы историку. Всё, что вы хотели узнать, но боялись спросить. В первом выпуске – 15 вопросов Кириллу Назаренко об адмирале Колчаке.

В этом видео:

- Был ли Колчак британским агентом?

- Как полярный исследователь стал Верховным правителем России?

- Был ли Колчак самостоятелен в своих политических решениях или стал чьей-то пешкой?

- Правда ли, что «золото Колчака» до сих пор ищут?

- Почему Белое движение под его руководством потерпело крах?

- Насколько точен образ Колчака в фильме «Адмирал»?

Каким ещё экспертам «Цифровой истории» вы бы хотели задать свой вопрос? Предлагайте темы для новых видео в комментариях. Обязательно всё прочитаем!

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#колчак #адмирал #гражданскаявойна

00:00 — 1. Колчак был талантливым морским офицером?

08:19 — 2. Колчак служил у британцев?

12:37 — 3. Почему Колчак стал Верховным правителем России?

14:04 — 4. Получал ли Колчак иностранное финансирование?

15:37 — 5. «Золото Колчака»

18:27 — 6. Был ли Колчак иностранным агентом?

20:51 — 7. Передавал ли Колчак минные карты англичанам?

23:19 — 8. Колчак действовал по указке Антанты?

26:46 — 9. Какая была политическая программа Колчака?

32:08 — 10. Масштабы репрессий при Колчаке

33:58 — 11. Сотрудничал ли Колчак с Деникиным?

35:36 — 12. Почему Колчак проиграл?

37:24 — 13. За что Колчак был обвинён официально?

41:47 — 14. Колчак сам командовал своим расстрелом?

42:29 — 15. Насколько точен фильм «Адмирал»?

43:46 — Заключение.